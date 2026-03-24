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SpeedPro Ασύρματη ηλεκτρική σκούπα
Μη διαθέσιμο πλέον
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FC6726/01
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EU Declaration of Conformity - English (US)
Important Information Manual Philips SpeedPro Cordless Stick vacuum cleaner
Ολα (1)
Πού βρίσκω τον αριθμό μοντέλου και σειράς της ηλεκτρικής σκούπας Philips;
Η ηλεκτρική σκούπα Philips παράγει έναν ασυνήθιστο ήχο
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