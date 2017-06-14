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Μη διαθέσιμο πλέον
Για τα πόδια, το σώμα και το πρόσωπο
1 εξάρτημα
Ασύρματη και επαναφορτιζόμενη
Λαβή σε σχήμα S
Η εργονομική λαβή παρέχει εύκολο κράτημα και χειρισμό για μέγιστο έλεγχο και βέλτιστη πρόσβαση σε όλες τις περιοχές του σώματος.
Η κεφαλή αποτρίχωσης είναι μοναδική, καθώς κατασκευάζεται από ανθεκτικό κεραμικό υλικό που πιάνει σταθερά τις τρίχες. Απολαύστε εκπληκτικά αποτελέσματα ακόμα και στις πιο λεπτές τρίχες.
Η εξαιρετικά πλατιά κεφαλή αποτρίχωσης καλύπτει περισσότερο δέρμα σε κάθε εφαρμογή για ταχύτερη αφαίρεση των τριχών.
Βραβεία
4.0
από 5
60
Κριτικές
83%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
LarisaD
14/06/2017
United Kingdom
Does exactly what is says on the tin
[Employee of philipsglobal] Firm grip, ease of use and I love the fact that I can use it in the shower! I also find the light useful - it really helps me to see all those stubborn short hairs :)
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Satinelle Advanced BRE610/00 Wet and Dry epilator
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Satinelle Advanced BRE610/00 Wet and Dry epilator
haos203
15/05/2017
United Kingdom
Great Product
[Employee of philipsglobal] This is my first time using an epilator and even though it is a bit painful at first - the massage head really helps to deflect the pain! After a while I totally got used to it and it is so nice to have smoother legs for longer.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Satinelle Advanced BRE610/00 Wet and Dry epilator
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Satinelle Advanced BRE610/00 Wet and Dry epilator
mols91
15/05/2017
United Kingdom
Great Product
[Employee of philipsglobal] This is my first time using an epilator and even though it is a bit painful at first - the massage head really helps to deflect the pain! After a while I totally got used to it and it is so nice to have smoother legs for longer.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Satinelle Advanced BRE610/00 Wet and Dry epilator
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για Satinelle Advanced BRE610/00 Wet and Dry epilator