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Ατμοσίδερο Philips Σειράς 6000 Ατμοσίδερα κορυφαίας κατηγορίας

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Ατμοσίδερο Philips Σειράς 6000Ατμοσίδερα κορυφαίας κατηγορίας

DST6120/20

Ατμοσίδερο Philips Σειράς 6000 Ατμοσίδερα κορυφαίας κατηγορίας

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UK Declaration of Conformity

  • PDF αρχείο, 495 kB
  • 13 March 2026

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

  • PDF αρχείο
  • 13 March 2026

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