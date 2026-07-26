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Κιτ αντικατάστασης φίλτρου αλλεργίας συμβατό με τις σειρές Philips PowerPro Compact και PowerPro City*. Το κιτ περιέχει φίλτρα εξαγωγής και μοτέρ. Συνιστάται η αντικατάσταση των φίλτρων μία φορά το χρόνο.