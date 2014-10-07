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Μη διαθέσιμο πλέον
AW1000/10
Η μουσική σας αποκτά ήχο υψηλής πιστότητας. Ασύρματα.
Η ασύρματη μονάδα Philips Fidelio Hi-Fi συνδέεται στο σύστημα Hi-Fi και φέρνει στο σαλόνι σας όλη τη μουσική σας συλλογή από το cloud, καθώς και διαδικτυακούς ραδιοφωνικούς σταθμούς. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μια φορητή συσκευή Android ή Apple για περιήγηση και αναπαραγωγή.
Μετατροπή του Hi-Fi σε ασύρματο σύστημα
OUT: ψηφιακό, IN-OUT: αναλογικό
Η δημιουργία μιας συνδρομής σε διαδικτυακές μουσικές υπηρεσίες είναι ένας από τους καλύτερους τρόπους να αποκτήσετε πρόσβαση σε μια τεράστια ποικιλία μουσικής, συμπεριλαμβανομένων των πιο πρόσφατων κυκλοφοριών. Επίσης, αποκτάτε πρόσβαση στη μουσική οποιαδήποτε στιγμή, από οποιοδήποτε σημείο, εφόσον υπάρχει σύνδεση στο Internet. Με τα ασύρματα Hi-Fi της Philips, δεν χρειάζεται καν να ανάβετε τον υπολογιστή σας για να απολαμβάνετε διαδικτυακές μουσικές υπηρεσίες όποτε και όπου θέλετε!
Απόλυτη άνεση, χάρη στην εύκολη εγκατάσταση. Απλουστευμένη εγκατάσταση - Προϊόν Plug & Play
3.3
από 5
53
Κριτικές
Tomiosna
07/10/2014
Deutschland
Innovatives Produkt, dass sogar mit in den Urlaub kommt
Eigentlich sollte der AW1000 nur meinen Yamaha-Verstärker und das 5.1 System Internetradio tauglich machen, aber als ich gelesen habe, dass in unserer Ferienvilla auch WLAN eine Anlage ist, habe ich den Hifi-Link mit genommen. Die Installation und das Steuern über die Smartphone App funktionierte auch im Ausland hervorragend. Einziger Makel ist aus meiner Sicht, dass die Tablett App auf meinem Medion Tablett nicht funktioniert. Irgendwas blockiert eine korrekte Anzeige der Anwendungen.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για AW1000 Kabelloser HiFi-Link A1
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για AW1000 Kabelloser HiFi-Link A1
rob53
03/05/2014
Nederland
werkt uitstekend
via netwerk kabel en audio kabel naar mijn versterker. werkt prima en een uitstekend geluid. deezer werkt ook prima geen spijt van erg makkelijk instaleren.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για AW1000 A1 draadloze HiFi-link
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για AW1000 A1 draadloze HiFi-link
henkjandeb
19/04/2014
Nederland
doet wat ie moet doen
Prima apparaat doet wat ie moet doen. Geen problemen gehad
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για AW1000 A1 draadloze HiFi-link
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για AW1000 A1 draadloze HiFi-link
Το Napster είναι διαθέσιμο μόνο στη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο.