2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
Επιστροφή εντός 30 ημερών
Μη διαθέσιμο πλέον
Εσπρέσο και καπουτσίνο, όπως ακριβώς θέλετε με ένα πάτημα
Φτιάξτε τέλειο εσπρέσο και καπουτσίνο από φρέσκους κόκκους χάρη στους 100% κεραμικούς μύλους και επιλέξτε πόσο δυνατός θέλετε να είναι ο καφές σας, τη θερμοκρασία του και το μέγεθός του μέσω της έξυπνης οθόνης. Πιείτε ζεστό καπουτσίνο μόνο με ένα πάτημα, χάρη στην ενσωματωμένη κανάτα γάλακτος.
5 ροφήματα
Ενσωματωμένη κανάτα γάλακτος
Μαύρο
AquaClean
Εάν αλλάζετε το φίλτρο όταν σας ενημερώνει η μηχανή, δεν θα χρειαστεί να κάνετε αφαλάτωση για έως 5.000* φλιτζάνια, ενώ θα απολαμβάνετε καθαρό και φιλτραρισμένο νερό.
Απολαύστε τους αγαπημένους σας καφέδες για τις ξεχωριστές σας στιγμές. Είτε λαχταράτε έναν εσπρέσο, έναν απλό καφέ ή μια συνταγή με βάση το γάλα, η πλήρως αυτόματη μηχανή εσπρέσο προσφέρει τέλειο αποτέλεσμα χωρίς ταλαιπωρία και σε χρόνο μηδέν!
Απολαύστε εξαιρετικά κρεμώδη καπουτσίνο στην ιδανική θερμοκρασία, με τον πιο εύκολο τρόπο. Απλώς προσθέστε το γάλα στην κανάτα, συνδέστε την στη μηχανή και επιλέξτε το ρόφημα που προτιμάτε. Είτε πρόκειται για καπουτσίνο ή για αφρόγαλα, το ρόφημά σας θα σερβιριστεί μέσα σε δευτερόλεπτα, με ροή χωρίς πιτσιλιές, στην ιδανική θερμοκρασία.
4.2
από 5
85
Κριτικές
88%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Obélix13
13/06/2022
België
Επαληθευμένος αγοραστής
Impeccable
Rien à redire. Café excellent. Cappuccino très mousseux. Je recommande vivement.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Machines espresso entièrement automatiques série 3100 EP3550
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Machines espresso entièrement automatiques série 3100 EP3550
Hamsho
16/03/2022
België
Επαληθευμένος αγοραστής
perfect!!
de machine werkt perfect en gemakkelijk te gebruiken.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 3100 series EP3550 Volautomatische espressomachines - Refurbished
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 3100 series EP3550 Volautomatische espressomachines - Refurbished
Puschilein
25/11/2021
Deutschland
Επαληθευμένος αγοραστής
Super einfache Bedienung
Die Bedienung ist sehr einfach, der Kaffee schmeckt hervorragend, ist schön heiß und auch der Cappuccino lässt sich ganz einfach machen. Ob Kaffeebohnen frisch in der Maschine gemahlen oder Pulverkaffee direkt frisch aufgebrüht, alles super lecker und schnell gemacht
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 3100 series EP3550 Kaffeevollautomat - Refurbished
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 3100 series EP3550 Kaffeevollautomat - Refurbished
Με βάση την αντικατάσταση 8 φίλτρων, όπως υποδεικνύεται από τη μηχανή. Ο πραγματικός αριθμός φλιτζανιών εξαρτάται από τις επιλεγμένες ποικιλίες καφέ, καθώς και από τις διαδικασίες ξεπλύματος και καθαρισμού.