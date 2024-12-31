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Μη διαθέσιμο πλέον
FC8021/05
16 σακούλες συλλογής σκόνης
Για όλες τις ηλεκτρικές σκούπες
50% μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
15% μεγαλύτερη χωρητικότητα
Η αυθεντική σακούλα s-bag® της Philips μπορεί να χρησιμοποιηθεί για όλες τις ηλεκτρικές σκούπες της Philips και του ομίλου Electrolux (Electrolux, Volta, Tornado, AEG). Μην ταλαιπωρείστε πια ψάχνοντας την κατάλληλη σακούλα. Αναζητήστε απλώς το λογότυπο s-bag®.
Το συνθετικό υλικό αυτής της σακούλας για ηλεκτρικές σκούπες φιλτράρει έως και 99% της σκόνης και των σωματιδίων. Το φιλτράρισμα του αέρα είναι πιο αποτελεσματικό σε σύγκριση με μια συνηθισμένη χάρτινη σακούλα και σας βοηθά να απαλλαγείτε από τα σωματίδια που μεταφέρονται με τον αέρα, όπως τα αλλεργιογόνα.
Η κλασική σακούλα s-bag® με μεγάλη διάρκεια ζωής φτιάχνεται από ένα πολύ ανθεκτικό συνθετικό υλικό σουηδικής κατασκευής.
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