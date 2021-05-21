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Μη διαθέσιμο πλέον
EP2224/40
2 ροφήματα
Κλασικό εξάρτημα για αφρόγαλα
Γκρι
Οθόνη αφής
Το κλασικό εξάρτημα για αφρόγαλα διαχέει τον ατμό, επιτρέποντάς σας να ετοιμάσετε λείο αφρόγαλα για το καπουτσίνο σας. Επίσης, καθώς διαθέτει μόνο δύο εξαρτήματα, πλένεται πανεύκολα.
Η ακαταμάχητη γεύση και το άρωμα του καφέ από φρέσκους κόκκους με το πάτημα ενός κουμπιού. Η έξυπνη οθόνη αφής σας επιτρέπει να επιλέγετε εύκολα τον αγαπημένο σας καφέ.
Προσαρμόστε την ένταση και την ποσότητα του ροφήματός σας με το μενού My Coffee Choice. Επιλέξετε εύκολα από τρεις διαφορετικές ρυθμίσεις ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.
3.5
από 5
17
Κριτικές
21/05/2021
Portugal
Υπάλληλος της Philips
Επαληθευμένος αγοραστής
muito bom
[Employee of philipsglobal] maquina otima para ter em casa com 2 opções café em grão ou moído
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Série 2200 EP2224/40 Máquinas de café expresso totalmente automáticas
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Série 2200 EP2224/40 Máquinas de café expresso totalmente automáticas
Dfs21
17/03/2021
Portugal
Επαληθευμένος αγοραστής
Tudo impecável
Muito boa máquina, algo demorado a limpeza do grupo central mas muito bom produto! Estou satisfeito
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Série 2200 EP2224/40 Máquinas de café expresso totalmente automáticas
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Série 2200 EP2224/40 Máquinas de café expresso totalmente automáticas
FIMAG
09/05/2020
Portugal
Excelente Máquina!
Maquina robusta,que proporciona tiragem de café de excelente qualidade! Não podia estar mais satisfeito com o equipamento
Πλεονεκτήματα
Qualidade do café. Facilidade de funcionamento! Maquina robusta e com design interessante
Μειονεκτήματα
Dimensoes do equipamento. Capacidade de armazenagem do grao
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Série 2200 EP2224/40 Máquinas de café expresso totalmente automáticas
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Série 2200 EP2224/40 Máquinas de café expresso totalmente automáticas
Με βάση την αντικατάσταση 8 φίλτρων, όπως υποδεικνύεται από τη μηχανή. Ο πραγματικός αριθμός φλιτζανιών εξαρτάται από τις επιλεγμένες ποικιλίες καφέ, καθώς και από τις διαδικασίες ξεπλύματος και καθαρισμού.
Σε θερμοκρασία 70-82°C
Δεν περιλαμβάνεται στα περιεχόμενα της συσκευασίας