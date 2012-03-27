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Μη διαθέσιμο πλέον
AS111/12
για Android
Το σύστημα Philips FlexiDock είναι ιδανικό για τηλέφωνα Android. Είναι έξυπνα σχεδιασμένο ώστε να φιλοξενεί τα περισσότερα τηλέφωνα Android, είτε η υποδοχή σύνδεσης του τηλεφώνου βρίσκεται στο κάτω μέρος, είτε στο πλάι, είτε ακόμη και στην κορυφή. Η εξαιρετική αυτή ευελιξία είναι η πρώτη στο είδος της, ειδικά για τα τηλέφωνα Android που κυκλοφορούν από διαφορετικούς κατασκευαστές, χωρίς τυποποιημένη θέση και προσανατολισμό για την υποδοχή σύνδεσης micro USB. Επίσης, η βάση είναι προσαρμόσιμη για να στηρίζει το τηλέφωνο τόσο σε οριζόντια όσο και σε κάθετη θέση, ώστε να τοποθετείτε το τηλέφωνο Android στο κέντρο του ηχείου.
Η δωρεάν εφαρμογή DockStudio της Philips έρχεται να εξοπλίσει τα ηχεία σύνδεσης με άπειρα, μοναδικά χαρακτηριστικά. Ακούστε χιλιάδες διαδικτυακούς ραδιοφωνικούς σταθμούς από ολόκληρο τον κόσμο, περιηγηθείτε στη μουσική σας συλλογή και μοιραστείτε με τους φίλους σας τα κομμάτια μέσω του Facebook ή τις φωτογραφίες των καλλιτεχνών στο Flickr. Η εφαρμογή συνοδεύεται από τη λειτουργία μουσικής Songbird, ώστε να ανακαλύπτετε, να αναπαράγετε και να συγχρονίζετε πολυμέσα στον υπολογιστή και τις συσκευές Android σας. Στη λειτουργία Ρολογιού, η εφαρμογή σάς επιτρέπει να ορίζετε πολλαπλούς, προσαρμοσμένους ήχους μουσικής αφύπνισης και σας παρέχει ενημερωμένες προβλέψεις καιρού. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή από το Google play εντελώς δωρεάν.
Ακούστε όλα τα αγαπημένα σας τραγούδια από ένα ηχείο που προσφέρει εκπληκτικό ήχο. Αυτό το ηχείο σύνδεσης Philips αναπαράγει μουσική από τις συσκευές σας Android μέσω Bluetooth. Κατεβάστε τη δωρεάν εφαρμογή DockStudio της Philips, και το Bluetooth θα ενεργοποιείται αυτόματα και θα συνδέεται κάθε φορά που θα τοποθετείτε τη συσκευή σας στη βάση σύνδεσης. Απολαύστε πανίσχυρο ήχο υψηλής ποιότητας με αξεπέραστη άνεση - δύσκολα θα βρείτε προϊόν με τόσο εξαιρετική ποιότητα ήχου.
3.0
από 5
109
Κριτικές
Sadra
27/03/2012
United Kingdom
Finally a nice docking speaker for Android
There are so many docking stations for iphone, but for anyone who prefers to use an android smart phones the options are limited, but thanks to Philips now I can listen to my music, charge my Android phone and have a clock radio next to my bed all in this lovely device. It looks cool and stylish, the sound is superb and really easy to use.
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gisi
08/09/2013
Italia
questo prodotto ha migliorato ulteriormente la mia qualitá di vita!
Ottima la qualitá del audio. Ottime le prestazioni. Ottima la leggerezza. Sarebbe ancora meglio con batteria!!!
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fornass
01/09/2013
Italia
amabile
Bello, utile, di ottima qualità e anche funzionale.
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Η αξιολογηση έγινε για AS111 Sistema docking con altoparlanti Bluetooth®
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για AS111 Sistema docking con altoparlanti Bluetooth®