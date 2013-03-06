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Μη διαθέσιμο πλέον
AW3000/10
Η μουσική σας αποκτά ήχο υψηλής πιστότητας. Ασύρματα.
Απολαύστε τη μουσική σας ασύρματα, με ήχο υψηλής πιστότητας, χάρη στα ασύρματα ηχεία Hi-Fi Philips Fidelio. Μεταδώστε ασύρματα τη μουσική σας με 4 οδηγούς Hi-Fi, για καθηλωτική εμπειρία ακρόασης από ένα μικρό ηχείο
Στερεοφωνικός ήχος υψηλής πιστότητας
36W, 4 οδηγοί Hi-Fi
Αναλογική είσοδος
Διαθέσιμη από το Apple App store και το Google Play, η εφαρμογή αυτή ανιχνεύει αυτόματα φορητές αλλά και άλλες συμβατές συσκευές που είναι συνδεδεμένες στο οικιακό σας δίκτυο Wi-Fi, προσφέροντάς σας άμεσο έλεγχο της μουσικής σας. Χειριστείτε την αναπαραγωγή, την ένταση και τον ήχο όπως θέλετε και απολαύστε διαδικτυακές μουσικές υπηρεσίες και διαδικτυακό ραδιόφωνο από οποιαδήποτε συσκευή, όπου κι αν βρίσκεστε.
Τα ηχεία αυτά διαθέτουν ειδικά γωνιασμένους οδηγούς Hi-Fi επαγγελματικού επιπέδου, οι οποίοι είναι ειδικά σχεδιασμένοι να παράγουν το εκτενέστερο και καθηλωτικότερο πεδίο ήχου που συναντήσατε ποτέ. Η τοποθέτηση των οδηγών προσφέρει απαράμιλλη ποιότητα δυναμικού ήχου, σε όποιο σημείο του δωματίου κι αν βρίσκεστε. Επιπλέον, χάρη στη μοναδική τους σχεδίαση, τα ηχεία αυτά ενσωματώνονται διακριτικά σε οποιονδήποτε διάκοσμο.
Μια πρόσθετη σύνδεση εισόδου γραμμής σας επιτρέπει να συνδέετε εξωτερικές πηγές μουσικής στο σύστημα Philips, επιπροσθέτως της επιλογής ασύρματης σύνδεσης. Απλώς συνδέστε τα ηχεία στην είσοδο γραμμής, την έξοδο ήχου ή την υποδοχή ακουστικών οποιασδήποτε συσκευής αναπαραγωγής πολυμέσων, όπως της συσκευής CD/DVD, της τηλεόρασης και της συσκευής MP3
Βραβεία
3.0
από 5
99
Κριτικές
Dade
06/03/2013
Italia
Ottimo prodotto
Ottimo prodotto buona fedeltà nella riproduzione. Non si capisce come utilizzare Deezer o spotyfy senza tablet
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για AW3000 Altoparlante Hi-Fi wireless A3
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για AW3000 Altoparlante Hi-Fi wireless A3
Harm1976
24/07/2017
Nederland
Perfecte TV & PC speakers
Heb er 2 en nu beiden aangesloten op m'n PC/TV (1 op links & 1 op het rechter kanaal) en het geluid is PERFECT. Prima bas en ruimtelijke klank. Ook de internet radio werkt prima, waarschijnlijk omdat de router dichtbij staat. Eerst stond 1 in de slaapkamer, nadat ik een wifi versterker had geplaats werkte alles prima. Begrijp niet dat Philips niet even iemand de app laat updaten. Kost wat centen maar al die klagende klanten is toch slechte reclame ?
Η αξιολογηση έγινε για AW3000 A3 draadloze HiFi-luidspreker
Η αξιολογηση έγινε για AW3000 A3 draadloze HiFi-luidspreker
Trickolausi
10/09/2016
Deutschland
Klang super!!!
Die Boxen aw3000 sind klanglich der Hammer. Viel besser als die kleine Sonos, weil Stereo. Mit Chromecast Audio ist echtes Multiroom möglich. Die Airstudio App benutze ich nur zum an/ausschalten. @philips da wäre eine Funktion "alle Boxen aus / an" super :) Gebraucht wie auch neu zu absoluten Schäppchenpreisen zu finden. Kaufempfehlung !!
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για AW3000 Kabellose HiFi-Lautsprecher A3
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για AW3000 Kabellose HiFi-Lautsprecher A3
Το Napster είναι διαθέσιμο μόνο στη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο.