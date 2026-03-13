Αυτή η ισχυρή Mini Vac της Philips ενδείκνυται για τις βασικές σας ανάγκες καθαρισμού: διαθέτει άνετο λουράκι ώμου και βούρτσα με σωλήνα για άνετο καθαρισμό. Το πρόσθετο φίλτρο εξαγωγής ΗΕΡΑ παγιδεύει ακόμα και τα πιο μικρά σωματίδια σκόνης.