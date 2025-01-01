Υποστήριξη Philips Ξεκινήστε με την οδοντόβουρτσα αντικατάστασης

Σας ευχαριστούμε πολύ που στηρίζετε τη Sonicare!

Εκτιμούμε πραγματικά την υπομονή σας και θέλουμε να αισθάνεστε τη φροντίδα που σας προσφέρουμε. Για να κάνουμε τα πάντα σωστά, σας στείλαμε μια ολοκαίνουργια οδοντόβουρτσα Sonicare για να αντικαταστήσετε τη χαλασμένη. Για να βρείτε υποστήριξη ειδικά για το μοντέλο σας, απλώς ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

Σας ευχαριστούμε και πάλι που είστε μέλος της οικογένειας Sonicare!

Ξεκινήστε με τη νέα σας Sonicare Για να λάβετε υποστήριξη για τη νέα σας οδοντόβουρτσα, όπως σχετικά με τη δήλωση και την εγγύηση, βίντεο υποστήριξης, εγχειρίδια οδηγιών, συχνές ερωτήσεις και αξεσουάρ, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα: Μεταβείτε στη σελίδα υποστήριξης της Philips: http://www.philips.com/support Πληκτρολογήστε τον αριθμό προϊόντος (βρίσκεται στο κάτω μέρος της οδοντόβουρτσάς σας). Αρχίζει με "HX", για παράδειγμα: HX991M. Όταν η οδοντόβουρτσά σας εμφανίζεται επισημασμένη με μπλε χρώμα, κάντε κλικ στο στοιχείο "Επιλογή" για να ανοίξετε τη σχετική σελίδα υποστήριξης.