2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
Επιστροφή εντός 30 ημερών
5 ροφήματα
Κλασικό εξάρτημα για αφρόγαλα
Black Panthera
Με το πάτημα ενός κουμπιού, απολαύστε δημοφιλείς συνταγές για καφέ, από κλασικό εσπρέσο έως κλασικό σκέτο καφέ, εσπρέσο lungo και παγωμένο καφέ, με τέλεια κρέμα, άρωμα και θερμοκρασία. Διατίθεται επίσης ζεστό νερό για τσάι. Το μοναδικό μας σύστημα παρασκευής εξάγει τέλεια τη γεύση και το άρωμα των κόκκων με πιο αργό ρυθμό ροής και σε χαμηλότερη θερμοκρασία. Προσθέστε παγάκια στο ρόφημά σας και απολαύστε υπέροχο παγωμένο καφέ, χωρίς συμβιβασμούς στην ένταση του καφέ.
Επιλέξτε εύκολα τα αγαπημένα σας ροφήματα χάρη στη μοντέρνα οθόνη αφής με έγχρωμα εικονίδια. Προσαρμόστε τον καφέ σας όπως σας αρέσει με τη λειτουργία My Coffee Choice: επιλέξτε την ένταση, τον όγκο και το επίπεδο αφρογάλακτος που προτιμάτε, όπως ακριβώς σας αρέσει.
Ετοιμάστε εύκολα τον αγαπημένο σας καφέ με γάλα, σε μόνο 2 βήματα. Το κλασικό εξάρτημα για αφρόγαλα παρασκευάζει πλούσια κρέμα, στην οποία μπορείτε να προσθέσετε εσπρέσο και να απολαύσετε υπέροχο καπουτσίνο. Μπορείτε ακόμη και να ετοιμάσετε ζεστό γάλα για τις ζεστές σοκολάτες.
Μάθετε για τις αξιολογήσεις προϊόντων
4.3
από 5
224
Κριτικές
85%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Galos
24/12/2024
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
Καφετέρια
Όλα πόλη καλά το μόνο πούμε ανήσυχη είναι στον μηχανισμό ένα μικρό σιδεράκι που έχει αν σπάσει τι θα κάνουμε
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Series 3300 EP3321/40 Πλήρως αυτόματη μηχανή espresso
28/12/2024
Italia
Επαληθευμένος αγοραστής
Ottimo acquisto
La macchina da caffè è molto bella esteticamente e funziona molto bene e sono pienamente soddisfatto
Πλεονεκτήματα
Tutto bene
Μειονεκτήματα
Non saprei
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Serie 3300 EP3321/40 Macchina da caffè automatica con pannarello
Gerry 62
20/12/2024
Italia
Επαληθευμένος αγοραστής
Fantastica
Buongiorno macchina fantastica la straconsiglio a tutti coloro che non fanno sempre cappuccini, prima usavo le cialde ma volevo evolvere e con questa macchina l'ho fatto veramente eccezionale e tutta la famiglia ne è soddisfatta, non vanno più al bar, che tra l'altro è sotto casa, faccio thè, cioccolata,cappuccini e latti macchiati da urlo, comunque la macchina non richiede tanta fatica,al contrario, per la pulizia è facilissimo, ho stretto di 2 punti la macinatura e fa una bella schiuma al caffè
Πλεονεκτήματα
Tutto
Μειονεκτήματα
Niente
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Serie 3300 EP3324/40 Macchina da caffè automatica con pannarello
Βάσει δοκιμών καταναλωτών στη Γερμανία, συγκρίνοντας παγκοσμίως κορυφαίες πλήρως αυτόματες μηχανές espresso με ένα πάτημα (καφέ + γάλα) (2023).