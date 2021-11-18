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Μη διαθέσιμο πλέον
AZ700T/12
Bluetooth® και NFC
USB Direct
12W
Το Bluetooth είναι μια τεχνολογία ασύρματης επικοινωνίας μικρής εμβέλειας, η οποία είναι ισχυρή και ταυτόχρονα ενεργειακά αποδοτική. Η τεχνολογία σάς δίνει τη δυνατότητα να δημιουργείτε με ευκολία μια ασύρματη σύνδεση με το iPod/iPhone/iPad ή με άλλες συσκευές Bluetooth, όπως smartphone, tablet ή ακόμα και laptop. Το αποτέλεσμα; Ακούστε την αγαπημένη σας μουσική ή ήχο από τα βίντεο και τα παιχνίδια σας εύκολα και ασύρματα, σε αυτό το ηχείο.
Ολοκληρώστε εύκολα τη σύζευξη συσκευών Bluetooth, χάρη στη λειτουργία One-Touch NFC (Near Field Communications). Πατήστε απλά το smartphone ή το tablet με τεχνολογία NFC στην περιοχή NFC ενός ηχείου για να ενεργοποιήσετε το ηχείο, να ξεκινήσετε τη σύζευξη Bluetooth και να αρχίσετε τη μετάδοση της μουσικής.
3.7
από 5
11
Κριτικές
ordep195808
18/11/2021
Portugal
Excelente aparelho portátil
Este philips é excelente a ler pen´s com mp3, cd´s audio, cd´s mp3 e via bluetooth.Tem comando à distância. Uma boa compra.
Πλεονεκτήματα
Aceitar pen´s e ter bluetooth
Μειονεκτήματα
Mudança de pilha do comando à distancia, precisa de chave cruz que no meu aparelho não vinha.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για AZ700T Leitor de CD
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για AZ700T Leitor de CD
Typ1
27/09/2024
Deutschland
Super Radio
Geiles Radio!Ich benutze es sehr oft und bin zufrieden
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για AZ700T CD-Soundmachine
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για AZ700T CD-Soundmachine
Acaricia
05/01/2020
Deutschland
Επαληθευμένος αγοραστής
Das Gerät ist verbraucherfreundlich zu bedienen
Weihnachtsgeschenk für meine Frau. Ich lag goldrichtig und sie hat sich sehr gefreut. Trotz allen MP 3 Playern kann meine Frau endlich ihre CD Sammlung hören. Es ist ein wunderbares Gerät.
Πλεονεκτήματα
Leicht und übersichtlich zu bedienen
Μειονεκτήματα
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Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για AZ700T CD-Soundmachine
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για AZ700T CD-Soundmachine