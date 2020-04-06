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Μη διαθέσιμο πλέον

ασύρματο φορητό ηχείο

BT150B/00

2

| (1) Κριτική | 100% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

Διαθέσιμο σε

Λευκό
Λευκό
Μαύρο
Μαύρο
Μπλε
Μπλε

Πάρτι στην πισίνα ή στο ντους. Το δικό σας πάρτυ.

Οπουδήποτε. Οποτεδήποτε. Αυτό το αδιάβροχο ηχείο Bluetooth διαθέτει στιβαρά μπάσα σε ένα πακέτο μικρού μεγέθους και παρέχει εκπληκτικά δυνατό ήχο. Απολαύστε οκτώ ώρες χρόνο αναπαραγωγής και είσοδο ήχου. Στην πισίνα ή το ντους, κάντε το δικό σας πάρτυ.

Δείτε όλα τα οφέλη

Πάρτι στην πισίνα ή στο ντους. Το δικό σας πάρτυ.

  • Bluetooth

  • Μαύρο

Αδιάβροχο σε βάθος έως 1 μ. για έως και 30 λεπτά. Ταξινόμηση IPX7

Δίπλα στην πισίνα, στη λίμνη, στο ντους. Αυτό το αδιάβροχο ηχείο με ταξινόμηση IPX7 επιπλέει και είναι ανθεκτικό σε βάθος έως 1 μ. για έως και 30 λεπτά.

8 ώρες χρόνος αναπαραγωγής. Φόρτιση μέσω θύρας USB. Περιλαμβάνεται καλώδιο micro USB

Όταν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη, ο χρόνος αναπαραγωγής φτάνει τις 8 ώρες. Η φόρτιση γίνεται πολύ εύκολα με το παρεχόμενο καλώδιο micro USB, ενώ διαρκεί περίπου 3 ώρες.

Κουμπιά στο ηχείο για αναπαραγωγή και αύξηση/μείωση της έντασης/παράλειψη κομματιών

Ελέγξτε τη μουσική με τα κουμπιά στο πλάι του ηχείου. Πατήστε μία φορά για αναπαραγωγή και πατήστε δύο φορές τα κουμπιά αύξησης/μείωσης έντασης ήχου για να παραλείψετε κομμάτια. Η γρίλια του ηχείου διαθέτει λυχνίες LED που ανάβουν σταθερά με μπλε χρώμα ή αναβοσβήνουν με τυχαία χρώματα.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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2.0

από 5

1

Κριτική

100%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

5
4
3
1

06/04/2020

España

España

Podría ser mejor!

Sería genial que se emparejaran 2 productos UpBeat , siendo uno maestro y el otro esclavo y así poder tener un sonido Estéreo y decidiendo el oyente la distancia entre altavoces para crear el campo Estéreo.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για BT150W altavoz portátil inalámbrico

Ημερομηνία χρήσης 2020-03-06

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για BT150W altavoz portátil inalámbrico

Ημερομηνία χρήσης 2020-03-06

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.