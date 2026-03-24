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SpeedPro Aqua Ασύρματη ηλεκτρική σκούπα

Μη διαθέσιμο πλέον

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SpeedPro AquaΑσύρματη ηλεκτρική σκούπα

FC6728/01

SpeedPro Aqua Ασύρματη ηλεκτρική σκούπα

Μη διαθέσιμο πλέον

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EU Declaration of Conformity - English (US)

  • PDF αρχείο, 634.7 kB
  • 24 March 2026

Important Information Manual Philips SpeedPro Cordless Stick vacuum cleaner FC6729; FC6728; FC6719; FC6718

  • PDF αρχείο, 3.2 MB
  • 13 March 2026

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