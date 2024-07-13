12 ροφήματα
LatteGo
Μαύρο
Οι 12 συνταγές μας περιλαμβάνουν από ζεστά ροφήματα, όπως espresso, latte και καπουτσίνο, μέχρι παγωμένους καφέδες. Έχουμε βαθμονομήσει το σύστημα παρασκευής έτσι ώστε ακόμα και οι παγωμένοι καφέδες να έχουν την ίδια απολαυστική γεύση με τα ζεστά ροφήματα.
Η ισχυρή κυκλωνική τεχνολογία χτυπήματος ετοιμάζει λείο, κρεμώδες αφρόγαλα με το πάτημα ενός κουμπιού, ακόμη και με φυτικά προϊόντα, αντί του γάλακτος.
Δεν χρειάζεται πλέον να περιμένετε να ζεσταθεί η μηχανή σας. Η λειτουργία QuickStart σάς επιτρέπει να ενεργοποιήσετε τη μηχανή σας και να φτιάξετε αμέσως καφέ. Η μηχανή σας θα ζεσταθεί ανάλογα με την επιλεγμένη συνταγή.
Μάθετε για τις αξιολογήσεις προϊόντων
4.7
από 5
163
Κριτικές
91%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
tahiram763b
13/07/2024
United Kingdom
Μέρος της προώθησης
A great coffee machine
This coffee machine is so amazing. It’s so easy to set up and use and it looks really great in my kitchen. Its been great making different coffee drinks. It’s slim and doesn’t take up much counter space either which is perfect for my small kitchen. It’s easy to clean which makes it super convenient.
Η αξιολογηση έγινε για Series 4400 EP4446/70 Fully automatic espresso machine
emilial33
11/07/2024
United Kingdom
Μέρος της προώθησης
I fall in love in coffee!
What an amazing coffee machine! I never been a coffee person, but now I can’t wait to have one! Can use both beans and ground coffee. Milk container can be detached so can be storage in fridge when not in use. Very easy to use and to clean what is very important. All massages are displayed on the screen so there is no worries you will miss something. Not small but no to big either. Waists container is big enough. And soooo many different coffee options and hot water option as well if you fancy a tea. I am not sure if we need kettle anymore :)
Η αξιολογηση έγινε για Series 4400 EP4446/70 Fully automatic espresso machine
danas192
10/07/2024
United Kingdom
Μέρος της προώθησης
Absolutely love it
The best coffee machine I have ever used. I am a coffee lover and love to brew all different kinds of coffee. This coffee machine is very easy to handle. It has many options to brew your coffee such as quantity of water used or how fine you want the coffee grinded. It comes with a water filter and water hardness test kit. It’s very easy to clean. It’s the first fully automatic coffee machine I have used and I can say that now I can’t lice without it.
Η αξιολογηση έγινε για Series 4400 EP4446/70 Fully automatic espresso machine
Βάσει δοκιμών καταναλωτών στη Γερμανία, συγκρίνοντας παγκοσμίως κορυφαίες πλήρως αυτόματες μηχανές espresso με ένα πάτημα (καφέ + γάλα) (2023)
Σε σύγκριση με τα προηγούμενα μοντέλα μηχανών espresso Philips
Με βάση την αντικατάσταση 8 φίλτρων, όπως υποδεικνύεται από τη μηχανή. Ο πραγματικός αριθμός φλιτζανιών εξαρτάται από τις επιλεγμένες ποικιλίες καφέ, καθώς και από τις διαδικασίες ξεπλύματος και καθαρισμού