Το σκουπάκι αυτοκινήτου Philips MiniVac Car 12 V FC6093/01 της Philips διαθέτει φίλτρο ΗΕΡΑ για να παγιδεύει ακόμα και τα πιο μικρά μόρια σκόνης. Αποτελεί τον ιδανικό συνδυασμό για το σπίτι και το αυτοκίνητο. Η μπαταρία της σας δίνει ελευθερία κινήσεων χωρίς καλώδια στο σπίτι, και το βύσμα αυτοκινήτου επιπλέον αυτονομία καθαρισμού στο αυτοκίνητο.