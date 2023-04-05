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  • 2 υπέροχοι καφέδες από φρέσκους κόκκους, εύκολα στο φλιτζάνι σας
  • 2 υπέροχοι καφέδες από φρέσκους κόκκους, εύκολα στο φλιτζάνι σας
  • 2 υπέροχοι καφέδες από φρέσκους κόκκους, εύκολα στο φλιτζάνι σας
  • 2 υπέροχοι καφέδες από φρέσκους κόκκους, εύκολα στο φλιτζάνι σας
  • 2 υπέροχοι καφέδες από φρέσκους κόκκους, εύκολα στο φλιτζάνι σας
  • 2 υπέροχοι καφέδες από φρέσκους κόκκους, εύκολα στο φλιτζάνι σας
  • 2 υπέροχοι καφέδες από φρέσκους κόκκους, εύκολα στο φλιτζάνι σας
  • 2 υπέροχοι καφέδες από φρέσκους κόκκους, εύκολα στο φλιτζάνι σας
  • 2 υπέροχοι καφέδες από φρέσκους κόκκους, εύκολα στο φλιτζάνι σας
  • 2 υπέροχοι καφέδες από φρέσκους κόκκους, εύκολα στο φλιτζάνι σας

Μη διαθέσιμο πλέον

Series 2200Πλήρως αυτόματες μηχανές espresso

EP2221/40

4.6
| (113) Κριτικές | 93% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
2 υπέροχοι καφέδες από φρέσκους κόκκους, εύκολα στο φλιτζάνι σας
Απολαύστε την υπέροχη γεύση και το άρωμα του καφέ από φρέσκους κόκκους στην ιδανική θερμοκρασία, χάρη στο έξυπνο σύστημα παρασκευής. Με το κλασικό εξάρτημα για αφρόγαλα, μπορείτε να φτιάχνετε εύκολα καπουτσίνο και λάτε μακιάτο.
Δείτε όλα τα οφέλη

Χάρη στην έξυπνη οθόνη αφής

2 υπέροχοι καφέδες από φρέσκους κόκκους, εύκολα στο φλιτζάνι σας

  • 2 ροφήματα

  • Κλασικό εξάρτημα για αφρόγαλα

  • Γυαλιστερό μαύρο

  • Οθόνη αφής

Υπέροχο αφρόγαλα χάρη στο κλασικό εξάρτημα

Υπέροχο αφρόγαλα χάρη στο κλασικό εξάρτημα

Το κλασικό εξάρτημα για αφρόγαλα διαχέει τον ατμό, επιτρέποντάς σας να ετοιμάσετε λείο αφρόγαλα για το καπουτσίνο σας. Επίσης, καθώς διαθέτει μόνο δύο εξαρτήματα, πλένεται πανεύκολα.

Εύκολη επιλογή του καφέ της επιλογής σας με την έξυπνη οθόνη αφής

Εύκολη επιλογή του καφέ της επιλογής σας με την έξυπνη οθόνη αφής

Η ακαταμάχητη γεύση και το άρωμα του καφέ από φρέσκους κόκκους με το πάτημα ενός κουμπιού. Η έξυπνη οθόνη αφής σας επιτρέπει να επιλέγετε εύκολα τον αγαπημένο σας καφέ.

Προσαρμόστε την ένταση αρώματος και την ποσότητα με το μενού My Coffee Choice

Προσαρμόστε την ένταση αρώματος και την ποσότητα με το μενού My Coffee Choice

Προσαρμόστε την ένταση και την ποσότητα του ροφήματός σας με το μενού My Coffee Choice. Επιλέξετε εύκολα από τρεις διαφορετικές ρυθμίσεις ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.6

από 5

113

Κριτικές

93%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

2

05/04/2023

Ελλάδα

Ελλάδα

Η TOP ΕΠΙΛΟΓΗ ! Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΣΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΤΗΣ !

ΤΕΛΕΙΟΣ ΚΑΦΕΣ (ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΜΑΡΚΑΣ ΚΑΦΕ), ΤΕΛΕΙΟ ΑΡΩΜΑ, ΤΕΛΕΙΑ ΓΕΥΣΗ ΚΑΙ ΥΦΗ, ΠΛΗΡΩΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΧΩΡΙΣ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΗΣ, ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ, ΜΙΚΡΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΓΙΑ 4 ΔΙΠΛΟΥΣ ΚΑΦΕΔΕΣ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΣΤΟ 2ΜΗΝΟ. ΤΗ ΣΥΝΙΣΤΩ ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ !

Πλεονεκτήματα

ΟΛΑ

Μειονεκτήματα

ΤΙΠΟΤΑ

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Series 2200 EP2221/40 Πλήρως αυτόματες μηχανές espresso

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Series 2200 EP2221/40 Πλήρως αυτόματες μηχανές espresso

04/04/2022

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

Εξαιρετική

Πολύ καλή μηχανή!θέλει να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν τη χρήση καθώς να δείτε και τις επεξηγήσεις σε φωτογραφίες που ειδικά για αφρογαλα έχει μια τρυπουλα στο ακροφύσιο που σου υποδεικνύει που πρέπει να τοποθετηθεί για να κάνεις σωστό αφρογαλα! αλλιώς δεν πετυχαίνει , όλα τ άλλα είναι αυτόματοποιμένα κοπή καφε με το μύλο και ρυθμισεις καφε νερου.Ο καθαρισμος είναι κάτι πολύ εύκολο και γρήγορο για να έχεις ένα ποιοτικό καφε. Η ετήσια συντήρηση είναι κάτι που βοηθά στη μακροχρόνια λειτουργία με ταμπλέτες για τα έλαια καφέ φίλτρο νερού και γράσο μονάδος παραγωγής καφε,.

Πλεονεκτήματα

Ποιοτικό καφέ με καιμακι ,φοβερό άφρογαλα πολλές ρυθμίσεις και γρηγορη στη προθέρμανση για παραγωγή ροφημάτων!!!

Μειονεκτήματα

-

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Series 2200 EP2221/40 Πλήρως αυτόματες μηχανές espresso

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Series 2200 EP2221/40 Πλήρως αυτόματες μηχανές espresso

27/12/2021

Ελλάδα

Ελλάδα

Επαληθευμένος αγοραστής

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΟ

Απίστευτο αποτέλεσμα επαγγελματικού επιπέδου.Τέλος οι καφέδες απ'έξω.

Πλεονεκτήματα

Ποιότητα ροφημάτων, ευκολία χρήσης,οικονομία.

Μειονεκτήματα

Λίγο θορυβώδης όταν κλείνει, μικρή δυσκολία στον καθαρισμό και στο γρασάρισμα.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Series 2200 EP2221/40 Πλήρως αυτόματες μηχανές espresso

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Series 2200 EP2221/40 Πλήρως αυτόματες μηχανές espresso

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Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Με βάση την αντικατάσταση 8 φίλτρων, όπως υποδεικνύεται από τη μηχανή. Ο πραγματικός αριθμός φλιτζανιών εξαρτάται από τις επιλεγμένες ποικιλίες καφέ, καθώς και από τις διαδικασίες ξεπλύματος και καθαρισμού.

  2. Σε θερμοκρασία 70-82°C.

  3. Δεν περιλαμβάνεται στα περιεχόμενα της συσκευασίας