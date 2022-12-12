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Μη διαθέσιμο πλέον
3 ροφήματα
LatteGo
Καφέ ψευδαργύρου
Οθόνη αφής
Η ακαταμάχητη γεύση και το άρωμα του καφέ από φρέσκους κόκκους με το πάτημα ενός κουμπιού. Η έξυπνη οθόνη αφής σας επιτρέπει να επιλέγετε εύκολα τον αγαπημένο σας καφέ.
Το σύστημα Aroma Extract πετυχαίνει έξυπνα την τέλεια ισορροπία ανάμεσα στη θερμοκρασία εκχύλισης και την εξαγωγή του αρώματος, διατηρώντας τη θερμοκρασία του νερού μεταξύ 90°C και 98°C, ενώ προσαρμόζει τον ρυθμό ροής του νερού για να απολαμβάνετε υπέροχους καφέδες.
Προσαρμόστε την ένταση και την ποσότητα του ροφήματός σας με το μενού My Coffee Choice. Επιλέξετε εύκολα από τρεις διαφορετικές ρυθμίσεις ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.
4.8
από 5
9
Κριτικές
100%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
coffe21
12/12/2022
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
εξεραιτικη καφετιερα
παρα πολυ καλη καφετιερα την εχουμε ευχαριστηθει. ειναι γρηγορη και πολυ ευκολη
Πλεονεκτήματα
ναι
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Series 2200 EP2235/40 Πλήρως αυτόματες μηχανές espresso
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Series 2200 EP2235/40 Πλήρως αυτόματες μηχανές espresso
Dimitriscrete
27/10/2021
Ελλάδα
Μέρος της προώθησης
Ευκολία και ποιότητα καφέ !
Μικρή σε μέγεθος αλλά με εξαιρετική ποιότητα παρασκευής καφέ. 3 επιλογές έντασης και ποσότητας για κάθε ρόφημα. Η παρασκευή cappuccino γίνεται πανεύκολα με το ειδικό εξάρτημα που δεν νομίζω ότι υπάρχει σε άλλη μηχανή. Εύκολος καθαρισμός. Την προτείνω ανεπιφύλακτα.
Πλεονεκτήματα
Ποιότητα καφέ, ευκολία στην παρασκευή cappuccino.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Series 2200 EP2235/40 Πλήρως αυτόματες μηχανές espresso
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Series 2200 EP2235/40 Πλήρως αυτόματες μηχανές espresso
spigeorga
21/10/2021
Ελλάδα
Μέρος της προώθησης
Εξαιρετικό προιον
Πολύ καλός εσπρέσο, καπουτσίνο και freddo. Πολύ έυκολη στη χρήση.
Πλεονεκτήματα
Ευκολϊα στη χρήση
Μειονεκτήματα
Πλύσιμο και συντήρηση
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Series 2200 EP2235/40 Πλήρως αυτόματες μηχανές espresso
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Series 2200 EP2235/40 Πλήρως αυτόματες μηχανές espresso
Βάσει δοκιμών καταναλωτών στη Γερμανία, συγκρίνοντας κορυφαίες πλήρως αυτόματες μηχανές espresso με ένα πάτημα (καφέ + γάλα) (2018).
Σε θερμοκρασία 70-82°C.
Με βάση την αντικατάσταση 8 φίλτρων, όπως υποδεικνύεται από τη μηχανή. Ο πραγματικός αριθμός φλιτζανιών εξαρτάται από τις επιλεγμένες ποικιλίες καφέ, καθώς και από τις διαδικασίες ξεπλύματος και καθαρισμού.
Δεν περιλαμβάνεται στα περιεχόμενα της συσκευασίας