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  • Πανίσχυρο MiniVac, για καλύτερο καθαρισμό
  • Πανίσχυρο MiniVac, για καλύτερο καθαρισμό
  • Πανίσχυρο MiniVac, για καλύτερο καθαρισμό
  • Πανίσχυρο MiniVac, για καλύτερο καθαρισμό

Μη διαθέσιμο πλέον

MiniVacΗλεκτρικό σκουπάκι χειρός

FC6140/01

Πανίσχυρο MiniVac, για καλύτερο καθαρισμό
Η σκούπα Philips MiniVac 3,6 V προσφέρει τα καλύτερα αποτελέσματα καθαρισμού. Η κυκλωνική ροή αέρα χωρίς σακούλα και το σύστημα φιλτραρίσματος 2 σταδίων εγγυώνται απόδοση που διαρκεί, ενώ το αεροδυναμικό πέλμα διασφαλίζει κορυφαία απορρόφηση της σκόνης.
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Κυκλωνική ροή αέρα, χωρίς σακούλα, αεροδυναμικό πέλμα

Πανίσχυρο MiniVac, για καλύτερο καθαρισμό

  • Μπαταρία 3,6 V

  • Κυκλωνική ροή, χωρίς σακούλα

  • Εξάρτημα για γωνίες & εξάρτημα βούρτσας

Πέλμα με αεροδυναμική σχεδίαση, για καλύτερη απορρόφηση

Πέλμα με αεροδυναμική σχεδίαση, για καλύτερη απορρόφηση

Το αεροδυναμικό πέλμα του Philips MiniVac έχει δημιουργηθεί για να εξασφαλίζει την καλύτερη δυνατή απορρόφηση ακόμη και των πιο λεπτών σωματιδίων σκόνης. Το εργονομικό σχήμα του πέλματος βοηθά στον καθαρισμό ακόμη και των πιο δύσκολων σημείων.

Κυκλωνική ροή αέρα, χωρίς σακούλα, σε 2 στάδια, για καλύτερο φιλτράρισμα

Κυκλωνική ροή αέρα, χωρίς σακούλα, σε 2 στάδια, για καλύτερο φιλτράρισμα

Η κυκλωνική ροή αέρα κρατά σε διαρκή περιστροφή τις ακαθαρσίες που βρίσκονται στο εσωτερικό, για βέλτιστη απορροφητική ισχύ και αποτελέσματα που διαρκούν. Το σύστημα φιλτραρίσματος 2 σταδίων εγγυάται ότι οι ακαθαρσίες, αν περάσουν στο εσωτερικό της συσκευής, δεν θα μπορούν να διαφύγουν. Το πρώτο φίλτρο μπλοκάρει τις περισσότερες ακαθαρσίες, ενώ το δεύτερο φίλτρο αιχμαλωτίζει τα μικρότερα σωματίδια σκόνης.

Πανίσχυρες μπαταρίες NiMH 3,6V

Πανίσχυρες μπαταρίες NiMH 3,6V

Οι ισχυρές μπαταρίες νικελίου-υδριδίου μετάλλου (NiMH) μεγαλύτερης διάρκειας του Philips Mini Vac δεν αντιμετωπίζουν το "φαινόμενο μνήμης". Αυτό το φαινόμενο μειώνει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας με το χρόνο, μειώνοντας παράλληλα και το χρόνο λειτουργίας. Έτσι, το Mini Vac με μπαταρίες νικελίου-υδριδίου μετάλλου διασφαλίζει ισχύ μεγαλύτερης διάρκειας σε σχέση με προϊόντα που λειτουργούν με τις τυπικές μπαταρίες νικελίου-καδμίου (NiCd) και εμφανίζουν το "φαινόμενο μνήμης".

Τεχνικές προδιαγραφές

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.