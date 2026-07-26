Η s-bag® είναι μια σακούλα συλλογής σκόνης για όλες τις ηλεκτρικές σκούπες της Philips και της Electrolux (Electrolux, AEG, Volta, Tornado). Όταν αγοράζετε νέες σακούλες, αναζητήστε το λογότυπο s-bag®. Η χρήση μη αυθεντικών ανταλλακτικών μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ηλεκτρική σας σκούπα.