Φίλτρο εξαγωγής αλλεργίας για άριστη διήθηση

Το κιτ περιέχει 1 φίλτρο εξαγωγής αλλεργίας. Το φίλτρο συγκρατεί ακόμη και την πιο λεπτή σκόνη πριν ο αέρας επιστρέψει στο δωμάτιο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα καθαρό αέρα χωρίς σκόνη στο σπίτι σας. Συνιστάται η αντικατάσταση του φίλτρου μία φορά το χρόνο.