ΠροϊόνταΥποστήριξη

Ο υγιεινός τρόπος ζωής ξεκινά εδώ. Εγγραφείτε και λάβετε αποκλειστικές προσφορές

2 χρόνια εγγύηση

Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς

Εγγραφείτε και εξοικονομήστε

Επιστροφή εντός 30 ημερών

Όλες οι σειρές

5000 Series Ατμοσίδερο

Υποστήριξη

5000 SeriesΑτμοσίδερο

DST5040/80

5000 Series Ατμοσίδερο

Μετάβαση στο κατάστημα

Συνδεθείτε ή δημιουργήστε έναν λογαριασμό

Δηλώστε το προϊόν σας

Έχετε άμεση πρόσβαση σε εγχειρίδια, προσαρμοσμένη υποστήριξη και πολλά άλλα. Εύκολα και γρήγορα.

Δήλωση τώρα

Εγχειρίδια και τεκμηρίωση

EU Declaration of Conformity

  • PDF αρχείο, 633.4 kB
  • 24 March 2026

Azur Freemotion_GC4590-GC4595_IIL_WE_[642001003277]_NCN

  • PDF αρχείο, 432.7 kB
  • 13 March 2026

Συχνές ερωτήσεις

Επικοινωνία με τη Philips

Θα χαρούμε να σας βοηθήσουμε