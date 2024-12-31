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  • Πανίσχυρο MiniVac, για καλύτερο καθαρισμό
  • Πανίσχυρο MiniVac, για καλύτερο καθαρισμό
  • Πανίσχυρο MiniVac, για καλύτερο καθαρισμό
  • Πανίσχυρο MiniVac, για καλύτερο καθαρισμό
  • Πανίσχυρο MiniVac, για καλύτερο καθαρισμό
  • Πανίσχυρο MiniVac, για καλύτερο καθαρισμό
  • Πανίσχυρο MiniVac, για καλύτερο καθαρισμό
  • Πανίσχυρο MiniVac, για καλύτερο καθαρισμό
  • Πανίσχυρο MiniVac, για καλύτερο καθαρισμό
  • Πανίσχυρο MiniVac, για καλύτερο καθαρισμό
  • Πανίσχυρο MiniVac, για καλύτερο καθαρισμό
  • Πανίσχυρο MiniVac, για καλύτερο καθαρισμό
  • Πανίσχυρο MiniVac, για καλύτερο καθαρισμό
  • Πανίσχυρο MiniVac, για καλύτερο καθαρισμό
  • Πανίσχυρο MiniVac, για καλύτερο καθαρισμό
  • Πανίσχυρο MiniVac, για καλύτερο καθαρισμό
  • Πανίσχυρο MiniVac, για καλύτερο καθαρισμό
  • Πανίσχυρο MiniVac, για καλύτερο καθαρισμό
  • Πανίσχυρο MiniVac, για καλύτερο καθαρισμό
  • Πανίσχυρο MiniVac, για καλύτερο καθαρισμό

Μη διαθέσιμο πλέον

MiniVacΗλεκτρικό σκουπάκι χειρός

FC6142/01

Πανίσχυρο MiniVac, για καλύτερο καθαρισμό
Απολαύστε καλύτερα αποτελέσματα καθαρισμού με το πανίσχυρο ηλεκτρικό σκουπάκι 4,8 V MiniVac Wet&Dry της Philips. Χάρη στο σύστημα για στεγνό και υγρό καθάρισμα, μπορείτε να καθαρίζετε υγρούς λεκέδες και στεγνή βρομιά με την ίδια άνεση. Το αεροδυναμικό πέλμα διασφαλίζει την κορυφαία απορρόφηση της σκόνης.
Δείτε όλα τα οφέλη

Σύστημα στεγνής και υγρής χρήσης και αεροδυναμικό πέλμα

Πανίσχυρο MiniVac, για καλύτερο καθαρισμό

  • Μπαταρία 4,8 V

  • Κυκλωνική ροή, χωρίς σακούλα

  • Εξάρτημα για γωνίες, βούρτσα, μάκτρο

  • Wet & dry

Λεπτή βάση φόρτισης (επιτραπέζια ή επίτοιχη)

Λεπτή βάση φόρτισης (επιτραπέζια ή επίτοιχη)

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τη συσκευή Philips Mini Vac σε μια βολική βάση φόρτισης, τοποθετημένη σε τοίχο ή σε τραπέζι. Αυτό σημαίνει πως η συσκευή Philips Mini Vac, με την πανίσχυρη, επαναφορτιζόμενη μπαταρία, είναι πάντα σε ετοιμότητα.

Κυκλωνική ροή αέρα, χωρίς σακούλα, σε 2 στάδια, για καλύτερο φιλτράρισμα

Κυκλωνική ροή αέρα, χωρίς σακούλα, σε 2 στάδια, για καλύτερο φιλτράρισμα

Η κυκλωνική ροή αέρα κρατά σε διαρκή περιστροφή τις ακαθαρσίες που βρίσκονται στο εσωτερικό, για βέλτιστη απορροφητική ισχύ και αποτελέσματα που διαρκούν. Το σύστημα φιλτραρίσματος 2 σταδίων εγγυάται ότι οι ακαθαρσίες, αν περάσουν στο εσωτερικό της συσκευής, δεν θα μπορούν να διαφύγουν. Το πρώτο φίλτρο μπλοκάρει τις περισσότερες ακαθαρσίες, ενώ το δεύτερο φίλτρο αιχμαλωτίζει τα μικρότερα σωματίδια σκόνης.

Πέλμα με αεροδυναμική σχεδίαση, για καλύτερη απορρόφηση

Το αεροδυναμικό πέλμα του Philips MiniVac έχει δημιουργηθεί για να εξασφαλίζει την καλύτερη δυνατή απορρόφηση ακόμη και των πιο λεπτών σωματιδίων σκόνης. Το εργονομικό σχήμα του πέλματος βοηθά στον καθαρισμό ακόμη και των πιο δύσκολων σημείων.

Τεχνικές προδιαγραφές

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.