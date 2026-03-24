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SpeedPro Aqua Ασύρματη ηλεκτρική σκούπα
Μη διαθέσιμο πλέον
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FC6728/01
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EU Declaration of Conformity - English (US)
Important Information Manual Philips SpeedPro Cordless Stick vacuum cleaner FC6729; FC6728; FC6719; FC6718
Ολα (1)
Πού βρίσκω τον αριθμό μοντέλου και σειράς της ηλεκτρικής σκούπας Philips;
Η σκούπα Philips έχει χαμηλή απορροφητική δύναμη
Αισθάνομαι ηλεκτροστατικές κενώσεις με την ηλεκτρική σκούπα Philips
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