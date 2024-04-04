Το φίλτρο αερίων ζεόλιθου της Philips εγκλωβίζει αποτελεσματικά ένα ευρύ φάσμα αερίων και οσμών. Το ενεργό οξυγόνο στο εσωτερικό της συσκευής ανανεώνει διαρκώς το φίλτρο ζεόλιθου, εξασφαλίζοντας κορυφαία απόδοση που διαρκεί.