Σύστημα διακοπής σταξίματος, για ρούχα χωρίς λεκέδες καθώς σιδερώνετε

Το σύστημα διακοπής σταξίματος Drip Stop εμποδίζει τις διαρροές, για να αποφεύγετε τους λεκέδες από σταγόνες νερού και να σιδερώνετε με σιγουριά σε κάθε θερμοκρασία.