Το σύστημα φίλτρου 2 σταδίων εμποδίζει το πρόωρο φράξιμο

Το σύστημα φιλτραρίσματος 2 σταδίων της συσκευής Philips Mini Vac διασφαλίζει πως, εάν περάσουν στο εσωτερικό της συσκευής, οι ακαθαρσίες δεν θα μπορούν να δραπετεύσουν. Το πρώτο φίλτρο μπλοκάρει τις περισσότερες ακαθαρσίες και το δεύτερο, το οποίο διαθέτει καμπύλες, παγιδεύει το μικρότερα σωματίδια σκόνης.