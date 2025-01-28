Αναζήτηση όρων

    QLED Τηλεόραση Ambilight 4K

    43PUS8500/12

    Απίστευτη καινοτομία που καθηλώνει.

    Ετοιμαστείτε για υπεροχή χρωμάτων 4K QLED. Καθηλωτικό Ambilight. Dolby Atmos με ήχο 3D σαν σινεμά. Με Titan OS που φέρνει όσα αγαπάτε να βλέπετε, αυτή η τηλεόραση δεν ενισχύει απλά τη στιγμή, δημιουργεί μια καλύτερη εμπειρία θέασης.

    Διαθέσιμο σε:

    QLED Τηλεόραση Ambilight 4K

    Απίστευτη καινοτομία που καθηλώνει.

    • Τηλεόραση AMBILIGHT 108 εκ. (43")
    • 4K QLED
    • Pixel Precise Ultra HD
    • Dolby Atmos
    Υπάρχουν τηλεοράσεις. Και υπάρχει και η τηλεόραση Ambilight

    Υπάρχουν τηλεοράσεις. Και υπάρχει και η τηλεόραση Ambilight

    Με ενσωματωμένα φώτα LED που ανταποκρίνονται σε κάθε σκηνή, η λειτουργία Ambilight σας βυθίζει σε ένα φωτοστέφανο πολύχρωμου φωτός. Οι ταινίες, τα σπορ, τα βιντεοκλίπ και τα παιχνίδια επεκτείνονται πέρα από την οθόνη για να σας βυθίσουν ακόμα περισσότερο στη στιγμή. Αν τη δοκιμάσετε, δεν θα θέλετε ξανά τηλεόραση χωρίς Ambilight.

    4K QLED για ζωντανή εικόνα και ποιότητα χρώματος Quantum dot

    4K QLED για ζωντανή εικόνα και ποιότητα χρώματος Quantum dot

    Ζωντανά χρώματα. Εξαιρετικά ευκρινείς σκηνές. Τέλεια εικόνα στα καλύτερά της. Με ανάλυση 4k (UHD), αυτή η τηλεόραση Ambilight προσαρμόζεται σε όλες τις μορφές HDR. Κάθε απίστευτη στιγμή, είτε είναι σκοτεινή είτε φωτεινή, είτε με αναπαραγωγή είτε με μετάδοση, σας επιτρέπει να απορροφάτε κάθε λεπτομέρεια καθώς παρακολουθείτε.

    Απολαύστε τη λεπτομέρεια με ακρίβεια pixel

    Απολαύστε τη λεπτομέρεια με ακρίβεια pixel

    8 εκατομμύρια pixel συνεργάζονται αρμονικά μεταξύ τους κάνοντας την προβολή 4K μια μοναδική εμπειρία θέασης. Με τις πιο ευκρινείς εικόνες για πιο λεπτομερείς και ρεαλιστικές σκηνές, τίποτα δεν αποτυπώνει τη στιγμή πιο πιστά από αυτήν την τηλεόραση Philips Ambilight.

    Το Dolby Atmos δημιουργεί κινηματογραφικό ήχο

    Το Dolby Atmos δημιουργεί κινηματογραφικό ήχο

    Ετοιμαστείτε. Το Dolby Atmos δημιουργεί ήχο ακριβώς όπως θα ήθελε ο σκηνοθέτης. Κάθε στιγμή σάς βυθίζει ακόμα περισσότερο στη σκηνή. Είτε πρόκειται για ταινίες, σειρές, αθλήματα είτε για παιχνίδια, σύντομα θα βυθιστείτε στη στιγμή.

    DTS:X για καθηλωτική εμπειρία ήχου 3D

    DTS:X για καθηλωτική εμπειρία ήχου 3D

    Το DTS:X κάνει όλη τη διαφορά, με τόσο πραγματικό ήχο που είναι σαν να βρίσκεστε εκεί. Με την τεχνολογία ήχου 3D που προσθέτει μια ακόμη διάσταση στον ήχο σας, το σαλόνι σας θα μετατραπεί σύντομα σε αμφιθέατρο.

    Κρατήστε το περιεχόμενο πιο κοντά με το σύστημα Titan OS

    Κρατήστε το περιεχόμενο πιο κοντά με το σύστημα Titan OS

    Η πλατφόρμα Philips Smart TV Titan OS σάς φέρνει άμεσα όσα αγαπάτε να παρακολουθείτε. Από σίκουελ μέχρι σειρές και από ντοκιμαντέρ μέχρι δράμα, όλα όσα θέλετε είναι εδώ με το πάτημα ενός κουμπιού. Ό,τι κι αν θέλετε να παρακολουθήσετε, οι καλύτερες εφαρμογές streaming είναι στη διάθεσή σας.

