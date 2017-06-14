ΠροϊόνταΥποστήριξη

Ο υγιεινός τρόπος ζωής ξεκινά εδώ. Εγγραφείτε και λάβετε αποκλειστικές προσφορές

2 χρόνια εγγύηση

Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς

Εγγραφείτε και εξοικονομήστε

Επιστροφή εντός 30 ημερών

  • Εντυπωσιακό αποτέλεσμα ακόμα και στις πιο λεπτές τρίχες
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Εντυπωσιακό αποτέλεσμα ακόμα και στις πιο λεπτές τρίχες
  • Εντυπωσιακό αποτέλεσμα ακόμα και στις πιο λεπτές τρίχες
  • Εντυπωσιακό αποτέλεσμα ακόμα και στις πιο λεπτές τρίχες
  • Εντυπωσιακό αποτέλεσμα ακόμα και στις πιο λεπτές τρίχες
  • Εντυπωσιακό αποτέλεσμα ακόμα και στις πιο λεπτές τρίχες
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Εντυπωσιακό αποτέλεσμα ακόμα και στις πιο λεπτές τρίχες
  • Εντυπωσιακό αποτέλεσμα ακόμα και στις πιο λεπτές τρίχες
  • Εντυπωσιακό αποτέλεσμα ακόμα και στις πιο λεπτές τρίχες
  • Εντυπωσιακό αποτέλεσμα ακόμα και στις πιο λεπτές τρίχες

Μη διαθέσιμο πλέον

Satinelle AdvancedΣυσκευή για υγρή και στεγνή αποτρίχωση

BRE610/00

4
| (60) Κριτικές | 83% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

1 βραβείο

Εντυπωσιακό αποτέλεσμα ακόμα και στις πιο λεπτές τρίχες
Η λαβή σε σχήμα S διασφαλίζει καλύτερο κράτημα. Η πλατιά κεφαλή με κεραμικούς δίσκους εξασφαλίζει βαθιά αποτρίχωση, απομακρύνοντας ακόμη και τις πιο λεπτές τρίχες για γρήγορο αποτέλεσμα που διαρκεί. Υγρή και στεγνή αποτρίχωση με 1 εξάρτημα.
Δείτε όλα τα οφέλη

Εύχρηστη λειτουργία, για αποτέλεσμα που διαρκεί, χωρίς προσπάθεια

Εντυπωσιακό αποτέλεσμα ακόμα και στις πιο λεπτές τρίχες

  • Για τα πόδια, το σώμα και το πρόσωπο

  • 1 εξάρτημα

  • Ασύρματη και επαναφορτιζόμενη

  • Λαβή σε σχήμα S

Λαβή σε σχήμα S για εύκολο χειρισμό σε όλες τις περιοχές του σώματος

Η εργονομική λαβή παρέχει εύκολο κράτημα και χειρισμό για μέγιστο έλεγχο και βέλτιστη πρόσβαση σε όλες τις περιοχές του σώματος.

Κεφαλή αποτρίχωσης με μοναδικό κεραμικό υλικό για καλύτερο κράτημα

Κεφαλή αποτρίχωσης με μοναδικό κεραμικό υλικό για καλύτερο κράτημα

Η κεφαλή αποτρίχωσης είναι μοναδική, καθώς κατασκευάζεται από ανθεκτικό κεραμικό υλικό που πιάνει σταθερά τις τρίχες. Απολαύστε εκπληκτικά αποτελέσματα ακόμα και στις πιο λεπτές τρίχες.

Εξαιρετικά πλατιά κεφαλή αποτρίχωσης

Εξαιρετικά πλατιά κεφαλή αποτρίχωσης

Η εξαιρετικά πλατιά κεφαλή αποτρίχωσης καλύπτει περισσότερο δέρμα σε κάθε εφαρμογή για ταχύτερη αφαίρεση των τριχών.

Τεχνικές προδιαγραφές

Ζητήστε υποστήριξη για αυτό το προϊόν

Βρείτε συχνές ερωτήσεις, εγχειρίδια χρήστη, πληροφορίες ασφάλειας και συμβουλές

Βραβεία

  • Award image AWARD-612378

Κριτικές

Αυτές οι κριτικές υποβάλλονται σε διαχείριση από το Bazaarvoice και συμμορφώνονται με την Πολιτική Αυθεντικότητας του Bazaarvoice, που υποστηρίζεται από τεχνολογία καταπολέμησης της απάτης και ανθρώπινη ανάλυση. Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση
Οι απόψεις των πελατών με τη μορφή αξιολογήσεων προϊόντων και βαθμολογιών με αστέρια είναι χρήσιμες για όλους. Σας βοηθούν να μάθετε περισσότερα για το προϊόν και να λάβετε μια απόφαση αγοράς. Κάθε πελάτης που έχει αγοράσει ένα προϊόν online ή από κατάστημα μπορεί να υποβάλει κριτική

4.0

από 5

60

Κριτικές

83%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

14/06/2017

United Kingdom

United Kingdom

Does exactly what is says on the tin

[Employee of philipsglobal] Firm grip, ease of use and I love the fact that I can use it in the shower! I also find the light useful - it really helps me to see all those stubborn short hairs :)

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Satinelle Advanced BRE610/00 Wet and Dry epilator

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Satinelle Advanced BRE610/00 Wet and Dry epilator

15/05/2017

United Kingdom

United Kingdom

Great Product

[Employee of philipsglobal] This is my first time using an epilator and even though it is a bit painful at first - the massage head really helps to deflect the pain! After a while I totally got used to it and it is so nice to have smoother legs for longer.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Satinelle Advanced BRE610/00 Wet and Dry epilator

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Satinelle Advanced BRE610/00 Wet and Dry epilator

15/05/2017

United Kingdom

United Kingdom

Great Product

[Employee of philipsglobal] This is my first time using an epilator and even though it is a bit painful at first - the massage head really helps to deflect the pain! After a while I totally got used to it and it is so nice to have smoother legs for longer.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Satinelle Advanced BRE610/00 Wet and Dry epilator

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για Satinelle Advanced BRE610/00 Wet and Dry epilator

Εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο της Philips για αποκλειστικές προσφορές

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.

Θα ήθελα να λαμβάνω προωθητικές ενημερώσεις – με βάση τις προτιμήσεις και τη συμπεριφορά μου – για προϊόντα, υπηρεσίες, εκδηλώσεις και προσφορές της Philips. Μπορώ εύκολα να διαγραφώ οποιαδήποτε στιγμή!

  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.