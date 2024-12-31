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Μη διαθέσιμο πλέον
FC8010/01
1 φίλτρο αλλεργίας
1 πλενόμενο φίλτρο μοτέρ
1 πλενόμενο αφρώδες φίλτρο
Το κιτ περιέχει 1 φίλτρο εξαγωγής αλλεργίας. Το φίλτρο συγκρατεί ακόμη και την πιο λεπτή σκόνη πριν ο αέρας επιστρέψει στο δωμάτιο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα καθαρό αέρα χωρίς σκόνη στο σπίτι σας. Συνιστάται η αντικατάσταση του φίλτρου μία φορά το χρόνο.
Το κιτ περιλαμβάνει 1 πλενόμενο φίλτρο μοτέρ που σας παρέχει υψηλά επίπεδα φιλτραρίσματος και αποτρέπει την είσοδο της λεπτής σκόνης στο μοτέρ και την πρόκληση βλάβης. Το φίλτρο πλένεται και συνιστάται να αντικαθίσταται μία φορά το χρόνο.
Το κιτ περιέχει 1 φίλτρο εισαγωγής μοτέρ (αφρός). Αυτό το φίλτρο παρέχει πρόσθετη προστασία στο μοτέρ και πρέπει να τοποθετείται δίπλα στο πλενόμενο φίλτρο μοτέρ. Το φίλτρο μπορεί να πλυθεί. Συνιστάται η αντικατάσταση του φίλτρου μία φορά το χρόνο.
Κριτικές
Συμβατό με τις ακόλουθες σειρές προϊόντων Philips: PowerPro Compact/ PowerPro City: FC9328 - FC9334, FC9349 - FC9353, FC9515, FC9516