    Συνδεθείτε εύκολα στο έξυπνο οικιακό σας δίκτυο

    Συνδεθείτε εύκολα στο έξυπνο οικιακό σας δίκτυο

    Η συμβατότητα με το Matter Smart Home παρέχει απρόσκοπτη ενσωμάτωση στο υπάρχον έξυπνο οικιακό σας δίκτυο. Για να ελέγξετε την τηλεόραση από την εφαρμογή Matter Smart Home ή μέσω φωνητικού ελέγχου, απλώς πατήστε το κουμπί στο τηλεχειριστήριο και μιλήστε. Χαμηλώστε τα φώτα. Ρυθμίστε τον θερμοστάτη. Ενεργοποιήστε την τηλεόραση Philips Ambilight. Μία μόνο εντολή τα κάνει όλα. Η τηλεόραση είναι συμβατή με έξυπνα ηχεία Google και με Apple AirPlay.

    Επιλογές μεγέθους

    Μικρή οθόνη 43 ιντσών. Εντυπωσιακή τηλεόραση 85 ιντσών. Και όλα τα ενδιάμεσα. Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε περισσότερες επιλογές, απλά για να εξασφαλίσουμε ότι η τηλεόρασή σας θα σας ταιριάζει απόλυτα. Με έξι διαφορετικά μεγέθη, σίγουρα θα επιλέξετε την ιδανική τηλεόραση για το σπίτι σας.

    Δώστε μεγαλύτερη ευκρίνεια σε κάθε λέξη με την Ενίσχυση φωνής

    Ακούστε κάθε λέξη με ακρίβεια. Η λειτουργία Ενίσχυση φωνής επιτρέπει στον ακροατή να αυξήσει ή να μειώσει την ένταση του διαλόγου χωρίς καμία επίδραση στον ήχο παρασκηνίου. Με αυτόν τον τρόπο, δεν θα χάνετε ούτε στιγμή καθώς η ομιλία ακούγεται με μεγαλύτερη σαφήνεια.

    Δυνατότητα συνδεσιμότητας gaming

    Το HDMI 2.1 και το VRR σάς βοηθούν να αξιοποιήσετε στο έπακρο την κονσόλα σας, προσφέροντας πιο γρήγορο παιχνίδι και πιο ομαλά γραφικά. Με τη ρύθμιση χαμηλής καθυστέρησης εισόδου που ενεργοποιείται αυτόματα όταν ενεργοποιείτε την κονσόλα, είστε έτοιμοι για το επόμενο επίπεδο παιχνιδιού.

    Ευρωπαϊκό στιλ σχεδίασης

    Βάση Edge, κομψό λεπτό πλαίσιο, εντυπωσιακή τηλεόραση QLED—ευρωπαϊκή σχεδίαση στα καλύτερά της. Ρυθμίστε το Ambilight σε λειτουργία lounge για να γεμίσετε τον χώρο σας με χρώματα ενώ η τηλεόραση βρίσκεται σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας. Με τηλεχειριστήριο από ανακυκλωμένο πλαστικό και συσκευασία από χαρτόνι με πιστοποίηση FSC, ακόμη και τα ένθετα εξετάζονται προσεκτικά και τυπώνονται σε ανακυκλωμένο χαρτί.

    Τεχνικές προδιαγραφές

      Χαρακτηριστικά Ambilight
      • AmbiSleep
      • Ambilight για μουσική
      • Λειτουργία παιχνιδιού
      • Λειτουργία φωτισμού lounge
      • Ξυπνητήρι Ανατολής
      • Ανάλογα με το χρώμα του τοίχου
      Έκδοση Ambilight
      3 πλευρών

    • Εικόνα/Οθόνη

      Μήκος διαγωνίου οθόνης (ίντσες)
      43  ίντσες
      Μήκος διαγωνίου οθόνης (μετρικό)
      108  εκ.
      Ανάλυση οθόνης
      3840 x 2160p
      Εγγενής ρυθμός ανανέωσης
      60  Hz
      Picture Engine
      Pixel Precise Ultra HD
      Βελτίωση εικόνας
      • Crystal Clear
      • ECO
      • Παιχνίδι
      • Με συμβατότητα HDR10+
      • Οικιακός κινηματογράφος
      • Οθόνη
      • Ταινία
      • Micro Dimming
      • Προσωπική
      • Ultra Resolution
      Τεχνολογία οθόνης
      4K Ultra HD QLED

    • Ανάλυση οθόνης εισόδου

      Ανάλυση-Ρυθμός ανανέωσης
      • 576p-50Hz
      • 640x480-60Hz
      • 720p-50Hz,60Hz
      • 1920 x 1080p -24/25/30/50/ 60Hz
      • 2560x1440-60Hz
      • 3840x2160p - 24/25/30/50/60Hz

    • Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

      Ψηφιακή τηλεόραση
      DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
      Ένδειξη ισχύος σήματος
      Ναι
      Teletext
      Hypertext 1000 σελίδων
      Υποστήριξη HEVC
      Ναι

    • Smart TV

      Εφαρμογές SmartTV*
      • Βίντεο Amazon Prime
      • BBC iplayer
      • Disney+
      • HBO
      • Εφαρμογή NFT*
      • Netflix *
      • YouTube
      Λειτουργικό σύστημα
      Λειτουργικό σύστημα TITAN
      Μέγεθος μνήμης (Flash)*
      8 GB

    • Χαρακτηριστικά Smart TV

      Interactive TV
      HbbTV
      Φωνητική υποβοήθηση*
      • Ενσωματωμένος εικονικός βοηθός Amazon Alexa
      • Συμβατότητα με Google Home
      • Τηλεχειριστήριο με μικρόφωνο
      Εμπειρία Smart Home
      • MATTER
      • Control4
      • Λειτουργεί με Apple Home
      Γραμμή ελέγχου παιχνιδιών
      Gamebar 2.0
      Υποστήριξη TTS
      Ναι

    • Εφαρμογές πολυμέσων

      Φορμά αναπαραγωγής βίντεο
      AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
      Φορμά αναπαραγωγής μουσικής
      MP3, WAV, AAC, FLAC
      Υποστηριζόμενα φορμά υποτίτλων
      SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
      Φορμά αναπαραγωγής εικόνας
      JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

    • Ήχος

      Ήχος
      2,0 κανάλια
      Ισχύς (RMS)
      20 W
      Διαμόρφωση ηχείων
      2 ηχεία x 10 W πλήρους εύρους
      Κωδικοποιητής
      • DTS:X
      • Dolby Atmos
      • Dolby Digital
      Ενίσχυση ήχου
      • Λειτουργία AVL
      • Βελτίωση μπάσων
      • Dolby Media Intelligence
      • Ψυχαγωγία
      • Ισοσταθμιστ
      • Προφίλ ακοής
      • Νυκτερινή λειτουργία
      • Ρύθμιση δωματίου
      • Προσωπική
      • Φωνητική ενίσχυση
      Δυνατότητες ακουστικών
      Dolby Atmos για ακουστικά
      Μηχανή ήχου
      IntelliSound
      Κύριο ηχείο
      Ανάκλ. Μπάσων πλήρους φάσματος (FR01A)

    • Συνδεσιμότητα

      Αριθμός συνδέσεων HDMI
      3
      Λειτουργίες HDMI
      • 4K
      • Κανάλι επιστροφής ήχου
      EasyLink (HDMI-CEC)
      • Αναπαραγωγή με ένα πάτημα
      • Τηλεχειριστήριο passthrough
      • Στοιχείο ελέγχου ήχου συστήματος
      • Αναμονή συστήματος
      Αριθμός USB
      2
      Ασύρματη σύνδεση
      • Wi-Fi 802.11ac, 2x2, διπλή ζώνη
      • Bluetooth 5.2
      • Συμβατότητα με Apple AirPlay
      HDCP 2.3
      Ναι σε όλα τα HDMI
      HDMI ARC
      Ναι σε HDMI1
      Χαρακτηριστικά HDMI 2.1
      • eARC στο HDMI 1
      • Υποστηρίζονται eARC/VRR/ALLM
      EasyLink 2.0
      • Εξωτερική ρύθμιση μέσω του περιβάλλοντος χρήσης της τηλεόρασης
      • HDMI-CEC για τηλεόραση/SB της Philips

    • Υποστηριζόμενες λειτουργίες βίντεο HDMI

      Παιχνίδια
      • ALLM
      • HDMI VRR
      HDR
      • HLG
      • HDR10
      • Με συμβατότητα HDR10+

    • Ενεργειακή κάρτα ΕΕ

      Αριθμοί καταχώρισης EPREL
      2206259
      Ενεργειακή κλάση για SDR
      F
      Απαίτηση ισχύος σε λειτουργία για SDR
      50  Kwh/1000 ώρες
      Ενεργειακή κλάση για HDR
      G
      Απαίτηση ισχύος σε λειτουργία για HDR
      80  Kwh/1000 ώρες
      Κατανάλωση ρεύματος εκτός λειτουργίας
      δ.δ.
      Λειτουργία αναμονής σε δίκτυο
      2.0  W
      Τεχνολογία πάνελ που χρησιμοποιείται
      LED LCD
      Τεχνολογία πάνελ που χρησιμοποιείται.
      QLED LCD

