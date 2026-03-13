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Μη διαθέσιμο πλέον
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FC6049/01
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User Manual Philips Handheld vacuum cleaner
Ολα (3)
Πού βρίσκω τον αριθμό μοντέλου και σειράς της ηλεκτρικής σκούπας Philips;
Καθαρισμός δοχείου συλλογής σκόνης της σκούπας Philips χωρίς σακούλα
Πώς να καθαρίσω το φίλτρο της ηλεκτρικής σκούπας Philips;
Η σκούπα Philips έχει χαμηλή απορροφητική δύναμη
Αισθάνομαι ηλεκτροστατικές κενώσεις με την ηλεκτρική σκούπα Philips
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