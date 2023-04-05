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Μη διαθέσιμο πλέον
2 ροφήματα
Κλασικό εξάρτημα για αφρόγαλα
Γυαλιστερό μαύρο
Οθόνη αφής
Το κλασικό εξάρτημα για αφρόγαλα διαχέει τον ατμό, επιτρέποντάς σας να ετοιμάσετε λείο αφρόγαλα για το καπουτσίνο σας. Επίσης, καθώς διαθέτει μόνο δύο εξαρτήματα, πλένεται πανεύκολα.
Η ακαταμάχητη γεύση και το άρωμα του καφέ από φρέσκους κόκκους με το πάτημα ενός κουμπιού. Η έξυπνη οθόνη αφής σας επιτρέπει να επιλέγετε εύκολα τον αγαπημένο σας καφέ.
Προσαρμόστε την ένταση και την ποσότητα του ροφήματός σας με το μενού My Coffee Choice. Επιλέξετε εύκολα από τρεις διαφορετικές ρυθμίσεις ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.
4.6
από 5
113
Κριτικές
93%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
DHMITRIS
05/04/2023
Ελλάδα
Η TOP ΕΠΙΛΟΓΗ ! Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ !
ΤΕΛΕΙΟΣ ΚΑΦΕΣ (ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΑΡΚΑΣ ΚΑΦΕ), ΤΕΛΕΙΟ ΑΡΩΜΑ, ΤΕΛΕΙΑ ΓΕΥΣΗ ΚΑΙ ΥΦΗ, ΠΛΗΡΩΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ, ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ, ΜΙΚΡΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ 4 ΔΙΠΛΟΥΣ ΚΑΦΕΔΕΣ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΣΤΟ 2ΜΗΝΟ. ΤΗ ΣΥΝΙΣΤΩ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ !
Πλεονεκτήματα
ΟΛΑ
Μειονεκτήματα
ΤΙΠΟΤΑ
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Series 2200 EP2221/40 Πλήρως αυτόματες μηχανές espresso
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Series 2200 EP2221/40 Πλήρως αυτόματες μηχανές espresso
Frogy
04/04/2022
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
Εξαιρετική
Πολύ καλή μηχανή!θέλει να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν τη χρήση καθώς να δείτε και τις επεξηγήσεις σε φωτογραφίες που ειδικά για αφρογαλα έχει μια τρυπουλα στο ακροφύσιο που σου υποδεικνύει που πρέπει να τοποθετηθεί για να κάνεις σωστό αφρογαλα! αλλιώς δεν πετυχαίνει , όλα τ άλλα είναι αυτόματοποιμένα κοπή καφε με το μύλο και ρυθμισεις καφε νερου.Ο καθαρισμος είναι κάτι πολύ εύκολο και γρήγορο για να έχεις ένα ποιοτικό καφε. Η ετήσια συντήρηση είναι κάτι που βοηθά στη μακροχρόνια λειτουργία με ταμπλέτες για τα έλαια καφέ φίλτρο νερού και γράσο μονάδος παραγωγής καφε,.
Πλεονεκτήματα
Ποιοτικό καφέ με καιμακι ,φοβερό άφρογαλα πολλές ρυθμίσεις και γρηγορη στη προθέρμανση για παραγωγή ροφημάτων!!!
Μειονεκτήματα
-
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Series 2200 EP2221/40 Πλήρως αυτόματες μηχανές espresso
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Series 2200 EP2221/40 Πλήρως αυτόματες μηχανές espresso
Jimbo00007
27/12/2021
Ελλάδα
Επαληθευμένος αγοραστής
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ
Απίστευτο αποτέλεσμα επαγγελματικού επιπέδου.Τέλος οι καφέδες απ'έξω.
Πλεονεκτήματα
Ποιότητα ροφημάτων, ευκολία χρήσης,οικονομία.
Μειονεκτήματα
Λίγο θορυβώδης όταν κλείνει, μικρή δυσκολία στον καθαρισμό και στο γρασάρισμα.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Series 2200 EP2221/40 Πλήρως αυτόματες μηχανές espresso
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Series 2200 EP2221/40 Πλήρως αυτόματες μηχανές espresso
Με βάση την αντικατάσταση 8 φίλτρων, όπως υποδεικνύεται από τη μηχανή. Ο πραγματικός αριθμός φλιτζανιών εξαρτάται από τις επιλεγμένες ποικιλίες καφέ, καθώς και από τις διαδικασίες ξεπλύματος και καθαρισμού.
Σε θερμοκρασία 70-82°C.
Δεν περιλαμβάνεται στα περιεχόμενα της συσκευασίας