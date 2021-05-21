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  • 2 υπέροχοι καφέδες από φρέσκους κόκκους, εύκολα στο φλιτζάνι σας
  • 2 υπέροχοι καφέδες από φρέσκους κόκκους, εύκολα στο φλιτζάνι σας
  • 2 υπέροχοι καφέδες από φρέσκους κόκκους, εύκολα στο φλιτζάνι σας
  • 2 υπέροχοι καφέδες από φρέσκους κόκκους, εύκολα στο φλιτζάνι σας
  • 2 υπέροχοι καφέδες από φρέσκους κόκκους, εύκολα στο φλιτζάνι σας
  • 2 υπέροχοι καφέδες από φρέσκους κόκκους, εύκολα στο φλιτζάνι σας
  • 2 υπέροχοι καφέδες από φρέσκους κόκκους, εύκολα στο φλιτζάνι σας
  • 2 υπέροχοι καφέδες από φρέσκους κόκκους, εύκολα στο φλιτζάνι σας
  • 2 υπέροχοι καφέδες από φρέσκους κόκκους, εύκολα στο φλιτζάνι σας
  • 2 υπέροχοι καφέδες από φρέσκους κόκκους, εύκολα στο φλιτζάνι σας

Μη διαθέσιμο πλέον

Series 2200Πλήρως αυτόματες μηχανές espresso

EP2224/40

3.5
| (17) Κριτικές
2 υπέροχοι καφέδες από φρέσκους κόκκους, εύκολα στο φλιτζάνι σας
Απολαύστε την υπέροχη γεύση και το άρωμα του καφέ από φρέσκους κόκκους στην ιδανική θερμοκρασία, χάρη στο έξυπνο σύστημα παρασκευής. Με το κλασικό εξάρτημα για αφρόγαλα, μπορείτε να φτιάχνετε εύκολα καπουτσίνο και λάτε μακιάτο.
Δείτε όλα τα οφέλη

Χάρη στην έξυπνη οθόνη αφής

2 υπέροχοι καφέδες από φρέσκους κόκκους, εύκολα στο φλιτζάνι σας

  • 2 ροφήματα

  • Κλασικό εξάρτημα για αφρόγαλα

  • Γκρι

  • Οθόνη αφής

Υπέροχο αφρόγαλα χάρη στο κλασικό εξάρτημα

Υπέροχο αφρόγαλα χάρη στο κλασικό εξάρτημα

Το κλασικό εξάρτημα για αφρόγαλα διαχέει τον ατμό, επιτρέποντάς σας να ετοιμάσετε λείο αφρόγαλα για το καπουτσίνο σας. Επίσης, καθώς διαθέτει μόνο δύο εξαρτήματα, πλένεται πανεύκολα.

Εύκολη επιλογή του καφέ της επιλογής σας με την έξυπνη οθόνη αφής

Εύκολη επιλογή του καφέ της επιλογής σας με την έξυπνη οθόνη αφής

Η ακαταμάχητη γεύση και το άρωμα του καφέ από φρέσκους κόκκους με το πάτημα ενός κουμπιού. Η έξυπνη οθόνη αφής σας επιτρέπει να επιλέγετε εύκολα τον αγαπημένο σας καφέ.

Προσαρμόστε την ένταση αρώματος και την ποσότητα με το μενού My Coffee Choice

Προσαρμόστε την ένταση αρώματος και την ποσότητα με το μενού My Coffee Choice

Προσαρμόστε την ένταση και την ποσότητα του ροφήματός σας με το μενού My Coffee Choice. Επιλέξετε εύκολα από τρεις διαφορετικές ρυθμίσεις ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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3.5

από 5

17

Κριτικές

21/05/2021

Portugal

Portugal

Υπάλληλος της Philips

Επαληθευμένος αγοραστής

muito bom

[Employee of philipsglobal] maquina otima para ter em casa com 2 opções café em grão ou moído

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Série 2200 EP2224/40 Máquinas de café expresso totalmente automáticas

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Série 2200 EP2224/40 Máquinas de café expresso totalmente automáticas

17/03/2021

Portugal

Portugal

Επαληθευμένος αγοραστής

Tudo impecável

Muito boa máquina, algo demorado a limpeza do grupo central mas muito bom produto! Estou satisfeito

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Série 2200 EP2224/40 Máquinas de café expresso totalmente automáticas

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Série 2200 EP2224/40 Máquinas de café expresso totalmente automáticas

09/05/2020

Portugal

Portugal

Excelente Máquina!

Maquina robusta,que proporciona tiragem de café de excelente qualidade! Não podia estar mais satisfeito com o equipamento

Πλεονεκτήματα

Qualidade do café. Facilidade de funcionamento! Maquina robusta e com design interessante

Μειονεκτήματα

Dimensoes do equipamento. Capacidade de armazenagem do grao

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Série 2200 EP2224/40 Máquinas de café expresso totalmente automáticas

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Série 2200 EP2224/40 Máquinas de café expresso totalmente automáticas

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Με βάση την αντικατάσταση 8 φίλτρων, όπως υποδεικνύεται από τη μηχανή. Ο πραγματικός αριθμός φλιτζανιών εξαρτάται από τις επιλεγμένες ποικιλίες καφέ, καθώς και από τις διαδικασίες ξεπλύματος και καθαρισμού.

  2. Σε θερμοκρασία 70-82°C

  3. Δεν περιλαμβάνεται στα περιεχόμενα της συσκευασίας