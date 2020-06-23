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Μη διαθέσιμο πλέον

6000 seriesΕξαιρετικά λεπτή τηλεόραση LED Full HD

55PFK6300/12

4

| (13) Κριτικές | 92% χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

Εξαιρετικά λεπτή τηλεόραση LED Full HD

Η τηλεόραση Full HD 6300 με Perfect Pixel HD διαθέτει κορυφαίες επιδόσεις και πεντακάθαρη ποιότητα εικόνας για ολοζώντανες προβολές. Τα αυθεντικά υλικά, οι λεπτές γραμμές και τα μοναδικά χαρακτηριστικά όπως το Ambilight την καθιστούν εξαιρετική επιλογή.

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Το 99,91% των ανθρώπων που δοκιμάζουν μια Ambilight TV δεν θέλουν ποτέ να την επιστρέψουν. 1

Με Ambilight 2 πλευρών

Εξαιρετικά λεπτή τηλεόραση LED Full HD

  • 140 εκ. (55")

  • Τηλεόραση LED Full HD

  • DVB-T/C/S/S2

Το Micro Dimming βελτιώνει την αντίθεση στην τηλεόρασή σας

Το Micro Dimming βελτιώνει την αντίθεση στην τηλεόρασή σας

Χάρη στο ειδικό λογισμικό που αναλύει την εικόνα σε 6.400 διαφορετικές ζώνες και τις προσαρμόζει ανάλογα, απολαμβάνετε απίστευτη αντίθεση και ποιότητα εικόνας για μια πραγματικά ζωντανή οπτική εμπειρία.

Η τεχνολογία Super Resolution δημιουργεί καλύτερη εικόνα διαδοχικά ανά ζώνη

Η τεχνολογία Super Resolution βελτιώνει την ευκρίνεια και τη λεπτομέρεια της συνολικής εικόνας διαδοχικά ανά ζώνη. Εκτός από τις προηγμένες βελτιώσεις για μια ολοκληρωμένη εικόνα, προσφέρει εξαιρετικές τοπικές λεπτομέρειες και ανάλυση χρωμάτων. Το τελικό αποτέλεσμα είναι ζωντανή και φυσική εικόνα.

Η κεκλιμένη βάση αποτελεί ένα γεωμετρικό θαύμα

Επιλέξαμε ένα εκλεπτυσμένο γυαλιστερό ασημί φινίρισμα ως το θεμέλιο για την κεκλιμένη βάση, και στη συνέχεια, το συνδυάσαμε με έναν εξαιρετικά λεπτό κεκλιμένο λαιμό, για να δημιουργήσουμε ένα σχέδιο που ταιριάζει απόλυτα με κάθε μοντέρνο εσωτερικό χώρο.

Τεχνικές προδιαγραφές

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Κριτικές

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4.0

από 5

13

Κριτικές

92%

χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν

3
2

23/06/2020

Suisse

Suisse

Sehr gut!

Sehr guter Fernseher,leider für unseres Alter Ton Hinten Ausgang! Aber sonst alles OK!

Πλεονεκτήματα

Alles OK

Μειονεκτήματα

Ton Ausgang Hinten.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 6000 series 48PFK6300 Ultraflacher Full HD-LED-Fernseher

Ημερομηνία χρήσης 2018-06-23

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 6000 series 48PFK6300 Ultraflacher Full HD-LED-Fernseher

Ημερομηνία χρήσης 2018-06-23

21/04/2016

Österreich

Österreich

Επαληθευμένος αγοραστής

ein echtes daumen hoch produkt

echt traumhaft. hält was es verspricht. kann ich nur weiterempfehlen.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 6000 series 48PFK6300 Ultraflacher Full HD-LED-Fernseher

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 6000 series 48PFK6300 Ultraflacher Full HD-LED-Fernseher

24/10/2015

Nederland

Nederland

Επαληθευμένος αγοραστής

Grandioos product!

Mijn nieuwe televisie. Ik ben er erg blij mee. Prachtig beeld. Het gebruiksgemak van de afstandsbediening vind ik minder. Ik weet niet of het aan de afstandsbediening of aan de televisie ligt. De service van de verkoper is onvoldoende.

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 6000 series 40PFK6300 Ultraslanke Full HD LED-TV

Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν

Η αξιολογηση έγινε για 6000 series 40PFK6300 Ultraslanke Full HD LED-TV

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  • Πρόωρη πρόσβαση στις προσφορές.
  • Συμβουλές για έναν υγιεινό τρόπο ζωής.
Αποποιήσεις ευθύνης

  1. Με βάση τα αποτελέσματα του δοκιμαστικού προγράμματος Ambilight στη Σουηδία, τη Δανία, τη Φινλανδία, τη Νορβηγία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, την Αυστρία και τη Γαλλία μεταξύ 24 Φεβρουαρίου 2023 και 28 Φεβρουαρίου 2025. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, το 99,91% των συμμετεχόντων επέλεξε να κρατήσει την Ambilight TV του, παρά την πολιτική επιστροφής με πλήρη επιστροφή χρημάτων χωρίς να απαιτείται αιτιολόγηση. 

  1. Η διαθεσιμότητα του EPG και η κάλυψη των προγραμμάτων (έως και 8 ημερών) εξαρτάται από τη χώρα και τον πάροχο.

  2. Κατανάλωση ενέργειας σε kWh ανά έτος, με βάση την κατανάλωση ισχύος της τηλεόρασης με 4ωρη λειτουργία ανά ημέρα επί 365 ημέρες. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της τηλεόρασης.

  3. Η τηλεόραση υποστηρίζει τη λήψη DVB για 'ελεύθερες' μεταδόσεις. Ενδέχεται να μην υποστηρίζονται συγκεκριμένοι πάροχοι DVB. Μπορείτε να βρείτε μια ενημερωμένη λίστα στην ενότητα Συνήθεις ερωτήσεις της τοποθεσίας web υποστήριξης της Philips. Για ορισμένους παρόχους, απαιτείται Περιορισμένη πρόσβαση και εγγραφή. Επικοινωνήστε με τον πάροχό σας για περισσότερες πληροφορίες.

  4. (Philips) συμβατό μόνο με συγκεκριμένη συσκευή αναπαραγωγής Philips.

  5. Εγγραφή USB μόνο για ψηφιακά κανάλια. Η δυνατότητα εγγραφής ενδέχεται να περιορίζεται από προστασία κατά της αντιγραφής προγραμμάτων (CI+). Ενδέχεται να ισχύουν περιορισμοί ανάλογα με τη χώρα και το κανάλι.