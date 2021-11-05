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Μη διαθέσιμο πλέον
3 ροφήματα
LatteGo
Μαύρο ματ
Οθόνη αφής
Η ακαταμάχητη γεύση και το άρωμα του καφέ από φρέσκους κόκκους με το πάτημα ενός κουμπιού. Η έξυπνη οθόνη αφής σας επιτρέπει να επιλέγετε εύκολα τον αγαπημένο σας καφέ.
Το σύστημα Aroma Extract πετυχαίνει έξυπνα την τέλεια ισορροπία ανάμεσα στη θερμοκρασία εκχύλισης και την εξαγωγή του αρώματος, διατηρώντας τη θερμοκρασία του νερού μεταξύ 90°C και 98°C, ενώ προσαρμόζει τον ρυθμό ροής του νερού για να απολαμβάνετε υπέροχους καφέδες.
Προσαρμόστε την ένταση και την ποσότητα του ροφήματός σας με το μενού My Coffee Choice. Επιλέξετε εύκολα από τρεις διαφορετικές ρυθμίσεις ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.
4.6
από 5
16
Κριτικές
93%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Τέλειο
05/11/2021
Ελλάδα
Μέρος της προώθησης
Το καλύτερο
Το έχω δοκιμάσει και είναι πολύ καλό καλύτερα και από επαγγελματίες
Πλεονεκτήματα
Όλα τα καλά
Μειονεκτήματα
Δεν έχει
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Series 2200 EP2230/10 Πλήρως αυτόματες μηχανές espresso
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Series 2200 EP2230/10 Πλήρως αυτόματες μηχανές espresso
ThanosL
21/10/2021
Ελλάδα
Μέρος της προώθησης
Αψογη
Εύκολη στη χρήση και στη συντήρηση. Μετά από μερικούς πειραματισμούς στις ρυθμίσεις της μηχανής, απολαμβάνεις φρεσκοκομμένο αρωματικό espresso και cappuccino , κλάσεις ανώτερο από κάψουλα και πολύ πιο οικονομικά
Πλεονεκτήματα
Εύκολη στη χρήση
Μειονεκτήματα
Λίγο θορυβώδης κατά το άλεσμα , αλλά αναμενόμενο !! Μύλος είναι αυτός .
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Series 2200 EP2230/10 Πλήρως αυτόματες μηχανές espresso
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Series 2200 EP2230/10 Πλήρως αυτόματες μηχανές espresso
Leon790
21/10/2021
Ελλάδα
Μέρος της προώθησης
Φοβερή μηχανή καφε
Πολύ καλή μηχανή, καθαρίζει εύκολα και φτιάχνει πολύ ωραίο καφέ. Πραγματικά αξίζει η αγορά της!
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Series 2200 EP2230/10 Πλήρως αυτόματες μηχανές espresso
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Series 2200 EP2230/10 Πλήρως αυτόματες μηχανές espresso
Βάσει δοκιμών καταναλωτών στη Γερμανία, συγκρίνοντας κορυφαίες πλήρως αυτόματες μηχανές espresso με ένα πάτημα (καφέ + γάλα) (2018).
Σε θερμοκρασία 70-82°C.
Με βάση την αντικατάσταση 8 φίλτρων, όπως υποδεικνύεται από τη μηχανή. Ο πραγματικός αριθμός φλιτζανιών εξαρτάται από τις επιλεγμένες ποικιλίες καφέ, καθώς και από τις διαδικασίες ξεπλύματος και καθαρισμού.
Δεν περιλαμβάνεται στα περιεχόμενα της συσκευασίας