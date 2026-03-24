ΠροϊόνταΥποστήριξη

Ο υγιεινός τρόπος ζωής ξεκινά εδώ. Εγγραφείτε και λάβετε αποκλειστικές προσφορές

2 χρόνια εγγύηση

Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς

Εγγραφείτε και εξοικονομήστε

Επιστροφή εντός 30 ημερών

Όλες οι σειρές

Σειρά 7000 HV Ατμοσίδερο Louros/Cotton Blue

Υποστήριξη

Σειρά 7000HV Ατμοσίδερο Louros/Cotton Blue

DST7020/20

Σειρά 7000 HV Ατμοσίδερο Louros/Cotton Blue

Μετάβαση στο κατάστημα

Συνδεθείτε ή δημιουργήστε έναν λογαριασμό

Δηλώστε το προϊόν σας

Έχετε άμεση πρόσβαση σε εγχειρίδια, προσαρμοσμένη υποστήριξη και πολλά άλλα. Εύκολα και γρήγορα.

Δήλωση τώρα

Εγχειρίδια και τεκμηρίωση

UK Declaration of Conformity

  • PDF αρχείο, 670.6 kB
  • 24 March 2026

EU Declaration of Conformity - English (US)

  • PDF αρχείο, 249.4 kB
  • 24 March 2026

Συχνές ερωτήσεις

Επικοινωνία με τη Philips

Θα χαρούμε να σας βοηθήσουμε