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  • s-bag® με μεγάλη διάρκεια ζωής, Mega Pack
  • s-bag® με μεγάλη διάρκεια ζωής, Mega Pack
  • s-bag® με μεγάλη διάρκεια ζωής, Mega Pack
  • s-bag® με μεγάλη διάρκεια ζωής, Mega Pack

Μη διαθέσιμο πλέον

S-bagΚλασική Μακράς Διάρκειας - Οικονομική συσκευασία

FC8021/05

s-bag® με μεγάλη διάρκεια ζωής, Mega Pack
Η s-bag® είναι μια σακούλα συλλογής σκόνης για όλες τις ηλεκτρικές σκούπες της Philips και της Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Όταν αγοράζετε νέες σακούλες, αναζητήστε το λογότυπο s-bag®. Η χρήση μη αυθεντικών ανταλλακτικών μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ηλεκτρική σας σκούπα.
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Μεγαλύτερη διάρκεια απόδοσης, καλύτερο φιλτράρισμα

s-bag® με μεγάλη διάρκεια ζωής, Mega Pack

  • 16 σακούλες συλλογής σκόνης

  • Για όλες τις ηλεκτρικές σκούπες

  • 50% μεγαλύτερη διάρκεια ζωής

  • 15% μεγαλύτερη χωρητικότητα

Πρότυπο καθολικής συμβατότητας για εύκολη επιλογή

Πρότυπο καθολικής συμβατότητας για εύκολη επιλογή

Η αυθεντική σακούλα s-bag® της Philips μπορεί να χρησιμοποιηθεί για όλες τις ηλεκτρικές σκούπες της Philips και του ομίλου Electrolux (Electrolux, Volta, Tornado, AEG). Μην ταλαιπωρείστε πια ψάχνοντας την κατάλληλη σακούλα. Αναζητήστε απλώς το λογότυπο s-bag®.

Φιλτράρισμα του 99% της σκόνης

Φιλτράρισμα του 99% της σκόνης

Το συνθετικό υλικό αυτής της σακούλας για ηλεκτρικές σκούπες φιλτράρει έως και 99% της σκόνης και των σωματιδίων. Το φιλτράρισμα του αέρα είναι πιο αποτελεσματικό σε σύγκριση με μια συνηθισμένη χάρτινη σακούλα και σας βοηθά να απαλλαγείτε από τα σωματίδια που μεταφέρονται με τον αέρα, όπως τα αλλεργιογόνα.

Πολύ ανθεκτικό συνθετικό υλικό σουηδικής κατασκευής

Πολύ ανθεκτικό συνθετικό υλικό σουηδικής κατασκευής

Η κλασική σακούλα s-bag® με μεγάλη διάρκεια ζωής φτιάχνεται από ένα πολύ ανθεκτικό συνθετικό υλικό σουηδικής κατασκευής.

Τεχνικές προδιαγραφές

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.