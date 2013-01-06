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Μη διαθέσιμο πλέον

Ασύρματα ηχεία Hi-Fi Α9

AW9000/10

3

| (90) Κριτικές

Η μουσική σας αποκτά ήχο υψηλής πιστότητας. Ασύρματα.

Απολαύστε τη μουσική σας ασύρματα, με ήχο υψηλής πιστότητας, χάρη στα ασύρματα ηχεία Hi-Fi Philips Fidelio. Μεταδώστε εύκολα τη μουσική σας με 6 οδηγούς ηχείων Hi-Fi, για πανίσχυρο ήχο και απόλυτη στερεοφωνική απόδοση.

Δείτε όλα τα οφέλη

Πάθος με τον ήχο

Η μουσική σας αποκτά ήχο υψηλής πιστότητας. Ασύρματα.

  • Στερεοφωνικός ήχος υψηλής πιστότητας

  • 100W, 6 οδηγοί Hi-Fi

  • Ψηφιακή και αναλογική είσοδος

Ψηφιακές και αναλογικές είσοδοι για επιπλέον ευελιξία

Ψηφιακές και αναλογικές είσοδοι για επιπλέον ευελιξία

Οι ψηφιακές και αναλογικές είσοδοι παρέχουν ένα μεγάλο εύρος δυνατοτήτων, όπως επίσης και τη δυνατότητα ασύρματης μετάδοσης. Συνδέστε μια τηλεόραση, συσκευή αναπαραγωγής blu-ray, κονσόλα παιχνιδιών ή άλλη συσκευή αναπαραγωγής μέσων και απολαύστε το αγαπημένο σας περιεχόμενο με εξαιρετικά αξιόπιστο ήχο από τα ηχεία Philips

Γρήγορη και εύκολη ρύθμιση

Οποιοσδήποτε μπορεί να ρυθμίσει τα ασύρματα ηχεία Fidelio Hi-Fi: δεν χρειάζεται να είστε ειδικός για να απολαύσετε τα οφέλη τους σε μόλις 5 λεπτά από τη στιγμή που θα ανοίξετε τη συσκευασία! Θέλουμε να αρχίσετε να απολαμβάνετε τα Fidelio το συντομότερο δυνατό, και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο καταβάλαμε μεγάλες προσπάθειες ώστε να διασφαλίσουμε ότι θα μπορείτε να τα στήσετε με λίγα μόλις απλά βήματα. Συν τοις άλλοις, το σύστημα Fidelio σας προσφέρει φιλική και σαφή καθοδήγηση.

Ηχείο με γωνιασμένους οδηγούς για ευρύτερο στερεοφωνικό ήχο

Ηχείο με γωνιασμένους οδηγούς για ευρύτερο στερεοφωνικό ήχο

Τα ηχεία αυτά διαθέτουν ειδικά γωνιασμένους οδηγούς Hi-Fi επαγγελματικού επιπέδου, οι οποίοι είναι ειδικά σχεδιασμένοι να παράγουν το εκτενέστερο και καθηλωτικότερο πεδίο ήχου που συναντήσατε ποτέ. Η τοποθέτηση των οδηγών προσφέρει απαράμιλλη ποιότητα δυναμικού ήχου, σε όποιο σημείο του δωματίου κι αν βρίσκεστε. Επιπλέον, χάρη στη μοναδική τους σχεδίαση, τα ηχεία αυτά ενσωματώνονται διακριτικά σε οποιονδήποτε διάκοσμο.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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3.0

από 5

90

Κριτικές

06/01/2013

United Kingdom

United Kingdom

Sounds great

Fills A big room, sounds as good any I have heard.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για AW9000 A9 wireless Hi-Fi speakers

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για AW9000 A9 wireless Hi-Fi speakers

12/02/2021

Deutschland

Deutschland

Klassiker mit gutem Klang*

Das Sternchen steht für die Verwendung eines Equalizers, denn ohne ist eine Resonanz bei 160 Hz zu verzeichnen (die übrigens manchen Philips Produkten zu eigen zu sein schein, inkl. der DS6600 z.B.) die nur für Ignoranten tolerabel ist und den Klang vermatscht. Zieht man diese Resonanz resolut heraus (-18 dB bei ca. 160 Hz) ergibt sich ein sehr ausgeglichenes Klangbild das tatsächlich auf der Höhe eines guten Monitorlautsprechers liegt und auch die Grenzfrequenz von 50 Hz liegt deutlich besser als in den Prospektangaben zu finden ist. Selbst ein Philippe Jaroussky klingt über die korrigierten 9000er natürlich und klar, Basedrums kommen trocken und präzise. Auch hier wieder* Das Abstrahlverhalten weist trotz, manche werden sagen gerade, wegen der angewinkelten Anordnung der Treiber eine losgelöste Wiedergabe auf, die auch im Nahbereich gut funktioniert (aktive Box rechts, Innentreiber oben). Die WLan-Connectivität habe ich erst gar nicht ausprobiert, analoge Eingänge sei Dank. Fast 10 Jahre nach dem Erscheinen sind die AW9000 schon fast ein Klassiker in schnelllebigen Zeiten, welche mit einfachen Mitteln auf gute Akustik getrimmt werden können. Auch die Haltbarkeit scheint gegeben. Ich bin froh ein perfektes Paar erwischt zu haben, es sind ja noch genügend im Umlauf :)

Πλεονεκτήματα

Kann sehr gut klingen

Μειονεκτήματα

Bekannte App Defizite

Η αξιολογηση έγινε για AW9000 Kabellose HiFi-Lautsprecher A9

Η αξιολογηση έγινε για AW9000 Kabellose HiFi-Lautsprecher A9

04/03/2017

Deutschland

Deutschland

Super klang,

Sehr guter Klangh App übersichtlich gute konnektivität würde ich wieder kaufen

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για AW9000 Kabellose HiFi-Lautsprecher A9

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για AW9000 Kabellose HiFi-Lautsprecher A9

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
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  1. Το Napster είναι διαθέσιμο μόνο στη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο.