Αναζήτηση όρων

  • Στοιχεία ενεργειακής απόδοσης Στοιχεία ενεργειακής απόδοσης Στοιχεία ενεργειακής απόδοσης

    Στοιχεία ενεργειακής απόδοσης

    Document

    Στοιχεία ενεργειακής απόδοσης

    Βρείτε λεπτομέρειες στο έγγραφο στη σελίδα Υποστήριξης, στην περιοχή "Εγχειρίδια και τεκμηρίωση".

    Προβολή όλων των πλεονεκτημάτων

    Δυστυχώς αυτό το προϊόν δεν είναι πλέον διαθέσιμο

    Στοιχεία ενεργειακής απόδοσης

    Παρόμοια προϊόντα

    Εμφάνιση όλων Επισκευάσιμα εξαρτήματα

    Στοιχεία ενεργειακής απόδοσης

    Για προσαρμογείς HF12 της Philips.

    • Τύπος HF12

    Ανανεώστε εύκολα το προϊόν σας με γνήσια εξαρτήματα Philips

    Τα προϊόντα χρειάζονται ανανέωση περιστασιακά και τα ανταλλακτικά της Philips κάνουν αυτήν τη διαδικασία πανεύκολη. Μπορείτε να βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με την εγγυημένη ποιότητα Philips.

    Badge-D2C

    Ζητήστε υποστήριξη για αυτό το προϊόν

    Βρείτε συμβουλές για τα προϊόντα, συχνές ερωτήσεις, εγχειρίδια χρήσης και πληροφορίες για την ασφάλεια και τη συμμόρφωση.

    Προτεινόμενα προϊόντα

    Πρόσφατες προβολές

    Κριτικές

    Γίνετε ο πρώτος που θα σχολιάσει αυτό το θέμα

    Ανακαλύψτε

    το My Philips

    Εγγραφείτε για αποκλειστικά προνόμια

    Εγγραφείτε στο ενημερωτικό μας δελτίο

    Εγγραφείτε για να απολαύσετε:

    Έγκαιρη πρόσβαση σε προσφορές

    Αποκλειστικές ημέρες και προσφορές για μέλη

    Νέα σχετικά με την κυκλοφορία προϊόντων και συμβουλές για υγιεινό τρόπο ζωής.

    *
    Θα ήθελα να λαμβάνω προωθητικές επικοινωνίες, βασισμένες στις προτιμήσεις και τη συμπεριφορά μου, σχετικά με τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, τις εκδηλώσεις και τις προσφορές της Philips. Μπορώ να καταργήσω εύκολα την εγγραφή μου ανά πάσα στιγμή!
    Τι σημαίνει αυτό;
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

    Ο ιστοτοπός μας εμφανίζεται καλύτερα με την τελευταία έκδοση του Microsoft Edge, του Google Chrome ή του Firefox.