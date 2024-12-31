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Όλες οι σειρές

  • Κιτ αντικατάστασης φίλτρου αλλεργίας PowerPro Compact*
  • Κιτ αντικατάστασης φίλτρου αλλεργίας PowerPro Compact*
  • Κιτ αντικατάστασης φίλτρου αλλεργίας PowerPro Compact*
  • Κιτ αντικατάστασης φίλτρου αλλεργίας PowerPro Compact*
  • Κιτ αντικατάστασης φίλτρου αλλεργίας PowerPro Compact*
  • Κιτ αντικατάστασης φίλτρου αλλεργίας PowerPro Compact*
  • Κιτ αντικατάστασης φίλτρου αλλεργίας PowerPro Compact*
  • Κιτ αντικατάστασης φίλτρου αλλεργίας PowerPro Compact*

Μη διαθέσιμο πλέον

Ανταλλακτικό κιτ

FC8010/01

Κιτ αντικατάστασης φίλτρου αλλεργίας PowerPro Compact*
Κιτ αντικατάστασης φίλτρου αλλεργίας συμβατό με τις σειρές Philips PowerPro Compact και PowerPro City*. Το κιτ περιέχει φίλτρα εξαγωγής και μοτέρ. Συνιστάται η αντικατάσταση των φίλτρων μία φορά το χρόνο.
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Γνήσια ανταλλακτικά φίλτρα από τη Philips

Κιτ αντικατάστασης φίλτρου αλλεργίας PowerPro Compact*

  • 1 φίλτρο αλλεργίας

  • 1 πλενόμενο φίλτρο μοτέρ

  • 1 πλενόμενο αφρώδες φίλτρο

Φίλτρο εξαγωγής αλλεργίας για άριστη διήθηση

Φίλτρο εξαγωγής αλλεργίας για άριστη διήθηση

Το κιτ περιέχει 1 φίλτρο εξαγωγής αλλεργίας. Το φίλτρο συγκρατεί ακόμη και την πιο λεπτή σκόνη πριν ο αέρας επιστρέψει στο δωμάτιο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα καθαρό αέρα χωρίς σκόνη στο σπίτι σας. Συνιστάται η αντικατάσταση του φίλτρου μία φορά το χρόνο.

Πλενόμενο φίλτρο μοτέρ εισόδου αέρα

Πλενόμενο φίλτρο μοτέρ εισόδου αέρα

Το κιτ περιλαμβάνει 1 πλενόμενο φίλτρο μοτέρ που σας παρέχει υψηλά επίπεδα φιλτραρίσματος και αποτρέπει την είσοδο της λεπτής σκόνης στο μοτέρ και την πρόκληση βλάβης. Το φίλτρο πλένεται και συνιστάται να αντικαθίσταται μία φορά το χρόνο.

Πλενόμενο φίλτρο αφρού μοτέρ

Πλενόμενο φίλτρο αφρού μοτέρ

Το κιτ περιέχει 1 φίλτρο εισαγωγής μοτέρ (αφρός). Αυτό το φίλτρο παρέχει πρόσθετη προστασία στο μοτέρ και πρέπει να τοποθετείται δίπλα στο πλενόμενο φίλτρο μοτέρ. Το φίλτρο μπορεί να πλυθεί. Συνιστάται η αντικατάσταση του φίλτρου μία φορά το χρόνο.

Τεχνικές προδιαγραφές

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
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Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Συμβατό με τις ακόλουθες σειρές προϊόντων Philips: PowerPro Compact/ PowerPro City: FC9328 - FC9334, FC9349 - FC9353, FC9515, FC9516