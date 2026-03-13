Η σκούπα Philips MiniVac 3,6 V προσφέρει τα καλύτερα αποτελέσματα καθαρισμού. Η κυκλωνική ροή αέρα χωρίς σακούλα και το σύστημα φιλτραρίσματος 2 σταδίων εγγυώνται απόδοση που διαρκεί, ενώ το αεροδυναμικό πέλμα διασφαλίζει κορυφαία απορρόφηση της σκόνης.