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Μη διαθέσιμο πλέον
FC6142/01
Μπαταρία 4,8 V
Κυκλωνική ροή, χωρίς σακούλα
Εξάρτημα για γωνίες, βούρτσα, μάκτρο
Wet & dry
Μπορείτε να αποθηκεύσετε τη συσκευή Philips Mini Vac σε μια βολική βάση φόρτισης, τοποθετημένη σε τοίχο ή σε τραπέζι. Αυτό σημαίνει πως η συσκευή Philips Mini Vac, με την πανίσχυρη, επαναφορτιζόμενη μπαταρία, είναι πάντα σε ετοιμότητα.
Η κυκλωνική ροή αέρα κρατά σε διαρκή περιστροφή τις ακαθαρσίες που βρίσκονται στο εσωτερικό, για βέλτιστη απορροφητική ισχύ και αποτελέσματα που διαρκούν. Το σύστημα φιλτραρίσματος 2 σταδίων εγγυάται ότι οι ακαθαρσίες, αν περάσουν στο εσωτερικό της συσκευής, δεν θα μπορούν να διαφύγουν. Το πρώτο φίλτρο μπλοκάρει τις περισσότερες ακαθαρσίες, ενώ το δεύτερο φίλτρο αιχμαλωτίζει τα μικρότερα σωματίδια σκόνης.
Το αεροδυναμικό πέλμα του Philips MiniVac έχει δημιουργηθεί για να εξασφαλίζει την καλύτερη δυνατή απορρόφηση ακόμη και των πιο λεπτών σωματιδίων σκόνης. Το εργονομικό σχήμα του πέλματος βοηθά στον καθαρισμό ακόμη και των πιο δύσκολων σημείων.
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