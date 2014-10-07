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Μη διαθέσιμο πλέον

Ασύρματη μονάδα σύνδεσης Hi-Fi A1

AW1000/10

3.3

| (53) Κριτικές

Η μουσική σας αποκτά ήχο υψηλής πιστότητας. Ασύρματα.

Η ασύρματη μονάδα Philips Fidelio Hi-Fi συνδέεται στο σύστημα Hi-Fi και φέρνει στο σαλόνι σας όλη τη μουσική σας συλλογή από το cloud, καθώς και διαδικτυακούς ραδιοφωνικούς σταθμούς. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια φορητή συσκευή Android ή Apple για περιήγηση και αναπαραγωγή.

Δείτε όλα τα οφέλη

Πάθος με τον ήχο

Η μουσική σας αποκτά ήχο υψηλής πιστότητας. Ασύρματα.

  • Μετατροπή του Hi-Fi σε ασύρματο σύστημα

  • OUT: ψηφιακό, IN-OUT: αναλογικό

Απολαύστε ένα συναρπαστικό σύμπαν διαδικτυακών μουσικών υπηρεσιών

Απολαύστε ένα συναρπαστικό σύμπαν διαδικτυακών μουσικών υπηρεσιών

Η δημιουργία μιας συνδρομής σε διαδικτυακές μουσικές υπηρεσίες είναι ένας από τους καλύτερους τρόπους να αποκτήσετε πρόσβαση σε μια τεράστια ποικιλία μουσικής, συμπεριλαμβανομένων των πιο πρόσφατων κυκλοφοριών. Επίσης, αποκτάτε πρόσβαση στη μουσική οποιαδήποτε στιγμή, από οποιοδήποτε σημείο, εφόσον υπάρχει σύνδεση στο Internet. Με τα ασύρματα Hi-Fi της Philips, δεν χρειάζεται καν να ανάβετε τον υπολογιστή σας για να απολαμβάνετε διαδικτυακές μουσικές υπηρεσίες όποτε και όπου θέλετε!

Απόλυτη άνεση, χάρη στην εύκολη εγκατάσταση

Απόλυτη άνεση, χάρη στην εύκολη εγκατάσταση

Απόλυτη άνεση, χάρη στην εύκολη εγκατάσταση. Απλουστευμένη εγκατάσταση - Προϊόν Plug & Play

Υποστήριξη μετάδοσης μουσικής μέσω UPnP

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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3.3

από 5

53

Κριτικές

07/10/2014

Deutschland

Deutschland

Innovatives Produkt, dass sogar mit in den Urlaub kommt

Eigentlich sollte der AW1000 nur meinen Yamaha-Verstärker und das 5.1 System Internetradio tauglich machen, aber als ich gelesen habe, dass in unserer Ferienvilla auch WLAN eine Anlage ist, habe ich den Hifi-Link mit genommen. Die Installation und das Steuern über die Smartphone App funktionierte auch im Ausland hervorragend. Einziger Makel ist aus meiner Sicht, dass die Tablett App auf meinem Medion Tablett nicht funktioniert. Irgendwas blockiert eine korrekte Anzeige der Anwendungen.

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Η αξιολογηση έγινε για AW1000 Kabelloser HiFi-Link A1

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03/05/2014

Nederland

Nederland

werkt uitstekend

via netwerk kabel en audio kabel naar mijn versterker. werkt prima en een uitstekend geluid. deezer werkt ook prima geen spijt van erg makkelijk instaleren.

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19/04/2014

Nederland

Nederland

doet wat ie moet doen

Prima apparaat doet wat ie moet doen. Geen problemen gehad

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Η αξιολογηση έγινε για AW1000 A1 draadloze HiFi-link

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Η αξιολογηση έγινε για AW1000 A1 draadloze HiFi-link

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Το Napster είναι διαθέσιμο μόνο στη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο.