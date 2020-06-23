2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
2 χρόνια εγγύηση
Συμβουλές και έμπνευση από ειδικούς
Εγγραφείτε και εξοικονομήστε
Επιστροφή εντός 30 ημερών
Μη διαθέσιμο πλέον
Εξαιρετικά λεπτή τηλεόραση LED Full HD
Η τηλεόραση Full HD 6300 με Perfect Pixel HD διαθέτει κορυφαίες επιδόσεις και πεντακάθαρη ποιότητα εικόνας για ολοζώντανες προβολές. Τα αυθεντικά υλικά, οι λεπτές γραμμές και τα μοναδικά χαρακτηριστικά όπως το Ambilight την καθιστούν εξαιρετική επιλογή.
102 εκ. (40")
Τηλεόραση LED Full HD
DVB-T/C/S/S2
Επιλέξαμε ένα εκλεπτυσμένο γυαλιστερό ασημί φινίρισμα ως το θεμέλιο για την κεκλιμένη βάση, και στη συνέχεια, το συνδυάσαμε με έναν εξαιρετικά λεπτό κεκλιμένο λαιμό, για να δημιουργήσουμε ένα σχέδιο που ταιριάζει απόλυτα με κάθε μοντέρνο εσωτερικό χώρο.
Χάρη στο ειδικό λογισμικό που αναλύει την εικόνα σε 6.400 διαφορετικές ζώνες και τις προσαρμόζει ανάλογα, απολαμβάνετε απίστευτη αντίθεση και ποιότητα εικόνας για μια πραγματικά ζωντανή οπτική εμπειρία.
Χρησιμοποιώντας ως βάση την πολυβραβευμένη κληρονομιά μας, έχουμε φέρει την ποιότητα εικόνας High Definition σε εντελώς νέο επίπεδο. Η τηλεόραση Perfect Pixel HD Engine της Philips προσφέρει φυσική και ευκρινή εικόνα. Από τα πιο πλούσια και ζωηρά χρώματα με φυσικούς τόνους δέρματος μέχρι τα βαθύτερα μαύρα και τα φωτεινότερα λευκά, η παραμικρή λεπτομέρεια είναι μια γιορτή για τα μάτια σας.
Βρείτε συχνές ερωτήσεις, εγχειρίδια χρήστη, πληροφορίες ασφάλειας και συμβουλές
4.0
από 5
13
Κριτικές
92%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Witzli
23/06/2020
Suisse
Sehr gut!
Sehr guter Fernseher,leider für unseres Alter Ton Hinten Ausgang! Aber sonst alles OK!
Πλεονεκτήματα
Alles OK
Μειονεκτήματα
Ton Ausgang Hinten.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 6000 series 48PFK6300 Ultraflacher Full HD-LED-Fernseher
Ημερομηνία χρήσης 2018-06-23
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 6000 series 48PFK6300 Ultraflacher Full HD-LED-Fernseher
Ημερομηνία χρήσης 2018-06-23
pmggertschi
21/04/2016
Österreich
Επαληθευμένος αγοραστής
ein echtes daumen hoch produkt
echt traumhaft. hält was es verspricht. kann ich nur weiterempfehlen.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 6000 series 48PFK6300 Ultraflacher Full HD-LED-Fernseher
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 6000 series 48PFK6300 Ultraflacher Full HD-LED-Fernseher
Gezina
24/10/2015
Nederland
Επαληθευμένος αγοραστής
Grandioos product!
Mijn nieuwe televisie. Ik ben er erg blij mee. Prachtig beeld. Het gebruiksgemak van de afstandsbediening vind ik minder. Ik weet niet of het aan de afstandsbediening of aan de televisie ligt. De service van de verkoper is onvoldoende.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 6000 series 40PFK6300 Ultraslanke Full HD LED-TV
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 6000 series 40PFK6300 Ultraslanke Full HD LED-TV
Με βάση τα αποτελέσματα του δοκιμαστικού προγράμματος Ambilight στη Σουηδία, τη Δανία, τη Φινλανδία, τη Νορβηγία, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, την Αυστρία και τη Γαλλία μεταξύ 24 Φεβρουαρίου 2023 και 28 Φεβρουαρίου 2025. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, το 99,91% των συμμετεχόντων επέλεξε να κρατήσει την Ambilight TV του, παρά την πολιτική επιστροφής με πλήρη επιστροφή χρημάτων χωρίς να απαιτείται αιτιολόγηση.
Η διαθεσιμότητα του EPG και η κάλυψη των προγραμμάτων (έως και 8 ημερών) εξαρτάται από τη χώρα και τον πάροχο.
Κατανάλωση ενέργειας σε kWh ανά έτος, με βάση την κατανάλωση ισχύος της τηλεόρασης με 4ωρη λειτουργία ανά ημέρα επί 365 ημέρες. Η πραγματική κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τον τρόπο χρήσης της τηλεόρασης.
Η τηλεόραση υποστηρίζει τη λήψη DVB για 'ελεύθερες' μεταδόσεις. Ενδέχεται να μην υποστηρίζονται συγκεκριμένοι πάροχοι DVB. Μπορείτε να βρείτε μια ενημερωμένη λίστα στην ενότητα Συνήθεις ερωτήσεις της τοποθεσίας web υποστήριξης της Philips. Για ορισμένους παρόχους, απαιτείται Περιορισμένη πρόσβαση και εγγραφή. Επικοινωνήστε με τον πάροχό σας για περισσότερες πληροφορίες.
(Philips) συμβατό μόνο με συγκεκριμένη συσκευή αναπαραγωγής Philips.
Εγγραφή USB μόνο για ψηφιακά κανάλια. Η δυνατότητα εγγραφής ενδέχεται να περιορίζεται από προστασία κατά της αντιγραφής προγραμμάτων (CI+). Ενδέχεται να ισχύουν περιορισμοί ανάλογα με τη χώρα και το κανάλι.