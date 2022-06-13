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  • Standard Product Photo Philips 3100 series Fully automatic espresso machines
  • Main in-use photograph Philips 3100 series Fully automatic espresso machines
  • Product Detail Photograph Philips 3100 series Fully automatic espresso machines
  • Alternative Product Photograph Philips 3100 series Fully automatic espresso machines
  • Alternative Product Photograph Philips 3100 series Fully automatic espresso machines
  • Alternative Product Photograph Philips 3100 series Fully automatic espresso machines
  • Product in Use Photo Philips 3100 series Fully automatic espresso machines
  • Standard Product Photo Philips 3100 series Fully automatic espresso machines
  • Main in-use photograph Philips 3100 series Fully automatic espresso machines
  • Product Detail Photograph Philips 3100 series Fully automatic espresso machines
  • Alternative Product Photograph Philips 3100 series Fully automatic espresso machines
  • Alternative Product Photograph Philips 3100 series Fully automatic espresso machines
  • Alternative Product Photograph Philips 3100 series Fully automatic espresso machines
  • Product in Use Photo Philips 3100 series Fully automatic espresso machines

Μη διαθέσιμο πλέον

Σειρά 3100Πλήρως αυτόματες μηχανές espresso

EP3550/00

4.2

| (85) Κριτικές | 88% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

Εσπρέσο και καπουτσίνο, όπως ακριβώς θέλετε με ένα πάτημα

Φτιάξτε τέλειο εσπρέσο και καπουτσίνο από φρέσκους κόκκους χάρη στους 100% κεραμικούς μύλους και επιλέξτε πόσο δυνατός θέλετε να είναι ο καφές σας, τη θερμοκρασία του και το μέγεθός του μέσω της έξυπνης οθόνης. Πιείτε ζεστό καπουτσίνο μόνο με ένα πάτημα, χάρη στην ενσωματωμένη κανάτα γάλακτος.

Δείτε όλα τα οφέλη

Απολαύστε πάνω από 5.000 φλιτζάνια* καφέ χωρίς αφαλάτωση

Εσπρέσο και καπουτσίνο, όπως ακριβώς θέλετε με ένα πάτημα

  • 5 ροφήματα

  • Ενσωματωμένη κανάτα γάλακτος

  • Μαύρο

  • AquaClean

Έως και 5.000* φλιτζάνια χωρίς αφαλάτωση χάρη στο AquaClean

Έως και 5.000* φλιτζάνια χωρίς αφαλάτωση χάρη στο AquaClean

Εάν αλλάζετε το φίλτρο όταν σας ενημερώνει η μηχανή, δεν θα χρειαστεί να κάνετε αφαλάτωση για έως 5.000* φλιτζάνια, ενώ θα απολαμβάνετε καθαρό και φιλτραρισμένο νερό.

Απολαύστε 5 καφέδες πανεύκολα, μεταξύ άλλων και καπουτσίνο

Απολαύστε 5 καφέδες πανεύκολα, μεταξύ άλλων και καπουτσίνο

Απολαύστε τους αγαπημένους σας καφέδες για τις ξεχωριστές σας στιγμές. Είτε λαχταράτε έναν εσπρέσο, έναν απλό καφέ ή μια συνταγή με βάση το γάλα, η πλήρως αυτόματη μηχανή εσπρέσο προσφέρει τέλειο αποτέλεσμα χωρίς ταλαιπωρία και σε χρόνο μηδέν!

Καπουτσίνο με το πάτημα ενός κουμπιού με την ενσωματωμένη κανάτα γάλακτος

Καπουτσίνο με το πάτημα ενός κουμπιού με την ενσωματωμένη κανάτα γάλακτος

Απολαύστε εξαιρετικά κρεμώδη καπουτσίνο στην ιδανική θερμοκρασία, με τον πιο εύκολο τρόπο. Απλώς προσθέστε το γάλα στην κανάτα, συνδέστε την στη μηχανή και επιλέξτε το ρόφημα που προτιμάτε. Είτε πρόκειται για καπουτσίνο ή για αφρόγαλα, το ρόφημά σας θα σερβιριστεί μέσα σε δευτερόλεπτα, με ροή χωρίς πιτσιλιές, στην ιδανική θερμοκρασία.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Εξαρτήματα και αξεσουάρ

Κριτικές

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4.2

από 5

85

Κριτικές

88%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

13/06/2022

België

België

Επαληθευμένος αγοραστής

Impeccable

Rien à redire. Café excellent. Cappuccino très mousseux. Je recommande vivement.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Machines espresso entièrement automatiques série 3100 EP3550

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Machines espresso entièrement automatiques série 3100 EP3550

16/03/2022

België

België

Επαληθευμένος αγοραστής

perfect!!

de machine werkt perfect en gemakkelijk te gebruiken.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 3100 series EP3550 Volautomatische espressomachines - Refurbished

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 3100 series EP3550 Volautomatische espressomachines - Refurbished

25/11/2021

Deutschland

Deutschland

Επαληθευμένος αγοραστής

Super einfache Bedienung

Die Bedienung ist sehr einfach, der Kaffee schmeckt hervorragend, ist schön heiß und auch der Cappuccino lässt sich ganz einfach machen. Ob Kaffeebohnen frisch in der Maschine gemahlen oder Pulverkaffee direkt frisch aufgebrüht, alles super lecker und schnell gemacht

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 3100 series EP3550 Kaffeevollautomat - Refurbished

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 3100 series EP3550 Kaffeevollautomat - Refurbished

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
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Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Με βάση την αντικατάσταση 8 φίλτρων, όπως υποδεικνύεται από τη μηχανή. Ο πραγματικός αριθμός φλιτζανιών εξαρτάται από τις επιλεγμένες ποικιλίες καφέ, καθώς και από τις διαδικασίες ξεπλύματος και καθαρισμού.