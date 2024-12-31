Σκούπισμα, σφουγγάρισμα και σκουπάκι χειρός, με έως και 99% απομάκρυνση βακτηρίων

Το μοναδικό σύστημα σκουπίσματος και σφουγγαρίσματος συμβάλλει στην απομάκρυνση έως και του 99% των βακτηρίων με μία κίνηση. Η ελεγχόμενη απελευθέρωση νερού διατηρεί τη βέλτιστη υγρασία για όλα τα σκληρά δάπεδα καθ' όλη τη διάρκεια του καθαρισμού. Τα πανάκια από μικροΐνες μπορούν να πλυθούν στο χέρι ή στο πλυντήριο.