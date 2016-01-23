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Μη διαθέσιμο πλέον
V Line
47 εκ. (18,5")
Οι λευκές LED είναι συσκευές στερεάς κατάστασης που ανάβουν ταχύτερα με πλήρη, σταθερή φωτεινότητα, εξοικονομώντας χρόνο εκκίνησης. Οι οθόνες LED δεν περιέχουν υδράργυρο, γεγονός που επιτρέπει την οικολογική τους ανακύκλωση και απόρριψη. Επιπλέον επιτρέπουν καλύτερο έλεγχο της ρύθμισης έντασης του οπίσθιου φωτισμού LCD, με αποτέλεσμα εκπληκτικά υψηλό λόγο αντίθεσης. Επιπλέον προσφέρουν αναπαραγωγή χρωμάτων αξεπέραστης ποιότητας, χάρη στη σταθερή φωτεινότητα ολόκληρης της οθόνης.
Το SmartControl Lite είναι το επόμενης γενιάς λογισμικό ελέγχου οθόνης GUI που βασίζεται σε τρισδιάστατα εικονίδια. Αυτό επιτρέπει στους χρήστες να ρυθμίζουν με ακρίβεια τις περισσότερες παραμέτρους της οθόνης με το ποντίκι, όπως το χρώμα, τη φωτεινότητα, τη βαθμονόμηση της οθόνης, τα πολυμέσα, τη διαχείριση αναγνωριστικών, κ.λπ.
To SmartContrast είναι μια τεχνολογία της Philips που αναλύει τα περιεχόμενα που προβάλλετε, μέσω αυτόματης προσαρμογής χρωμάτων και ελέγχου ευαισθησίας για δυναμική βελτίωση της αντίθεσης ώστε να απολαμβάνετε τις καλύτερες ψηφιακές εικόνες και βίντεο ή για την αναπαραγωγή παιχνιδιών όπου εμφανίζονται σκούρες αποχρώσεις. Όταν επιλέγετε την Οικονομική λειτουργία, η αντίθεση προσαρμόζεται και εκπέμπει οπίσθιο φωτισμό με ακριβή ρύθμιση για ιδανική προβολή των καθημερινών εφαρμογών γραφείου και λιγότερη κατανάλωση ρεύματος.
4.6
από 5
7
Κριτικές
100%
χρήστες προτείνουν αυτό το προϊόν
Phillbm
23/01/2016
United Kingdom
Επαληθευμένος αγοραστής
Easy Set Up
This monitor was very easy to set up and the colours are clear and bright. I like the non-reflective matte screen which is much better than the glossy screens normally fitted on laptops, and I also like the adjustable screen mount which enables you to adjust the screen angle.
Η αξιολογηση έγινε για 196V4LSB2 LCD monitor with LED backlight
Η αξιολογηση έγινε για 196V4LSB2 LCD monitor with LED backlight
Paolo2
12/09/2013
Italia
UN OTTIMO COMPROMESSO TRA "MONITOR" PER PC e PICCOLO "SCHERMO TV"
IL PRODOTTO RISPECCHIA EFFETTIVAMENTE LA QUALITA' DICHIARATA SULLA IMMAGINE E SULLA VIVACITA' DEI COLORI, SIA NEL SUO IMPIEGO COME "MONITOR" PER PC, SIA COME PICCOLO "SCHERMO TV" , GRAZIE SOPRATTUTTO AL SUO DESIGN CHE NE CONSENTE AGEVOLMENTE LA REGOLAZIONE NELLE DIVERSE ANGOLAZIONI, E ANCOR PIU' GRAZIE ALLA SUA PREDISPOSIZIONE PER IL MONTAGGIO "A PARETE" O "SU BRACCIO MOBILE", CHE CONSENTONO DI OTTIMIZZARE AL MEGLIO LA VISUALIZZAZIONE DI IMMAGINI DI QUALITA', ANCHE DA DISTANZE TIPICAMENTE DEI cd "SECONDI TELEVISORI DI CASA". CIRCA POI L'INTERAZIONE CON L'HARDWARE DEL PROPRIO PC, L'ASSENZA DELLE CASSE ACUSTICHE NEL MONITOR PHILIPS - A MIO PARERE - SI E' RILEVATO ESSERE PIU' UN PREGIO CHE UN DIFETTO, SOPRATTUTTO PER LA POSSIBILITA' DI MODULARE MEGLIO, SECONDO I PROPRI GUSTI, LE IMMAGINI CON OTTIMI STRUMENTI AUDIO A PROPRIA SCELTA, NEL MOMENTO IN CUI SI PASSA DALL'USO DEL PHILIPS COME MONITOR PER PC ALL'USO COME PICCOLO TV DOMESTICO. OVVIAMENTE CIO' PRESUPPONE OLTRE CHE UN BUON HARDWARE DEL PC CUI E' COLLEGATO IL MONITOR, ANCHE UNA BUONA CONNESSIONE INTERNET GRAZIE ALLA QUALE POTER GODERE DEI FLUSSI VIDEO COME UN NORMALE TV DI BUONA QUALITA'. UNICO INCONVENIENTE: IL SOFTAWARE SCARICABILE DOPO L'ACQUISTO DENOMINATO "SMART CONTROL", PER REGOLARE LE FUNZIONI DELLE IMMAGINI TRAMITE PC ANZICHE' MANUALMENTE TRAMITE I TASTI SUL MONITOR, NON SI INSTALLA SUL PROPRIO HARDWARE - (CON OGNI PROBABILITA' PERCHE' DOTATO DI SCHEDA VIDEO NON COMPATIBILE CON TALE SOFTWARE)- : PERTANTO L'USO MANUALE DEI TASTI PER REGOLARE IL MONITO/TV PHILIPS NON L'HO TROVATO MOLTO AGEVOLE SOPRATTUTTO PERCHE' "RUVIDO E FORZATO" NELLA SELEZIONE DELLE SCELTE DESIDERATE.
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 196V4LSB2 Monitor LCD con retroilluminazione LED
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 196V4LSB2 Monitor LCD con retroilluminazione LED
benisan
17/12/2013
España
pantalla de pc
es una buena panrtalla y la resolucion es muy buena en cuanto a calidad de imagen y suavidad en los colores
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 196V4LSB2 Monitor LCD con retroiluminación LED
Ναι, προτείνω αυτό το προϊόν
Η αξιολογηση έγινε για 196V4LSB2 Monitor LCD con retroiluminación LED