Μία τέλεια θερμοκρασία για όλα τα υφάσματα με την τεχνολογία OptimalTEMP

Μία ιδανική θερμοκρασία για όλα τα υφάσματα που σιδερώνονται. Εγγυημένα χωρίς καψίματα. Χάρη στην τεχνολογία OptimalTEMP, εγγυόμαστε ότι αυτό το σίδερο δεν θα προκαλέσει ποτέ καψίματα σε κανένα ύφασμα που σιδερώνεται. Μπορείτε να σιδερώσετε τα πάντα από τζιν μέχρι μετάξι, από λινό μέχρι κασμίρ, ξέγνοιαστα, με ασφάλεια και με οποιαδήποτε σειρά επιθυμείτε, χωρις αναμονή και χωρίς να χρειάζεται να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία.