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  • Απολαύστε πανίσχυρη μουσική ασύρματα όπου κι αν βρίσκεστε
  • Απολαύστε πανίσχυρη μουσική ασύρματα όπου κι αν βρίσκεστε
  • Απολαύστε πανίσχυρη μουσική ασύρματα όπου κι αν βρίσκεστε
  • Απολαύστε πανίσχυρη μουσική ασύρματα όπου κι αν βρίσκεστε
  • Απολαύστε πανίσχυρη μουσική ασύρματα όπου κι αν βρίσκεστε
  • Απολαύστε πανίσχυρη μουσική ασύρματα όπου κι αν βρίσκεστε
  • Απολαύστε πανίσχυρη μουσική ασύρματα όπου κι αν βρίσκεστε

Μη διαθέσιμο πλέον

Ηχοσύστημα με CD

AZ700T/12

3.7
| (11) Κριτικές
Απολαύστε πανίσχυρη μουσική ασύρματα όπου κι αν βρίσκεστε
Το φορητό ηχοσύστημα Philips με CD είναι ένα πανίσχυρο ηχοσύστημα που μπορείτε να παίρνετε μαζί σας παντού. Απελευθερώνει τη μουσική σας χάρη στην ασύρματη συνδεσιμότητα One-Touch NFC για πανεύκολη σύζευξη Bluetooth. Εναλλακτικά, μπορείτε να ακούσετε τα αγαπημένα σας κομμάτια από USB, CD και MP3-CD.
Δείτε όλα τα οφέλη

Απολαύστε πανίσχυρη μουσική ασύρματα όπου κι αν βρίσκεστε

  • Bluetooth® και NFC

  • USB Direct

  • 12W

Ασύρματη μετάδοση μουσικής μέσω Bluetooth™ από το smartphone

Ασύρματη μετάδοση μουσικής μέσω Bluetooth™ από το smartphone

Το Bluetooth είναι μια τεχνολογία ασύρματης επικοινωνίας μικρής εμβέλειας, η οποία είναι ισχυρή και ταυτόχρονα ενεργειακά αποδοτική. Η τεχνολογία σάς δίνει τη δυνατότητα να δημιουργείτε με ευκολία μια ασύρματη σύνδεση με το iPod/iPhone/iPad ή με άλλες συσκευές Bluetooth, όπως smartphone, tablet ή ακόμα και laptop. Το αποτέλεσμα; Ακούστε την αγαπημένη σας μουσική ή ήχο από τα βίντεο και τα παιχνίδια σας εύκολα και ασύρματα, σε αυτό το ηχείο.

Λειτουργία One-Touch για σύζευξη Bluetooth με τα smartphone τεχνολογίας NFC

Λειτουργία One-Touch για σύζευξη Bluetooth με τα smartphone τεχνολογίας NFC

Ολοκληρώστε εύκολα τη σύζευξη συσκευών Bluetooth, χάρη στη λειτουργία One-Touch NFC (Near Field Communications). Πατήστε απλά το smartphone ή το tablet με τεχνολογία NFC στην περιοχή NFC ενός ηχείου για να ενεργοποιήσετε το ηχείο, να ξεκινήσετε τη σύζευξη Bluetooth και να αρχίσετε τη μετάδοση της μουσικής.

USB Direct για αναπαραγωγή μουσικής MP3

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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3.7

από 5

11

Κριτικές

3

18/11/2021

Portugal

Portugal

Excelente aparelho portátil

Este philips é excelente a ler pen´s com mp3, cd´s audio, cd´s mp3 e via bluetooth.Tem comando à distância. Uma boa compra.

Πλεονεκτήματα

Aceitar pen´s e ter bluetooth

Μειονεκτήματα

Mudança de pilha do comando à distancia, precisa de chave cruz que no meu aparelho não vinha.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για AZ700T Leitor de CD

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για AZ700T Leitor de CD

27/09/2024

Deutschland

Deutschland

Super Radio

Geiles Radio!Ich benutze es sehr oft und bin zufrieden

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για AZ700T CD-Soundmachine

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για AZ700T CD-Soundmachine

05/01/2020

Deutschland

Deutschland

Επαληθευμένος αγοραστής

Das Gerät ist verbraucherfreundlich zu bedienen

Weihnachtsgeschenk für meine Frau. Ich lag goldrichtig und sie hat sich sehr gefreut. Trotz allen MP 3 Playern kann meine Frau endlich ihre CD Sammlung hören. Es ist ein wunderbares Gerät.

Πλεονεκτήματα

Leicht und übersichtlich zu bedienen

Μειονεκτήματα

.......................................................

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για AZ700T CD-Soundmachine

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για AZ700T CD-Soundmachine

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.