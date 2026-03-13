ΠροϊόνταΥποστήριξη

Ο υγιεινός τρόπος ζωής ξεκινά εδώ. Εγγραφείτε και λάβετε αποκλειστικές προσφορές

2 χρόνια εγγύηση

Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς

Εγγραφείτε και εξοικονομήστε

Επιστροφή εντός 30 ημερών

Όλες οι σειρές

MiniVac Ηλεκτρικό σκουπάκι χειρός

Μη διαθέσιμο πλέον

Υποστήριξη

MiniVacΗλεκτρικό σκουπάκι χειρός

FC6093/01

MiniVac Ηλεκτρικό σκουπάκι χειρός

Μη διαθέσιμο πλέον

Μετάβαση στο κατάστημα

Συνδεθείτε ή δημιουργήστε έναν λογαριασμό

Δηλώστε το προϊόν σας

Έχετε άμεση πρόσβαση σε εγχειρίδια, προσαρμοσμένη υποστήριξη και πολλά άλλα. Εύκολα και γρήγορα.

Δήλωση τώρα

Εγχειρίδια και τεκμηρίωση

User Manual Philips Handheld vacuum cleaner

  • PDF αρχείο, 1.2 MB
  • 13 March 2026

Το σκουπάκι αυτοκινήτου Philips MiniVac Car 12 V FC6093/01 της Philips διαθέτει φίλτρο ΗΕΡΑ για να παγιδεύει ακόμα και τα πιο μικρά μόρια σκόνης. Αποτελεί τον ιδανικό συνδυασμό για το σπίτι και το αυτοκίνητο. Η μπαταρία της σας δίνει ελευθερία κινήσεων χωρίς καλώδια στο σπίτι, και το βύσμα αυτοκινήτου επιπλέον αυτονομία καθαρισμού στο αυτοκίνητο.

  • PDF αρχείο
  • 29 March 2026

Συχνές ερωτήσεις

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Επικοινωνία με τη Philips

Θα χαρούμε να σας βοηθήσουμε