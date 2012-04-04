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Μη διαθέσιμο πλέον
FC6093/01
Αυτοκίνητο
12 V
Οι μπαταρίες νικελίου υβριδίου μετάλλου (NiMh) είναι οικολογικές. Αυτό σημαίνει ότι δεν περιέχουν στοιχεία υψηλής τοξικότητας και επομένως είναι πιο φιλικές προς το περιβάλλον. Επιπλέον, οι μπαταρίες νικελίου υβριδίου μετάλλου (NiMh) παρέχουν ισχύ μεγαλύτερης διάρκειας και εξασφαλίζουν απόδοση που διαρκεί.
Το φίλτρο HEPA εξασφαλίζει ότι ακόμα και τα πιο μικρά μόρια σκόνης καθώς και τα μικροσκοπικά βακτηρίδια παραμένουν στο εσωτερικό του χώρου συλλογής βρωμιάς.
Η συσκευή Philips Mini Vac, με το ισχυρό μοτέρ που διαθέτει, είναι ιδιαίτερα αθόρυβη χάρη στην ειδική της σχεδίαση. Το χαμηλό επίπεδο θορύβου σας δίνει τη δυνατότητα να συγυρίζετε το σπίτι σας όποτε θέλετε.
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