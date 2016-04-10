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Μη διαθέσιμο πλέον
DS1150/12
για iPod/iPhone
Ένδειξη ρολογιού
Όταν είναι συνδεδεμένη, αυτή η βάση σύνδεσης συγχρονίζει αυτόματα το ρολόι με το iPod/iPhone.
2.9
από 5
60
Κριτικές
Garrapato
10/04/2016
España
Error y carga pero no funciona el altavoz
Funcionó a la perfección pero transcurridos exactamente los dos años de garantía empezó a salir la palabra error unas veces y otras parpadea el reloj, no los números sino unas rayas, y no funciona el altavoz pero si carga el móvil. Siempre fue usado por el mismo móvil. Gracias.
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Η αξιολογηση έγινε για DS1150 altavoz base
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Animal0907
21/12/2013
België
Super product
super geluidskwaliteit en heel gemakkelijk in gebruik
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Η αξιολογηση έγινε για DS1150 docking-luidspreker
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Matze48
17/12/2013
Deutschland
Es ist ein tolles Gerät
Ich finde es vom Sound sehr toll und die App ist auch sehr gelungen
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Η αξιολογηση έγινε για DS1150 Dockingstation
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Η αξιολογηση έγινε για DS1150 Dockingstation