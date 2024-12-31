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DST7020/20
Συνεχής παροχή ατμού 50 γρ./λεπτό
Βολή ατμού 250 γρ.
Πλάκα SteamGlide Plus
Διεισδύει βαθιά στα υφάσματα για εύκολη αφαίρεση των επίμονων ζαρών.
Το σύστημα διακοπής σταξίματος Drip Stop εμποδίζει τις διαρροές, για να αποφεύγετε τους λεκέδες από σταγόνες νερού και να σιδερώνετε με σιγουριά σε κάθε θερμοκρασία.
Η πλάκα SteamGlide Plus εξασφαλίζει άριστη ολίσθηση σε όλα τα υφάσματα. Είναι αντικολλητική, εξαιρετικά ανθεκτική στις γρατσουνιές και στη φθορά και καθαρίζεται εύκολα.
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