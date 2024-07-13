  • Ο πιο εύκολος τρόπος για ζεστό ή παγωμένο καφέ
  • Ο πιο εύκολος τρόπος για ζεστό ή παγωμένο καφέ
  • Ο πιο εύκολος τρόπος για ζεστό ή παγωμένο καφέ
  • Ο πιο εύκολος τρόπος για ζεστό ή παγωμένο καφέ
  • Ο πιο εύκολος τρόπος για ζεστό ή παγωμένο καφέ
  • Ο πιο εύκολος τρόπος για ζεστό ή παγωμένο καφέ
  • Ο πιο εύκολος τρόπος για ζεστό ή παγωμένο καφέ
  • Ο πιο εύκολος τρόπος για ζεστό ή παγωμένο καφέ
  • Ο πιο εύκολος τρόπος για ζεστό ή παγωμένο καφέ
  • Ο πιο εύκολος τρόπος για ζεστό ή παγωμένο καφέ
  • Ο πιο εύκολος τρόπος για ζεστό ή παγωμένο καφέ
  • Ο πιο εύκολος τρόπος για ζεστό ή παγωμένο καφέ

Series 4400Πλήρως αυτόματη μηχανή espresso

EP4441/50

4.7
| (163) Κριτικές | 91% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Ο πιο εύκολος τρόπος για ζεστό ή παγωμένο καφέ
Επιλέξτε μία από τις 12 απολαυστικές συνταγές καφέ στο LatteGo 4400. Από latte μέχρι αναζωογονητικούς παγωμένους καφέδες, κάθε ρόφημα παρασκευάζεται στην ιδανική θερμοκρασία με υπέροχο άρωμα και κρέμα. Το LatteGo φτιάχνει λείο, κρεμώδες αφρόγαλα, ενώ το καθάρισμα είναι πανεύκολο.
Με το LatteGo, το πιο γρήγορα καθαριζόμενο σύστημα γάλακτος*

Ο πιο εύκολος τρόπος για ζεστό ή παγωμένο καφέ

  • 12 ροφήματα

  • LatteGo

  • Μαύρο

Απολαύστε 12 ζεστά και παγωμένα ροφήματα πανεύκολα

Απολαύστε 12 ζεστά και παγωμένα ροφήματα πανεύκολα

Οι 12 συνταγές μας περιλαμβάνουν από ζεστά ροφήματα, όπως espresso, latte και καπουτσίνο, μέχρι παγωμένους καφέδες. Έχουμε βαθμονομήσει το σύστημα παρασκευής έτσι ώστε ακόμα και οι παγωμένοι καφέδες να έχουν την ίδια απολαυστική γεύση με τα ζεστά ροφήματα.

Δημιουργήστε λείο, κρεμώδες αφρόγαλα με το σύστημα γάλακτος LatteGo

Δημιουργήστε λείο, κρεμώδες αφρόγαλα με το σύστημα γάλακτος LatteGo

Η ισχυρή κυκλωνική τεχνολογία χτυπήματος ετοιμάζει λείο, κρεμώδες αφρόγαλα με το πάτημα ενός κουμπιού, ακόμη και με φυτικά προϊόντα, αντί του γάλακτος.

Μικρότερη αναμονή, ταχύτερη παρασκευή καφέ με το QuickStart

Μικρότερη αναμονή, ταχύτερη παρασκευή καφέ με το QuickStart

Δεν χρειάζεται πλέον να περιμένετε να ζεσταθεί η μηχανή σας. Η λειτουργία QuickStart σάς επιτρέπει να ενεργοποιήσετε τη μηχανή σας και να φτιάξετε αμέσως καφέ. Η μηχανή σας θα ζεσταθεί ανάλογα με την επιλεγμένη συνταγή.

Τεχνικές προδιαγραφές

Κριτικές

Μάθετε για τις αξιολογήσεις προϊόντων

4.7

από 5

163

Κριτικές

91%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

5
4
3
2
1

tahiram763b

13/07/2024

United Kingdom

Μέρος της προώθησης

A great coffee machine

This coffee machine is so amazing. It’s so easy to set up and use and it looks really great in my kitchen. Its been great making different coffee drinks. It’s slim and doesn’t take up much counter space either which is perfect for my small kitchen. It’s easy to clean which makes it super convenient.

Η αξιολογηση έγινε για Series 4400 EP4446/70 Fully automatic espresso machine

Η αξιολογηση έγινε για Series 4400 EP4446/70 Fully automatic espresso machine

emilial33

11/07/2024

United Kingdom

Μέρος της προώθησης

I fall in love in coffee!

What an amazing coffee machine! I never been a coffee person, but now I can’t wait to have one! Can use both beans and ground coffee. Milk container can be detached so can be storage in fridge when not in use. Very easy to use and to clean what is very important. All massages are displayed on the screen so there is no worries you will miss something. Not small but no to big either. Waists container is big enough. And soooo many different coffee options and hot water option as well if you fancy a tea. I am not sure if we need kettle anymore :)

Η αξιολογηση έγινε για Series 4400 EP4446/70 Fully automatic espresso machine

Η αξιολογηση έγινε για Series 4400 EP4446/70 Fully automatic espresso machine

danas192

10/07/2024

United Kingdom

Μέρος της προώθησης

Absolutely love it

The best coffee machine I have ever used. I am a coffee lover and love to brew all different kinds of coffee. This coffee machine is very easy to handle. It has many options to brew your coffee such as quantity of water used or how fine you want the coffee grinded. It comes with a water filter and water hardness test kit. It’s very easy to clean. It’s the first fully automatic coffee machine I have used and I can say that now I can’t lice without it.

Η αξιολογηση έγινε για Series 4400 EP4446/70 Fully automatic espresso machine

Η αξιολογηση έγινε για Series 4400 EP4446/70 Fully automatic espresso machine

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.

Θα ήθελα να λαμβάνω προωθητικές ενημερώσεις – με βάση τις προτιμήσεις και τη συμπεριφορά μου – για προϊόντα, υπηρεσίες, εκδηλώσεις και προσφορές της Philips. Μπορώ εύκολα να διαγραφώ οποιαδήποτε στιγμή!

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Βάσει δοκιμών καταναλωτών στη Γερμανία, συγκρίνοντας παγκοσμίως κορυφαίες πλήρως αυτόματες μηχανές espresso με ένα πάτημα (καφέ + γάλα) (2023)

  2. Σε σύγκριση με τα προηγούμενα μοντέλα μηχανών espresso Philips

  3. Με βάση την αντικατάσταση 8 φίλτρων, όπως υποδεικνύεται από τη μηχανή. Ο πραγματικός αριθμός φλιτζανιών εξαρτάται από τις επιλεγμένες ποικιλίες καφέ, καθώς και από τις διαδικασίες ξεπλύματος και καθαρισμού