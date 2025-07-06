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  • EP0820 00 F1
  • EP0820 00 RFT
  • EP0820 00 APS
  • EP0820_00__F2_RGB
  • EP0820_00_LOP_PUP_RGB
  • EP0820_00_WEU_PIM_RGB
  • EP0820 00 F1
  • EP0820 00 RFT
  • EP0820 00 APS
  • EP0820_00__F2_RGB
  • EP0820_00_LOP_PUP_RGB
  • EP0820_00_WEU_PIM_RGB

Μηχανή Εσπρέσσο PhilipsΑκροφύσιο 800 Μαύρο 2 Ροφήματα Καφέ

EP0820/00

4

| (453) Κριτικές | 81% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

1 βραβείο

2 υπέροχοι καφέδες από φρέσκους κόκκους, εύκολα στο φλιτζάνι σας

Απολαύστε την υπέροχη γεύση και το άρωμα του καφέ από φρέσκους κόκκους στην ιδανική θερμοκρασία, χάρη στο έξυπνο σύστημα παρασκευής. Με το κλασικό εξάρτημα για αφρόγαλα, μπορείτε να φτιάχνετε εύκολα καπουτσίνο, latte macchiato κα.

Δείτε όλα τα οφέλη

Χάρη στην έξυπνη οθόνη αφής

2 υπέροχοι καφέδες από φρέσκους κόκκους, εύκολα στο φλιτζάνι σας

  • 2 ροφήματα

  • Κλασικό εξάρτημα για αφρόγαλα

  • Μαύρο ματ

  • Οθόνη αφής

Υπέροχο αφρόγαλα χάρη στο κλασικό εξάρτημα

Υπέροχο αφρόγαλα χάρη στο κλασικό εξάρτημα

Το κλασικό εξάρτημα για αφρόγαλα παρέχει ατμό, επιτρέποντάς σας να ετοιμάσετε πλούσιο αφρόγαλα για το καπουτσίνο σας. Επίσης, καθώς διαθέτει μόνο δύο εξαρτήματα, πλένεται πανεύκολα.

Αυτόματη αφαλάτωση για άνεση

Αυτόματη αφαλάτωση για άνεση

Μπορείτε εύκολα να καθαρίζετε και να συντηρείτε τη μηχανή καφέ με το αυτόματο πρόγραμμα, που σας ειδοποιεί όταν πρέπει να κάνετε αφαλάτωση. Μπορείτε να προσαρμόσετε τη συχνότητας αυτής της διαδικασίας ανάλογα με τη σκληρότητα του νερού στο σπίτι.

Προσαρμόστε την ένταση αρώματος του καφέ και την ποσότητα με το μενού My Coffee Choice

Προσαρμόστε την ένταση αρώματος του καφέ και την ποσότητα με το μενού My Coffee Choice

Προσαρμόστε την ένταση του καφέ και την ποσότητα του ροφήματός σας με το μενού My Coffee Choice. Επιλέξετε εύκολα από τρεις διαφορετικές ρυθμίσεις ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Βραβεία

  • Εικόνα του VRS_AWARD-612375

Κριτικές

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4.0

από 5

453

Κριτικές

81%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

06/07/2025

Italia

Italia

Επαληθευμένος αγοραστής

BUON PRODOTTO

E' un buon prodotto di facile utilizzo , semplice da pulire. effettua una buona schiuma , si può effettuare varie macinature e trovare la più adatta al proprio gusto.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Macchine da caffè completamente automatiche Serie 1200 EP1224

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Macchine da caffè completamente automatiche Serie 1200 EP1224

31/12/2024

Italia

Italia

Επαληθευμένος αγοραστής

Informazioni non complete

L unico problema che ho trovato che non si trova nessuna spiegazione come smortarla per la pulizia interna e per la regolazione con la manopola per la macinatura

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Series 800 EP0824R1 Macchine da caffè completamente automatiche - Ricondizionati

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Series 800 EP0824R1 Macchine da caffè completamente automatiche - Ricondizionati

23/09/2024

Italia

Italia

Il caffè del bar a casa tua

(Questa recensione è stata raccolta come parte di una promozione.) La macchina è strepitosa. Caffè cremoso e dal gusto intenso. Il design è moderno e elegante. Si pulisce velocemente e non ha bisogno di grande manutenzione. La rumorosità è nella media come una comune macchina del caffè sul mercato. Noi , essendo amanti del caffè, ne siamo molto soddisfatti. La consiglio a chi ama il sapore autentico del caffe Se ami l’aroma del caffè del bar, o fare colazione con un vero cappuccino, e’ la macchina che fa per te!

Η αξιολογηση έγινε για Series 800 EP0820/00 Macchine da caffè automatica

Η αξιολογηση έγινε για Series 800 EP0820/00 Macchine da caffè automatica

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
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Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Με βάση την αντικατάσταση 8 φίλτρων, όπως υποδεικνύεται από τη μηχανή. Ο πραγματικός αριθμός φλιτζανιών εξαρτάται από τις επιλεγμένες ποικιλίες καφέ, καθώς και από τις διαδικασίες ξεπλύματος και καθαρισμού.

  2. Σε θερμοκρασία 70-82°C.