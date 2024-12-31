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  • Γρήγορη. 3-σε-1: σκούπα, σφουγγαρίστρα και σκουπάκι
  • Γρήγορη. 3-σε-1: σκούπα, σφουγγαρίστρα και σκουπάκι
  • Γρήγορη. 3-σε-1: σκούπα, σφουγγαρίστρα και σκουπάκι
  • Γρήγορη. 3-σε-1: σκούπα, σφουγγαρίστρα και σκουπάκι
  • Γρήγορη. 3-σε-1: σκούπα, σφουγγαρίστρα και σκουπάκι
  • Γρήγορη. 3-σε-1: σκούπα, σφουγγαρίστρα και σκουπάκι
  • Γρήγορη. 3-σε-1: σκούπα, σφουγγαρίστρα και σκουπάκι
  • Γρήγορη. 3-σε-1: σκούπα, σφουγγαρίστρα και σκουπάκι
  • Γρήγορη. 3-σε-1: σκούπα, σφουγγαρίστρα και σκουπάκι
  • Γρήγορη. 3-σε-1: σκούπα, σφουγγαρίστρα και σκουπάκι
  • Γρήγορη. 3-σε-1: σκούπα, σφουγγαρίστρα και σκουπάκι
  • Γρήγορη. 3-σε-1: σκούπα, σφουγγαρίστρα και σκουπάκι
  • Γρήγορη. 3-σε-1: σκούπα, σφουγγαρίστρα και σκουπάκι
  • Γρήγορη. 3-σε-1: σκούπα, σφουγγαρίστρα και σκουπάκι
  • Γρήγορη. 3-σε-1: σκούπα, σφουγγαρίστρα και σκουπάκι
  • Γρήγορη. 3-σε-1: σκούπα, σφουγγαρίστρα και σκουπάκι
  • Γρήγορη. 3-σε-1: σκούπα, σφουγγαρίστρα και σκουπάκι
  • Γρήγορη. 3-σε-1: σκούπα, σφουγγαρίστρα και σκουπάκι
  • Γρήγορη. 3-σε-1: σκούπα, σφουγγαρίστρα και σκουπάκι
  • Γρήγορη. 3-σε-1: σκούπα, σφουγγαρίστρα και σκουπάκι
  • Γρήγορη. 3-σε-1: σκούπα, σφουγγαρίστρα και σκουπάκι
  • Γρήγορη. 3-σε-1: σκούπα, σφουγγαρίστρα και σκουπάκι

Μη διαθέσιμο πλέον

SpeedPro AquaΑσύρματη ηλεκτρική σκούπα

FC6728/01

Γρήγορη. 3-σε-1: σκούπα, σφουγγαρίστρα και σκουπάκι
Η νέα ασύρματη ηλεκτρική σκούπα SpeedPro Aqua προσφέρει γρήγορο καθάρισμα ακόμα και στα πιο δύσκολα σημεία. Είναι εξοπλισμένη με το στόμιο 180° για κορυφαία απορρόφηση της βρωμιάς, ενώ διαθέτει ένα μοναδικό σύστημα σκουπίσματος και σφουγγαρίσματος.
Δείτε όλα τα οφέλη

Γρήγορη. 3-σε-1: σκούπα, σφουγγαρίστρα και σκουπάκι

  • Πέλμα απορρόφησης 180°

  • 21,6 V, έως 50 λεπτά

  • 3 σε 1: σκούπισμα/σφουγγάρισμα/σκουπάκι

  • Λυχνίες LED στο στόμιο

Αιχμαλωτίζει έως και το 98% της σκόνης και της βρωμιάς σε κάθε κίνηση

Αιχμαλωτίζει έως και το 98% της σκόνης και της βρωμιάς σε κάθε κίνηση

Το στόμιο 180° είναι σχεδιασμένο για ακριβή και ισχυρή απορρόφηση έως και του 98% της σκόνης και της βρωμιάς σε κάθε κίνηση, σε όλους τους τύπους δαπέδων, ακόμα και σε δυσπρόσιτα σημεία.

Οι λυχνίες LED στο στόμιο αποκαλύπτουν κρυμμένη σκόνη και βρωμιά

Οι λυχνίες LED στο στόμιο αποκαλύπτουν κρυμμένη σκόνη και βρωμιά

Χάρη στις λυχνίες LED στο στόμιο SpeedPro, μπορείτε να εντοπίζετε και να αιχμαλωτίζετε εύκολα τη σκόνη, τα χνούδια, τις τρίχες και τα ψίχουλα. Οι λυχνίες LED στο στόμιο αποκαλύπτουν την κρυμμένη σκόνη και βρωμιά, ενώ μετακινείστε.

Σκούπισμα, σφουγγάρισμα και σκουπάκι χειρός, με έως και 99% απομάκρυνση βακτηρίων

Σκούπισμα, σφουγγάρισμα και σκουπάκι χειρός, με έως και 99% απομάκρυνση βακτηρίων

Το μοναδικό σύστημα σκουπίσματος και σφουγγαρίσματος συμβάλλει στην απομάκρυνση έως και του 99% των βακτηρίων με μία κίνηση. Η ελεγχόμενη απελευθέρωση νερού διατηρεί τη βέλτιστη υγρασία για όλα τα σκληρά δάπεδα καθ' όλη τη διάρκεια του καθαρισμού. Τα πανάκια από μικροΐνες μπορούν να πλυθούν στο χέρι ή στο πλυντήριο.

Τεχνικές προδιαγραφές

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Πλένετε το φίλτρο κάθε 2 εβδομάδες μόνο στο χέρι, για βέλτιστη απόδοση. Πιέστε μέχρι να καθαρίσει το νερό. Αφήστε το να στεγνώσει για 24 ώρες πριν να το ξαναχρησιμοποιήσετε.