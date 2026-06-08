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SpeedProΑσύρματη ηλεκτρική σκούπα

FC6726/01

1
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Γρήγορη και πανίσχυρη απόδοση, ακόμα και στα πιο δύσκολα σημεία
Η νέα ασύρματη ηλεκτρική σκούπα SpeedPro σας προσφέρει γρήγορο καθάρισμα με κορυφαία ισχύ, ακόμα και στα πιο δύσκολα σημεία. Είναι εξοπλισμένη με το στόμιο 180° για κορυφαία απορρόφηση της βρωμιάς ακόμα και στις περιοχές δίπλα στους τοίχους, τα έπιπλα και τις γωνίες.
Δείτε όλα τα οφέλη

Γρήγορη και πανίσχυρη απόδοση, ακόμα και στα πιο δύσκολα σημεία

  • Πέλμα απορρόφησης 180°

  • 21,6 V, έως 40 λεπτά

  • 2 σε 1: σκούπισμα και σκουπάκι χειρός

  • Βούρτσα Mini Turbo

Αιχμαλωτίζει έως και το 98% της σκόνης και της βρωμιάς σε κάθε κίνηση

Αιχμαλωτίζει έως και το 98% της σκόνης και της βρωμιάς σε κάθε κίνηση

Το στόμιο 180° είναι σχεδιασμένο για ακριβή και ισχυρή απορρόφηση έως και του 98% της σκόνης και της βρωμιάς σε κάθε κίνηση, σε όλους τους τύπους δαπέδων, ακόμα και σε δυσπρόσιτα σημεία.

Οι λυχνίες LED στο στόμιο αποκαλύπτουν κρυμμένη σκόνη και βρωμιά

Οι λυχνίες LED στο στόμιο αποκαλύπτουν κρυμμένη σκόνη και βρωμιά

Χάρη στις λυχνίες LED στο στόμιο SpeedPro, μπορείτε να εντοπίζετε και να αιχμαλωτίζετε εύκολα τη σκόνη, τα χνούδια, τις τρίχες και τα ψίχουλα. Οι λυχνίες LED στο στόμιο αποκαλύπτουν την κρυμμένη σκόνη και βρωμιά, ενώ μετακινείστε.

Έως 40 λεπτά καθαριστικής ισχύος, με μπαταρίες ιόντων λιθίου 21,6 V

Έως 40 λεπτά καθαριστικής ισχύος, με μπαταρίες ιόντων λιθίου 21,6 V

Οι μπαταρίες ιόντων λιθίου 21,6 V υψηλής απόδοσης παρέχουν έως 40 λεπτά στην κανονική λειτουργία και 20 λεπτά στη λειτουργία turbo, πριν να τις επαναφορτίσετε.

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Κριτικές

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Κριτική

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08/06/2026

Deutschland

Deutschland

definitiv nicht zu empfehlen

Wir haben zum ersten mal wirklich Geld (knapp 300€) in die Hand genommen und einen Staubsauger einer sogenannten Qualitätsmarke gekauft. Leider saugt das Gerät so schlecht, dass es fast schon spuckt. Wir haben es in die Reparatur gegeben und angeblich sei kein Fehler gefunden. Der Dreck, der eingesaugt wird fällt hinten wieder raus. Wenn doch mal was im Behälter landet, dann ist das ein Bruchteil dessen was am Boden war. Auch der Hinweis, dass die Filter ggf. Nicht sauber genug sind stimmt nicht, denn nach einer kompletten Reinigung schafft das Teil immer noch nichts. Ich kann dieses Gerät niemandem empfehlen. Wirklich schade. Unser altes Teil ist zwar beinahe abgefackelt, aber wäre besser gewesen. Auch diese Wischgeschichte hält nicht was sie verspricht. Da bleibe ich beim analogen Handwischer.

Πλεονεκτήματα

Kabellos

Μειονεκτήματα

Saugt nicht richtig, Muss sehr häufig gereinigt werden, rücklaufklappe im auffangbehälter schliesst nicht richtig, kundenservice/reparaturservice war nicht hilfreich

Η αξιολογηση έγινε για SpeedPro Aqua FC6719/01R1 Kabelloser Akku-Staubsauger – Refurbished

Date of Use 2023-12-13

Η αξιολογηση έγινε για SpeedPro Aqua FC6719/01R1 Kabelloser Akku-Staubsauger – Refurbished

Date of Use 2023-12-13

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Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Πλένετε το φίλτρο κάθε 2 εβδομάδες μόνο στο χέρι, για βέλτιστη απόδοση. Πιέστε μέχρι να καθαρίσει το νερό. Αφήστε το να στεγνώσει για 24 ώρες πριν να το ξαναχρησιμοποιήσετε.