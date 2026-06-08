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FC6726/01
Πέλμα απορρόφησης 180°
21,6 V, έως 40 λεπτά
2 σε 1: σκούπισμα και σκουπάκι χειρός
Βούρτσα Mini Turbo
Το στόμιο 180° είναι σχεδιασμένο για ακριβή και ισχυρή απορρόφηση έως και του 98% της σκόνης και της βρωμιάς σε κάθε κίνηση, σε όλους τους τύπους δαπέδων, ακόμα και σε δυσπρόσιτα σημεία.
Χάρη στις λυχνίες LED στο στόμιο SpeedPro, μπορείτε να εντοπίζετε και να αιχμαλωτίζετε εύκολα τη σκόνη, τα χνούδια, τις τρίχες και τα ψίχουλα. Οι λυχνίες LED στο στόμιο αποκαλύπτουν την κρυμμένη σκόνη και βρωμιά, ενώ μετακινείστε.
Οι μπαταρίες ιόντων λιθίου 21,6 V υψηλής απόδοσης παρέχουν έως 40 λεπτά στην κανονική λειτουργία και 20 λεπτά στη λειτουργία turbo, πριν να τις επαναφορτίσετε.
1.0
από 5
1
Κριτική
Zebra8472
08/06/2026
Deutschland
definitiv nicht zu empfehlen
Wir haben zum ersten mal wirklich Geld (knapp 300€) in die Hand genommen und einen Staubsauger einer sogenannten Qualitätsmarke gekauft. Leider saugt das Gerät so schlecht, dass es fast schon spuckt. Wir haben es in die Reparatur gegeben und angeblich sei kein Fehler gefunden. Der Dreck, der eingesaugt wird fällt hinten wieder raus. Wenn doch mal was im Behälter landet, dann ist das ein Bruchteil dessen was am Boden war. Auch der Hinweis, dass die Filter ggf. Nicht sauber genug sind stimmt nicht, denn nach einer kompletten Reinigung schafft das Teil immer noch nichts. Ich kann dieses Gerät niemandem empfehlen. Wirklich schade. Unser altes Teil ist zwar beinahe abgefackelt, aber wäre besser gewesen. Auch diese Wischgeschichte hält nicht was sie verspricht. Da bleibe ich beim analogen Handwischer.
Πλεονεκτήματα
Kabellos
Μειονεκτήματα
Saugt nicht richtig, Muss sehr häufig gereinigt werden, rücklaufklappe im auffangbehälter schliesst nicht richtig, kundenservice/reparaturservice war nicht hilfreich
Η αξιολογηση έγινε για SpeedPro Aqua FC6719/01R1 Kabelloser Akku-Staubsauger – Refurbished
Date of Use 2023-12-13
Η αξιολογηση έγινε για SpeedPro Aqua FC6719/01R1 Kabelloser Akku-Staubsauger – Refurbished
Date of Use 2023-12-13
Πλένετε το φίλτρο κάθε 2 εβδομάδες μόνο στο χέρι, για βέλτιστη απόδοση. Πιέστε μέχρι να καθαρίσει το νερό. Αφήστε το να στεγνώσει για 24 ώρες πριν να το ξαναχρησιμοποιήσετε.