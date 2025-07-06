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2 υπέροχοι καφέδες από φρέσκους κόκκους, εύκολα στο φλιτζάνι σας
Απολαύστε την υπέροχη γεύση και το άρωμα του καφέ από φρέσκους κόκκους στην ιδανική θερμοκρασία, χάρη στο έξυπνο σύστημα παρασκευής. Με το κλασικό εξάρτημα για αφρόγαλα, μπορείτε να φτιάχνετε εύκολα καπουτσίνο, latte macchiato κα.
2 ροφήματα
Κλασικό εξάρτημα για αφρόγαλα
Μαύρο ματ
Οθόνη αφής
Το κλασικό εξάρτημα για αφρόγαλα παρέχει ατμό, επιτρέποντάς σας να ετοιμάσετε πλούσιο αφρόγαλα για το καπουτσίνο σας. Επίσης, καθώς διαθέτει μόνο δύο εξαρτήματα, πλένεται πανεύκολα.
Μπορείτε εύκολα να καθαρίζετε και να συντηρείτε τη μηχανή καφέ με το αυτόματο πρόγραμμα, που σας ειδοποιεί όταν πρέπει να κάνετε αφαλάτωση. Μπορείτε να προσαρμόσετε τη συχνότητας αυτής της διαδικασίας ανάλογα με τη σκληρότητα του νερού στο σπίτι.
Προσαρμόστε την ένταση του καφέ και την ποσότητα του ροφήματός σας με το μενού My Coffee Choice. Επιλέξετε εύκολα από τρεις διαφορετικές ρυθμίσεις ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.
Βραβεία
4.0
από 5
453
Κριτικές
81%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Carlitos 60
06/07/2025
Italia
Επαληθευμένος αγοραστής
BUON PRODOTTO
E' un buon prodotto di facile utilizzo , semplice da pulire. effettua una buona schiuma , si può effettuare varie macinature e trovare la più adatta al proprio gusto.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Macchine da caffè completamente automatiche Serie 1200 EP1224
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Macchine da caffè completamente automatiche Serie 1200 EP1224
Sniper71
31/12/2024
Italia
Επαληθευμένος αγοραστής
Informazioni non complete
L unico problema che ho trovato che non si trova nessuna spiegazione come smortarla per la pulizia interna e per la regolazione con la manopola per la macinatura
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Series 800 EP0824R1 Macchine da caffè completamente automatiche - Ricondizionati
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Series 800 EP0824R1 Macchine da caffè completamente automatiche - Ricondizionati
ionelag5
23/09/2024
Italia
Il caffè del bar a casa tua
(Questa recensione è stata raccolta come parte di una promozione.) La macchina è strepitosa. Caffè cremoso e dal gusto intenso. Il design è moderno e elegante. Si pulisce velocemente e non ha bisogno di grande manutenzione. La rumorosità è nella media come una comune macchina del caffè sul mercato. Noi , essendo amanti del caffè, ne siamo molto soddisfatti. La consiglio a chi ama il sapore autentico del caffe Se ami l’aroma del caffè del bar, o fare colazione con un vero cappuccino, e’ la macchina che fa per te!
Η αξιολογηση έγινε για Series 800 EP0820/00 Macchine da caffè automatica
Η αξιολογηση έγινε για Series 800 EP0820/00 Macchine da caffè automatica
Με βάση την αντικατάσταση 8 φίλτρων, όπως υποδεικνύεται από τη μηχανή. Ο πραγματικός αριθμός φλιτζανιών εξαρτάται από τις επιλεγμένες ποικιλίες καφέ, καθώς και από τις διαδικασίες ξεπλύματος και καθαρισμού.
Σε θερμοκρασία 70-82°C.