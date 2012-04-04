ΠροϊόνταΥποστήριξη

Ο υγιεινός τρόπος ζωής ξεκινά εδώ. Εγγραφείτε και λάβετε αποκλειστικές προσφορές

2 χρόνια εγγύηση

Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς

Εγγραφείτε και εξοικονομήστε

Επιστροφή εντός 30 ημερών

Όλες οι σειρές

  • Η πρώτη Mini Vac κατά των αλλεργιών από τη Philips
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Η πρώτη Mini Vac κατά των αλλεργιών από τη Philips
  • Η πρώτη Mini Vac κατά των αλλεργιών από τη Philips
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Η πρώτη Mini Vac κατά των αλλεργιών από τη Philips

Μη διαθέσιμο πλέον

MiniVacΗλεκτρικό σκουπάκι χειρός

FC6093/01

Η πρώτη Mini Vac κατά των αλλεργιών από τη Philips
Το σκουπάκι αυτοκινήτου Philips MiniVac Car 12 V FC6093/01 της Philips διαθέτει φίλτρο ΗΕΡΑ για να παγιδεύει ακόμα και τα πιο μικρά μόρια σκόνης. Αποτελεί τον ιδανικό συνδυασμό για το σπίτι και το αυτοκίνητο. Η μπαταρία της σας δίνει ελευθερία κινήσεων χωρίς καλώδια στο σπίτι, και το βύσμα αυτοκινήτου επιπλέον αυτονομία καθαρισμού στο αυτοκίνητο.
Δείτε όλα τα οφέλη

Ιδανική για το σπίτι και το αυτοκίνητο

Η πρώτη Mini Vac κατά των αλλεργιών από τη Philips

  • Αυτοκίνητο

  • 12 V

Οικολογική μπαταρία NiMh, απόδοση που διαρκεί περισσότερο

Οικολογική μπαταρία NiMh, απόδοση που διαρκεί περισσότερο

Οι μπαταρίες νικελίου υβριδίου μετάλλου (NiMh) είναι οικολογικές. Αυτό σημαίνει ότι δεν περιέχουν στοιχεία υψηλής τοξικότητας και επομένως είναι πιο φιλικές προς το περιβάλλον. Επιπλέον, οι μπαταρίες νικελίου υβριδίου μετάλλου (NiMh) παρέχουν ισχύ μεγαλύτερης διάρκειας και εξασφαλίζουν απόδοση που διαρκεί.

Φίλτρο ΗΕΡΑ που παγιδεύει ακόμα και τα πιο μικρά μόρια σκόνης

Φίλτρο ΗΕΡΑ που παγιδεύει ακόμα και τα πιο μικρά μόρια σκόνης

Το φίλτρο HEPA εξασφαλίζει ότι ακόμα και τα πιο μικρά μόρια σκόνης καθώς και τα μικροσκοπικά βακτηρίδια παραμένουν στο εσωτερικό του χώρου συλλογής βρωμιάς.

Εξαιρετικά αθόρυβο μοτέρ

Εξαιρετικά αθόρυβο μοτέρ

Η συσκευή Philips Mini Vac, με το ισχυρό μοτέρ που διαθέτει, είναι ιδιαίτερα αθόρυβη χάρη στην ειδική της σχεδίαση. Το χαμηλό επίπεδο θορύβου σας δίνει τη δυνατότητα να συγυρίζετε το σπίτι σας όποτε θέλετε.

Τεχνικές προδιαγραφές

Ζητήστε υποστήριξη για αυτό το προϊόν

Βρείτε συχνές ερωτήσεις, εγχειρίδια χρήστη, πληροφορίες ασφάλειας και συμβουλές

Κριτικές

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο της Philips για αποκλειστικές προσφορές

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.

Θα ήθελα να λαμβάνω προωθητικές ενημερώσεις – με βάση τις προτιμήσεις και τη συμπεριφορά μου – για προϊόντα, υπηρεσίες, εκδηλώσεις και προσφορές της Philips. Μπορώ εύκολα να διαγραφώ οποιαδήποτε στιγμή!

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.