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2 χρόνια εγγύηση
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DST6120/20
45g/min συνεχής ατμός + 190g βολή ατμού, απομακρύνει ακόμα και τις πιο επίμονες τσακίσεις
Τεχνολογία Drip-Stop δεν επιτρέπει τη διαρροή νερού
Τεχνολογία OptimalTEMP - χωρίς καψίματα σε όλα τα υφάσματα που σιδερώνονται
Πλάκα SteamGlide Plus για ομαλή ολίσθηση
Δοχείο νερού 300ml + αυτόματη διακοπή λειτουργίας για ασφάλεια
Με τη συνεχή παροχή ατμού 45g/min, μπορείτε να αφαιρέσετε τις τσακίσεις γρηγορότερα και πιο αποτελεσματικά.
Η βολή ατμού 190g παρέχει επιπλέον πανίσχυρο ατμό για την απομάκρυνση των επίμονων τσακίσεων σε χοντρά υφάσματα, για αποτελεσματικό σιδέρωμα.
Μία ιδανική θερμοκρασία για όλα τα υφάσματα που σιδερώνονται. Εγγυημένα χωρίς καψίματα. Χάρη στην τεχνολογία OptimalTEMP, εγγυόμαστε ότι αυτό το σίδερο δεν θα προκαλέσει ποτέ καψίματα σε κανένα ύφασμα που σιδερώνεται. Μπορείτε να σιδερώσετε τα πάντα από τζιν μέχρι μετάξι, από λινό μέχρι κασμίρ, ξέγνοιαστα, με ασφάλεια και με οποιαδήποτε σειρά επιθυμείτε, χωρις αναμονή και χωρίς να χρειάζεται να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία.
Κριτικές
έχει γίνει δοκιμή από ανεξάρτητο ινστιτούτο για βακτήρια τύπου E. Coli, S. Aureus, C. Albicans και ακάρεα σε βαμβακερό ύφασμα με χρήση ατμού για 10 δευτερόλεπτα