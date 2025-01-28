Υπάρχουν τηλεοράσεις. Και υπάρχει και η τηλεόραση Ambilight

Με ενσωματωμένα φώτα LED που ανταποκρίνονται σε κάθε σκηνή, η λειτουργία Ambilight σας βυθίζει σε ένα φωτοστέφανο πολύχρωμου φωτός. Οι ταινίες, τα σπορ, τα βιντεοκλίπ και τα παιχνίδια επεκτείνονται πέρα από την οθόνη για να σας βυθίσουν ακόμα περισσότερο στη στιγμή. Αν τη δοκιμάσετε, δεν θα θέλετε ξανά τηλεόραση χωρίς Ambilight.