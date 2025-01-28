43PUS8500/12
Απίστευτη καινοτομία που καθηλώνει.
Ετοιμαστείτε για υπεροχή χρωμάτων 4K QLED. Καθηλωτικό Ambilight. Dolby Atmos με ήχο 3D σαν σινεμά. Με Titan OS που φέρνει όσα αγαπάτε να βλέπετε, αυτή η τηλεόραση δεν ενισχύει απλά τη στιγμή, δημιουργεί μια καλύτερη εμπειρία θέασης.Προβολή όλων των πλεονεκτημάτων
Αν έχετε το δικαίωμα απαλλαγής ΦΠΑ για τις ιατρικές συσκευές, μπορείτε να τη διεκδικήσετε για αυτό το προϊόν. Το ποσό του ΦΠΑ θα αφαιρεθεί από το ποσό που εμφανίζεται παραπάνω. Αναζητήστε τις λεπτομέρειες στο καλάθι αγορών σας.
Με ενσωματωμένα φώτα LED που ανταποκρίνονται σε κάθε σκηνή, η λειτουργία Ambilight σας βυθίζει σε ένα φωτοστέφανο πολύχρωμου φωτός. Οι ταινίες, τα σπορ, τα βιντεοκλίπ και τα παιχνίδια επεκτείνονται πέρα από την οθόνη για να σας βυθίσουν ακόμα περισσότερο στη στιγμή. Αν τη δοκιμάσετε, δεν θα θέλετε ξανά τηλεόραση χωρίς Ambilight.
Ζωντανά χρώματα. Εξαιρετικά ευκρινείς σκηνές. Τέλεια εικόνα στα καλύτερά της. Με ανάλυση 4k (UHD), αυτή η τηλεόραση Ambilight προσαρμόζεται σε όλες τις μορφές HDR. Κάθε απίστευτη στιγμή, είτε είναι σκοτεινή είτε φωτεινή, είτε με αναπαραγωγή είτε με μετάδοση, σας επιτρέπει να απορροφάτε κάθε λεπτομέρεια καθώς παρακολουθείτε.
8 εκατομμύρια pixel συνεργάζονται αρμονικά μεταξύ τους κάνοντας την προβολή 4K μια μοναδική εμπειρία θέασης. Με τις πιο ευκρινείς εικόνες για πιο λεπτομερείς και ρεαλιστικές σκηνές, τίποτα δεν αποτυπώνει τη στιγμή πιο πιστά από αυτήν την τηλεόραση Philips Ambilight.
Ετοιμαστείτε. Το Dolby Atmos δημιουργεί ήχο ακριβώς όπως θα ήθελε ο σκηνοθέτης. Κάθε στιγμή σάς βυθίζει ακόμα περισσότερο στη σκηνή. Είτε πρόκειται για ταινίες, σειρές, αθλήματα είτε για παιχνίδια, σύντομα θα βυθιστείτε στη στιγμή.
Το DTS:X κάνει όλη τη διαφορά, με τόσο πραγματικό ήχο που είναι σαν να βρίσκεστε εκεί. Με την τεχνολογία ήχου 3D που προσθέτει μια ακόμη διάσταση στον ήχο σας, το σαλόνι σας θα μετατραπεί σύντομα σε αμφιθέατρο.
Η πλατφόρμα Philips Smart TV Titan OS σάς φέρνει άμεσα όσα αγαπάτε να παρακολουθείτε. Από σίκουελ μέχρι σειρές και από ντοκιμαντέρ μέχρι δράμα, όλα όσα θέλετε είναι εδώ με το πάτημα ενός κουμπιού. Ό,τι κι αν θέλετε να παρακολουθήσετε, οι καλύτερες εφαρμογές streaming είναι στη διάθεσή σας.
Η συμβατότητα με το Matter Smart Home παρέχει απρόσκοπτη ενσωμάτωση στο υπάρχον έξυπνο οικιακό σας δίκτυο. Για να ελέγξετε την τηλεόραση από την εφαρμογή Matter Smart Home ή μέσω φωνητικού ελέγχου, απλώς πατήστε το κουμπί στο τηλεχειριστήριο και μιλήστε. Χαμηλώστε τα φώτα. Ρυθμίστε τον θερμοστάτη. Ενεργοποιήστε την τηλεόραση Philips Ambilight. Μία μόνο εντολή τα κάνει όλα. Η τηλεόραση είναι συμβατή με έξυπνα ηχεία Google και με Apple AirPlay.
Μικρή οθόνη 43 ιντσών. Εντυπωσιακή τηλεόραση 85 ιντσών. Και όλα τα ενδιάμεσα. Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε περισσότερες επιλογές, απλά για να εξασφαλίσουμε ότι η τηλεόρασή σας θα σας ταιριάζει απόλυτα. Με έξι διαφορετικά μεγέθη, σίγουρα θα επιλέξετε την ιδανική τηλεόραση για το σπίτι σας.
Ακούστε κάθε λέξη με ακρίβεια. Η λειτουργία Ενίσχυση φωνής επιτρέπει στον ακροατή να αυξήσει ή να μειώσει την ένταση του διαλόγου χωρίς καμία επίδραση στον ήχο παρασκηνίου. Με αυτόν τον τρόπο, δεν θα χάνετε ούτε στιγμή καθώς η ομιλία ακούγεται με μεγαλύτερη σαφήνεια.
Το HDMI 2.1 και το VRR σάς βοηθούν να αξιοποιήσετε στο έπακρο την κονσόλα σας, προσφέροντας πιο γρήγορο παιχνίδι και πιο ομαλά γραφικά. Με τη ρύθμιση χαμηλής καθυστέρησης εισόδου που ενεργοποιείται αυτόματα όταν ενεργοποιείτε την κονσόλα, είστε έτοιμοι για το επόμενο επίπεδο παιχνιδιού.
Βάση Edge, κομψό λεπτό πλαίσιο, εντυπωσιακή τηλεόραση QLED—ευρωπαϊκή σχεδίαση στα καλύτερά της. Ρυθμίστε το Ambilight σε λειτουργία lounge για να γεμίσετε τον χώρο σας με χρώματα ενώ η τηλεόραση βρίσκεται σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας. Με τηλεχειριστήριο από ανακυκλωμένο πλαστικό και συσκευασία από χαρτόνι με πιστοποίηση FSC, ακόμη και τα ένθετα εξετάζονται προσεκτικά και τυπώνονται σε ανακυκλωμένο χαρτί.
Ambilight
Εικόνα/Οθόνη
Ανάλυση οθόνης εισόδου
Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση
Smart TV
Χαρακτηριστικά Smart TV
Εφαρμογές πολυμέσων
Ήχος
Συνδεσιμότητα
Υποστηριζόμενες λειτουργίες βίντεο HDMI
Ενεργειακή κάρτα ΕΕ
Ρεύμα
Αξεσουάρ
Σχεδίαση
Διαστάσεις
