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MiniVac Ηλεκτρικό σκουπάκι χειρός

Μη διαθέσιμο πλέον

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MiniVacΗλεκτρικό σκουπάκι χειρός

FC6142/01

MiniVac Ηλεκτρικό σκουπάκι χειρός

Μη διαθέσιμο πλέον

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Εγχειρίδια και τεκμηρίωση

EU Declaration of conformity Philips MiniVac Handheld vacuum cleaner FC6142/01 - English (US)

  • ZIP αρχείο, 1.2 MB
  • 13 March 2026

Important Information Manual Philips MiniVac Handheld vacuum cleaner

  • PDF αρχείο, 3.9 MB
  • 13 March 2026

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