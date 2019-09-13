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Μη διαθέσιμο πλέον

ασύρματο φορητό ηχείο

BT55W/00

3

| (1) Κριτική

Δυνατός ήχος που χωράει στην παλάμη σας

Μεταδώστε ασύρματα μουσική από ένα μικρό ηχείο που μεταφέρεται εύκολα. Επιλέξτε το χρώμα που ταιριάζει στο δικό σας στυλ και απολαύστε παντού τη μουσική σας χάρη στην επαναφορτιζόμενη μπαταρία.

Δείτε όλα τα οφέλη

Δυνατός ήχος που χωράει στην παλάμη σας

  • Bluetooth®

  • Επαναφορτιζόμενη μπαταρία

  • 2 W

Λειτουργία προστασίας από παραμόρφωση ήχου για δυνατή μουσική χωρίς παραμόρφωση

Λειτουργία προστασίας από παραμόρφωση ήχου για δυνατή μουσική χωρίς παραμόρφωση

Η λειτουργία προστασίας από παραμόρφωση σάς επιτρέπει να ακούτε μουσική πιο δυνατά και διατηρεί την υψηλή ποιότητα του ήχου, ακόμα και όταν η μπαταρία είναι χαμηλή. Δέχεται μια σειρά σημάτων εισόδου, από 300mV έως 1000mV και διατηρεί τα ηχεία ασφαλή από ζημιά λόγω παραμόρφωσης. Αυτή η λειτουργία παρακολουθεί το μουσικό σήμα καθώς περνά από τον ενισχυτή και διατηρεί τις κορυφές εντός του εύρους του ενισχυτή, αποτρέποντας την παραμόρφωση χωρίς να επηρεάζεται η ένταση. Η δυνατότητα ενός φορητού ηχείου να αναπαράγει κορυφές της μουσικής μειώνεται καθώς μειώνεται η ισχύς της μπαταρίας, αλλά η λειτουργία προστασίας μειώνει τις κορυφές που προκαλούνται από χαμηλή ισχύ, για να απολαμβάνετε μουσική σας χωρίς παραμόρφωση.

Ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία, για να απολαμβάνετε τη μουσική παντού

Ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία, για να απολαμβάνετε τη μουσική παντού

Ακούστε δυνατά μουσική - όποτε και όπου θέλετε. Η ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία σάς επιτρέπει να απολαμβάνετε τη μουσική σας χωρίς τον μπελά των μπερδεμένων καλωδίων και χωρίς να πρέπει να ψάχνετε για πρίζα. Απολαύστε υπέροχη μουσική, με την ελευθερία που σας προσφέρει η φορητότητα.

Ασύρματη μετάδοση μουσικής μέσω Bluetooth

Ασύρματη μετάδοση μουσικής μέσω Bluetooth

Το Bluetooth είναι μια τεχνολογία ασύρματης επικοινωνίας, η οποία είναι ισχυρή και ταυτόχρονα ενεργειακά αποδοτική. Η τεχνολογία σάς δίνει τη δυνατότητα να δημιουργείτε με ευκολία ασύρματη σύνδεση με το iPod/iPhone/iPad ή με άλλες συσκευές Bluetooth, όπως smartphone, tablet ή ακόμα και φορητούς υπολογιστές. Το αποτέλεσμα; Ακούστε την αγαπημένη σας μουσική ή τους ήχους από τα βίντεο και τα παιχνίδια σας εύκολα και ασύρματα, σε αυτό το ηχείο.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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3.0

από 5

1

Κριτική

5
4
2
1

13/09/2019

France

France

Déçu

Je cherchais une enceinte avec une bonne autonomie, je suis tombé sur celle-ci. Sur le papier 5/6h d'autonomie annoncé pour 2h de charge, c’est plutôt l’inverse. Je suis assez déçu car c’était pour cette raison unique que j’ai acheté cette enceinte. À côté de ça elle est très simple d’utilisation et à un design assez plaisant. Le son n’est vraiment pas mal pour une petite enceinte.

Η αξιολογηση έγινε για BT55W Enceinte portable sans fil

Η αξιολογηση έγινε για BT55W Enceinte portable sans fil

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  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.