    • Ρεύμα

      Τροφοδοσία ρεύματος
      AC 100-240V 50/60Hz
      Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή
      κάτω από 0,5 W
      Λειτουργίες εξοικονόμησης ενέργειας
      • Αυτόματη απενεργοποίηση χρονοδιακόπτη
      • Φωτοαισθητήρας
      • Λειτουργία Eco
      • Σίγαση εικόνας (για ραδιόφωνο)

    • Αξεσουάρ

      Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ
      • 2 μπαταρίες AAA
      • Φυλλάδιο νομικών πληροφοριών και πληροφοριών ασφαλείας
      • Τηλεχειριστήριο
      • Βάση τραπεζιού
      • Καλώδιο ρεύματος
      • Οδηγός γρήγορης χρήσης

    • Σχεδίαση

      Χρώματα τηλεόρασης
      Μαύρο ματ πλαίσιο
      Σχεδίαση βάσης
      Μεταλλική μαύρη βάση-καμάρα

    • Διαστάσεις

      Απόσταση μεταξύ 2 βάσεων
      756 mm  μμ
      Με δυνατότητα ανάρτησης στον τοίχο
      200 x 100 χιλ.
      Τηλεόραση χωρίς βάση (Π x Υ x Β)
      958 x 563 x 87 mm
      Τηλεόραση με βάση (Π x Υ x Β)
      958 x 625 x 243 mm
      Χαρτόνι συσκευασίας (Π x Υ x Β)
      1045 x 650 x 133 mm
      Βάρος τηλεόρασης χωρίς τη βάση
      6,76 kg
      Βάρος τηλεόρασης με τη βάση
      7,08 kg
      Βάρος μαζί με τη συσκευασία
      9,8 kg

    • Αυτή η τηλεόραση περιέχει μόλυβδο μόνο σε ορισμένα μέρη ή εξαρτήματα, όπου δεν υπάρχουν άλλες τεχνολογικές εναλλακτικές, σύμφωνα με τις υπάρχουσες ρήτρες εξαίρεσης στο πλαίσιο της Οδηγίες RoHS.
    • Η τηλεόραση υποστηρίζει τη λήψη DVB για 'ελεύθερες' μεταδόσεις. Ενδέχεται να μην υποστηρίζονται συγκεκριμένοι πάροχοι DVB. Μπορείτε να βρείτε μια ενημερωμένη λίστα στην ενότητα Συνήθεις ερωτήσεις της τοποθεσίας web υποστήριξης της Philips. Για ορισμένους παρόχους, απαιτείται Περιορισμένη πρόσβαση και εγγραφή. Επικοινωνήστε με τον πάροχό σας για περισσότερες πληροφορίες.
    • Η διαθεσιμότητα της εφαρμογής Smart TV διαφέρει ανά μοντέλο τηλεόρασης και χώρα. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.philips.com/smarttv.
    • Η εφαρμογή Philips TV Remote και οι σχετικές λειτουργίες διαφέρουν ανά μοντέλο τηλεόρασης, πάροχο και χώρα, καθώς και ανά μοντέλο έξυπνης συσκευής και ανά λειτουργικό σύστημα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.philips.com/TVRemoteapp
    • Η διαθεσιμότητα του EPG και η κάλυψη των προγραμμάτων (έως και 8 ημερών) εξαρτάται από τη χώρα και τον πάροχο.
    • Απαιτείται συνδρομή Netflix. Υπόκειται σε όρους στη διεύθυνση https://www.netflix.com
    • Το Amazon Prime είναι διαθέσιμο σε επιλεγμένες γλώσσες και χώρες.
    • Οι ονομασίες Amazon, Alexa, καθώς και όλα τα σχετικά λογότυπα είναι εμπορικά σήματα της Amazon.com, Inc. ή των θυγατρικών της. Το Amazon Alexa είναι διαθέσιμο σε επιλεγμένες γλώσσες και χώρες.
    • Το κουμπί των υπηρεσιών πολυμέσων στο τηλεχειριστήριο θα είναι διαφορετικό για κάθε χώρα. Ανατρέξτε στο προϊόν της συσκευασίας.
    • Ο Βοηθός Google είναι διαθέσιμος σε διαφορετικές γλώσσες και χώρες, ανάλογα με τον τύπο προϊόντος.
    • Το εύρος των υπηρεσιών φωνητικού ελέγχου μέσω της τηλεόρασης διαφέρει ανάλογα με τη χώρα και τη γλώσσα. Για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών.
    • Τα Apple, AirPlay και Apple Home, Homekit και iOS είναι εμπορικά σήματα της Apple Inc., κατoχυρωμένα στις Η.Π.Α. και σε άλλες χώρες και περιοχές.

