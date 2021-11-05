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  • 3 υπέροχα είδη καφέ από φρέσκους κόκκους, πιο εύκολα από ποτέ
  • 3 υπέροχα είδη καφέ από φρέσκους κόκκους, πιο εύκολα από ποτέ
  • 3 υπέροχα είδη καφέ από φρέσκους κόκκους, πιο εύκολα από ποτέ
  • 3 υπέροχα είδη καφέ από φρέσκους κόκκους, πιο εύκολα από ποτέ
  • 3 υπέροχα είδη καφέ από φρέσκους κόκκους, πιο εύκολα από ποτέ
  • 3 υπέροχα είδη καφέ από φρέσκους κόκκους, πιο εύκολα από ποτέ
  • 3 υπέροχα είδη καφέ από φρέσκους κόκκους, πιο εύκολα από ποτέ
  • 3 υπέροχα είδη καφέ από φρέσκους κόκκους, πιο εύκολα από ποτέ
  • 3 υπέροχα είδη καφέ από φρέσκους κόκκους, πιο εύκολα από ποτέ
  • 3 υπέροχα είδη καφέ από φρέσκους κόκκους, πιο εύκολα από ποτέ

Μη διαθέσιμο πλέον

Series 2200Πλήρως αυτόματες μηχανές espresso

EP2230/10

4.6
| (16) Κριτικές | 93% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
3 υπέροχα είδη καφέ από φρέσκους κόκκους, πιο εύκολα από ποτέ
Φτιάξτε εύκολα αρωματικούς καφέδες όπως εσπρέσο και καπουτσίνο με το πάτημα ενός κουμπιού. Η LatteGo παρασκευάζει υπέροχο αφρόγαλα, ρυθμίζεται εύκολα και καθαρίζεται μόλις σε 15 δευτερόλεπτα*
Δείτε όλα τα οφέλη

LatteGo, το πιο γρήγορα καθαριζόμενο σύστημα για γάλα από ποτέ*

3 υπέροχα είδη καφέ από φρέσκους κόκκους, πιο εύκολα από ποτέ

  • 3 ροφήματα

  • LatteGo

  • Μαύρο ματ

  • Οθόνη αφής

Εύκολη επιλογή του καφέ της επιλογής σας με την έξυπνη οθόνη αφής

Εύκολη επιλογή του καφέ της επιλογής σας με την έξυπνη οθόνη αφής

Η ακαταμάχητη γεύση και το άρωμα του καφέ από φρέσκους κόκκους με το πάτημα ενός κουμπιού. Η έξυπνη οθόνη αφής σας επιτρέπει να επιλέγετε εύκολα τον αγαπημένο σας καφέ.

Η ιδανική θερμοκρασία καφέ, άρωμα και κρέμα σε κάθε φλιτζάνι**

Η ιδανική θερμοκρασία καφέ, άρωμα και κρέμα σε κάθε φλιτζάνι**

Το σύστημα Aroma Extract πετυχαίνει έξυπνα την τέλεια ισορροπία ανάμεσα στη θερμοκρασία εκχύλισης και την εξαγωγή του αρώματος, διατηρώντας τη θερμοκρασία του νερού μεταξύ 90°C και 98°C, ενώ προσαρμόζει τον ρυθμό ροής του νερού για να απολαμβάνετε υπέροχους καφέδες.

Προσαρμόστε την ένταση αρώματος και την ποσότητα με το μενού My Coffee Choice

Προσαρμόστε την ένταση αρώματος και την ποσότητα με το μενού My Coffee Choice

Προσαρμόστε την ένταση και την ποσότητα του ροφήματός σας με το μενού My Coffee Choice. Επιλέξετε εύκολα από τρεις διαφορετικές ρυθμίσεις ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.6

από 5

16

Κριτικές

93%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

3
2

05/11/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Το καλύτερο

Το έχω δοκιμάσει και είναι πολύ καλό καλύτερα και από επαγγελματίες

Πλεονεκτήματα

Όλα τα καλά

Μειονεκτήματα

Δεν έχει

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Series 2200 EP2230/10 Πλήρως αυτόματες μηχανές espresso

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Series 2200 EP2230/10 Πλήρως αυτόματες μηχανές espresso

21/10/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Αψογη

Εύκολη στη χρήση και στη συντήρηση. Μετά από μερικούς πειραματισμούς στις ρυθμίσεις της μηχανής, απολαμβάνεις φρεσκοκομμένο αρωματικό espresso και cappuccino , κλάσεις ανώτερο από κάψουλα και πολύ πιο οικονομικά

Πλεονεκτήματα

Εύκολη στη χρήση

Μειονεκτήματα

Λίγο θορυβώδης κατά το άλεσμα , αλλά αναμενόμενο !! Μύλος είναι αυτός .

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Series 2200 EP2230/10 Πλήρως αυτόματες μηχανές espresso

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Series 2200 EP2230/10 Πλήρως αυτόματες μηχανές espresso

21/10/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Φοβερή μηχανή καφε

Πολύ καλή μηχανή, καθαρίζει εύκολα και φτιάχνει πολύ ωραίο καφέ. Πραγματικά αξίζει η αγορά της!

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Series 2200 EP2230/10 Πλήρως αυτόματες μηχανές espresso

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Series 2200 EP2230/10 Πλήρως αυτόματες μηχανές espresso

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Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Βάσει δοκιμών καταναλωτών στη Γερμανία, συγκρίνοντας κορυφαίες πλήρως αυτόματες μηχανές espresso με ένα πάτημα (καφέ + γάλα) (2018).

  2. Σε θερμοκρασία 70-82°C.

  3. Με βάση την αντικατάσταση 8 φίλτρων, όπως υποδεικνύεται από τη μηχανή. Ο πραγματικός αριθμός φλιτζανιών εξαρτάται από τις επιλεγμένες ποικιλίες καφέ, καθώς και από τις διαδικασίες ξεπλύματος και καθαρισμού.

  4. Δεν περιλαμβάνεται στα περιεχόμενα της συσκευασίας