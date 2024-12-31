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  • Εξαιρετικά αποτελέσματα σιδερώματος, ασφαλές σε όλα τα υφάσματα
  • Εξαιρετικά αποτελέσματα σιδερώματος, ασφαλές σε όλα τα υφάσματα
  • Εξαιρετικά αποτελέσματα σιδερώματος, ασφαλές σε όλα τα υφάσματα
  • Εξαιρετικά αποτελέσματα σιδερώματος, ασφαλές σε όλα τα υφάσματα
  • Εξαιρετικά αποτελέσματα σιδερώματος, ασφαλές σε όλα τα υφάσματα
  • Εξαιρετικά αποτελέσματα σιδερώματος, ασφαλές σε όλα τα υφάσματα
  • Εξαιρετικά αποτελέσματα σιδερώματος, ασφαλές σε όλα τα υφάσματα
  • Εξαιρετικά αποτελέσματα σιδερώματος, ασφαλές σε όλα τα υφάσματα
  • Εξαιρετικά αποτελέσματα σιδερώματος, ασφαλές σε όλα τα υφάσματα
  • Εξαιρετικά αποτελέσματα σιδερώματος, ασφαλές σε όλα τα υφάσματα
  • Εξαιρετικά αποτελέσματα σιδερώματος, ασφαλές σε όλα τα υφάσματα
  • Εξαιρετικά αποτελέσματα σιδερώματος, ασφαλές σε όλα τα υφάσματα

Ατμοσίδερο Philips Σειράς 6000Ατμοσίδερα κορυφαίας κατηγορίας

DST6120/20

Εξαιρετικά αποτελέσματα σιδερώματος, ασφαλές σε όλα τα υφάσματα
Έυκολο σιδέρωμα εγγυημένα χωρίς καψίματα με το σίδερο Philips σειράς 6000, σε όλα τα υφάσματα που σιδερώνονται. Απολαύστε εξαιρετική απόδοση και ασφάλεια. Διαθέτει συνεχή ατμό 45g/min και πανίσχυρη βολή ατμού 190g
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100% ασφαλές, ακόμα και στα πιο ευαίσθητα υφάσματα.

Εξαιρετικά αποτελέσματα σιδερώματος, ασφαλές σε όλα τα υφάσματα

  • 45g/min συνεχής ατμός + 190g βολή ατμού, απομακρύνει ακόμα και τις πιο επίμονες τσακίσεις

  • Τεχνολογία Drip-Stop δεν επιτρέπει τη διαρροή νερού

  • Τεχνολογία OptimalTEMP - χωρίς καψίματα σε όλα τα υφάσματα που σιδερώνονται

  • Πλάκα SteamGlide Plus για ομαλή ολίσθηση

  • Δοχείο νερού 300ml + αυτόματη διακοπή λειτουργίας για ασφάλεια

Παρέχει έως 45g/min συνεχή ατμό για γρηγορότερη αφαίρεση των τσακίσεων.

Παρέχει έως 45g/min συνεχή ατμό για γρηγορότερη αφαίρεση των τσακίσεων.

Με τη συνεχή παροχή ατμού 45g/min, μπορείτε να αφαιρέσετε τις τσακίσεις γρηγορότερα και πιο αποτελεσματικά.

Γρήγορη απομάκρυνση των επίμονων και δύσκολών τσακίσεων χάρη στη πανίσχυρη βολή ατμού 190g

Γρήγορη απομάκρυνση των επίμονων και δύσκολών τσακίσεων χάρη στη πανίσχυρη βολή ατμού 190g

Η βολή ατμού 190g παρέχει επιπλέον πανίσχυρο ατμό για την απομάκρυνση των επίμονων τσακίσεων σε χοντρά υφάσματα, για αποτελεσματικό σιδέρωμα.

Μία τέλεια θερμοκρασία για όλα τα υφάσματα με την τεχνολογία OptimalTEMP

Μία τέλεια θερμοκρασία για όλα τα υφάσματα με την τεχνολογία OptimalTEMP

Μία ιδανική θερμοκρασία για όλα τα υφάσματα που σιδερώνονται. Εγγυημένα χωρίς καψίματα. Χάρη στην τεχνολογία OptimalTEMP, εγγυόμαστε ότι αυτό το σίδερο δεν θα προκαλέσει ποτέ καψίματα σε κανένα ύφασμα που σιδερώνεται. Μπορείτε να σιδερώσετε τα πάντα από τζιν μέχρι μετάξι, από λινό μέχρι κασμίρ, ξέγνοιαστα, με ασφάλεια και με οποιαδήποτε σειρά επιθυμείτε, χωρις αναμονή και χωρίς να χρειάζεται να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία.

Τεχνικές προδιαγραφές

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
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Αποποιήσεις ευθύνης

  1. έχει γίνει δοκιμή από ανεξάρτητο ινστιτούτο για βακτήρια τύπου E. Coli, S. Aureus, C. Albicans και ακάρεα σε βαμβακερό ύφασμα με χρήση ατμού για 10 δευτερόλεπτα