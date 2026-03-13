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Μη διαθέσιμο πλέον
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FC6093/01
Μη διαθέσιμο πλέον
User Manual Philips Handheld vacuum cleaner
Το σκουπάκι αυτοκινήτου Philips MiniVac Car 12 V FC6093/01 της Philips διαθέτει φίλτρο ΗΕΡΑ για να παγιδεύει ακόμα και τα πιο μικρά μόρια σκόνης. Αποτελεί τον ιδανικό συνδυασμό για το σπίτι και το αυτοκίνητο. Η μπαταρία της σας δίνει ελευθερία κινήσεων χωρίς καλώδια στο σπίτι, και το βύσμα αυτοκινήτου επιπλέον αυτονομία καθαρισμού στο αυτοκίνητο.