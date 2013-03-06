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  • Φωτογραφία προϊόντος σε χρήση
  • Φωτογραφία πρόσοψης προϊόντος
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  • Κύρια φωτογραφία προϊόντος σε χρήση
  • Φωτογραφία πρόσοψης προϊόντος
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  • Φωτογραφία λεπτομερειών προϊόντος
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Μη διαθέσιμο πλέον

Philips FidelioΑσύρματο ηχείο Hi-Fi A3

AW3000/10

3

| (99) Κριτικές

1 βραβείο

Η μουσική σας αποκτά ήχο υψηλής πιστότητας. Ασύρματα.

Απολαύστε τη μουσική σας ασύρματα, με ήχο υψηλής πιστότητας, χάρη στα ασύρματα ηχεία Hi-Fi Philips Fidelio. Μεταδώστε ασύρματα τη μουσική σας με 4 οδηγούς Hi-Fi, για καθηλωτική εμπειρία ακρόασης από ένα μικρό ηχείο

Δείτε όλα τα οφέλη

Πάθος με τον ήχο

Η μουσική σας αποκτά ήχο υψηλής πιστότητας. Ασύρματα.

  • Στερεοφωνικός ήχος υψηλής πιστότητας

  • 36W, 4 οδηγοί Hi-Fi

  • Αναλογική είσοδος

AirStudio+ Lite, για να ελέγχετε τη μουσική από τη φορητή συσκευή

AirStudio+ Lite, για να ελέγχετε τη μουσική από τη φορητή συσκευή

Διαθέσιμη από το Apple App store και το Google Play, η εφαρμογή αυτή ανιχνεύει αυτόματα φορητές αλλά και άλλες συμβατές συσκευές που είναι συνδεδεμένες στο οικιακό σας δίκτυο Wi-Fi, προσφέροντάς σας άμεσο έλεγχο της μουσικής σας. Χειριστείτε την αναπαραγωγή, την ένταση και τον ήχο όπως θέλετε και απολαύστε διαδικτυακές μουσικές υπηρεσίες και διαδικτυακό ραδιόφωνο από οποιαδήποτε συσκευή, όπου κι αν βρίσκεστε.

Ηχείο με γωνιασμένους οδηγούς για ευρύτερο στερεοφωνικό ήχο

Ηχείο με γωνιασμένους οδηγούς για ευρύτερο στερεοφωνικό ήχο

Τα ηχεία αυτά διαθέτουν ειδικά γωνιασμένους οδηγούς Hi-Fi επαγγελματικού επιπέδου, οι οποίοι είναι ειδικά σχεδιασμένοι να παράγουν το εκτενέστερο και καθηλωτικότερο πεδίο ήχου που συναντήσατε ποτέ. Η τοποθέτηση των οδηγών προσφέρει απαράμιλλη ποιότητα δυναμικού ήχου, σε όποιο σημείο του δωματίου κι αν βρίσκεστε. Επιπλέον, χάρη στη μοναδική τους σχεδίαση, τα ηχεία αυτά ενσωματώνονται διακριτικά σε οποιονδήποτε διάκοσμο.

Είσοδος ήχου

Είσοδος ήχου

Μια πρόσθετη σύνδεση εισόδου γραμμής σας επιτρέπει να συνδέετε εξωτερικές πηγές μουσικής στο σύστημα Philips, επιπροσθέτως της επιλογής ασύρματης σύνδεσης. Απλώς συνδέστε τα ηχεία στην είσοδο γραμμής, την έξοδο ήχου ή την υποδοχή ακουστικών οποιασδήποτε συσκευής αναπαραγωγής πολυμέσων, όπως της συσκευής CD/DVD, της τηλεόρασης και της συσκευής MP3

Τεχνικές προδιαγραφές

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Βραβεία

  • Εικόνα του AWARD-961310

Κριτικές

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3.0

από 5

99

Κριτικές

06/03/2013

Italia

Italia

Ottimo prodotto

Ottimo prodotto buona fedeltà nella riproduzione. Non si capisce come utilizzare Deezer o spotyfy senza tablet

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για AW3000 Altoparlante Hi-Fi wireless A3

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για AW3000 Altoparlante Hi-Fi wireless A3

24/07/2017

Nederland

Nederland

Perfecte TV & PC speakers

Heb er 2 en nu beiden aangesloten op m'n PC/TV (1 op links & 1 op het rechter kanaal) en het geluid is PERFECT. Prima bas en ruimtelijke klank. Ook de internet radio werkt prima, waarschijnlijk omdat de router dichtbij staat. Eerst stond 1 in de slaapkamer, nadat ik een wifi versterker had geplaats werkte alles prima. Begrijp niet dat Philips niet even iemand de app laat updaten. Kost wat centen maar al die klagende klanten is toch slechte reclame ?

Η αξιολογηση έγινε για AW3000 A3 draadloze HiFi-luidspreker

Η αξιολογηση έγινε για AW3000 A3 draadloze HiFi-luidspreker

10/09/2016

Deutschland

Deutschland

Klang super!!!

Die Boxen aw3000 sind klanglich der Hammer. Viel besser als die kleine Sonos, weil Stereo. Mit Chromecast Audio ist echtes Multiroom möglich. Die Airstudio App benutze ich nur zum an/ausschalten. @philips da wäre eine Funktion "alle Boxen aus / an" super :) Gebraucht wie auch neu zu absoluten Schäppchenpreisen zu finden. Kaufempfehlung !!

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για AW3000 Kabellose HiFi-Lautsprecher A3

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για AW3000 Kabellose HiFi-Lautsprecher A3

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  • Προσφορές αποκλειστικά για μέλη.
  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Το Napster είναι διαθέσιμο μόνο στη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο.