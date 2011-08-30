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Μη διαθέσιμο πλέον
900 W
Το πρόσθετο φίλτρο εξαγωγής HEPA εξασφαλίζει ότι ακόμα και τα πιο μικρά σωματίδια σκόνης, καθώς και τα μικροσκοπικά βακτήρια παραμένουν στο εσωτερικό της Mini Vac, έτσι ώστε να βγαίνει μόνο καθαρός αέρας.
Το ισχυρό μοτέρ 900W εξασφαλίζει εξαιρετικά υψηλή απορροφητική ισχύ για την κατηγορία των Mini Vac και μοναδικό αποτέλεσμα καθαρισμού.
Ο ευέλικτος σωλήνας εξασφαλίζει άνετη πρόσβαση και η βούρτσα εξασφαλίζει εύκολο καθαρισμό των ευαίσθητων επιφανειών.
5.0
από 5
1
Κριτική
100%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Aagje22
30/08/2011
Nederland
Een prima apparaat, zijn geld meer dan waard
Het apparaat voldoet uitstekend met een goede blijvende zuigkracht. Daarnaast mooie vormgeving
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για MiniVac FC6130 Handheld vacuum cleaner
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για MiniVac FC6130 Handheld vacuum cleaner