Κιτ αντικατάστασης φίλτρου αλλεργίας συμβατό με τις σειρές Philips PowerPro Compact και PowerPro City*. Το κιτ περιέχει φίλτρα εξαγωγής και μοτέρ. Συνιστάται η αντικατάσταση των φίλτρων μία φορά το χρόνο.