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Μη διαθέσιμο πλέον
FC6728/01
Πέλμα απορρόφησης 180°
21,6 V, έως 50 λεπτά
3 σε 1: σκούπισμα/σφουγγάρισμα/σκουπάκι
Λυχνίες LED στο στόμιο
Το στόμιο 180° είναι σχεδιασμένο για ακριβή και ισχυρή απορρόφηση έως και του 98% της σκόνης και της βρωμιάς σε κάθε κίνηση, σε όλους τους τύπους δαπέδων, ακόμα και σε δυσπρόσιτα σημεία.
Χάρη στις λυχνίες LED στο στόμιο SpeedPro, μπορείτε να εντοπίζετε και να αιχμαλωτίζετε εύκολα τη σκόνη, τα χνούδια, τις τρίχες και τα ψίχουλα. Οι λυχνίες LED στο στόμιο αποκαλύπτουν την κρυμμένη σκόνη και βρωμιά, ενώ μετακινείστε.
Το μοναδικό σύστημα σκουπίσματος και σφουγγαρίσματος συμβάλλει στην απομάκρυνση έως και του 99% των βακτηρίων με μία κίνηση. Η ελεγχόμενη απελευθέρωση νερού διατηρεί τη βέλτιστη υγρασία για όλα τα σκληρά δάπεδα καθ' όλη τη διάρκεια του καθαρισμού. Τα πανάκια από μικροΐνες μπορούν να πλυθούν στο χέρι ή στο πλυντήριο.
Κριτικές
Πλένετε το φίλτρο κάθε 2 εβδομάδες μόνο στο χέρι, για βέλτιστη απόδοση. Πιέστε μέχρι να καθαρίσει το νερό. Αφήστε το να στεγνώσει για 24 ώρες πριν να το ξαναχρησιμοποιήσετε.