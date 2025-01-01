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Γιατί είναι σύντομος ο χρόνος λειτουργίας της μονάδας γονέα;

Ο χρόνος λειτουργίας της μονάδας γονέα της συσκευής παρακολούθησης μωρού μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τις επιλεγμένες ρυθμίσεις και τον τρόπο χρήσης. Ακολουθούν τρόποι για να μεγιστοποιήσετε τον χρόνο λειτουργίας της μονάδας γονέα.

Οι πληροφορίες σε αυτήν τη σελίδα αφορούν τα εξής μοντέλα: SCD882/26 , SCD892/26 , SCD835/26 .

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