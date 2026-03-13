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MiniVac Ηλεκτρικό σκουπάκι χειρός

Μη διαθέσιμο πλέον

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MiniVacΗλεκτρικό σκουπάκι χειρός

FC6140/01

MiniVac Ηλεκτρικό σκουπάκι χειρός

Μη διαθέσιμο πλέον

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User Manual Philips MiniVac Handheld vacuum cleaner

  • PDF αρχείο, 1.7 MB
  • 13 March 2026

Η σκούπα Philips MiniVac 3,6 V προσφέρει τα καλύτερα αποτελέσματα καθαρισμού. Η κυκλωνική ροή αέρα χωρίς σακούλα και το σύστημα φιλτραρίσματος 2 σταδίων εγγυώνται απόδοση που διαρκεί, ενώ το αεροδυναμικό πέλμα διασφαλίζει κορυφαία απορρόφηση της σκόνης.

  • PDF αρχείο
  • 28 May 2026

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