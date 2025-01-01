Γιατί είναι σύντομος ο χρόνος λειτουργίας της μονάδας γονέα;
Ο χρόνος λειτουργίας της μονάδας γονέα της συσκευής παρακολούθησης μωρού μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τις επιλεγμένες ρυθμίσεις και τον τρόπο χρήσης. Ακολουθούν τρόποι για να μεγιστοποιήσετε τον χρόνο λειτουργίας της μονάδας γονέα.
Όταν η οθόνη είναι συνεχώς ενεργοποιημένη, η μονάδα γονέα καταναλώνει πολλή ενέργεια. Για να αυξήσετε τον χρόνο λειτουργίας, ενεργοποιήστε τη λειτουργία Eco στη μονάδα γονέα.
Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Eco, η οθόνη και ο ήχος της μονάδας γονέα απενεργοποιούνται όταν δεν ανιχνεύεται ήχος για 20 δευτερόλεπτα. Η λυχνία Eco ανάβει με πράσινο χρώμα για να υποδείξει ότι η λειτουργία Eco είναι ενεργοποιημένη. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας Eco, οι μεταδόσεις εικόνας και ήχου απενεργοποιούνται πλήρως για εξοικονόμηση χρόνου λειτουργίας της μπαταρίας. Μόλις ανιχνευτεί ήχος από τη μονάδα μωρού, η οθόνη και ο ήχος της μονάδας γονέα ενεργοποιούνται αμέσως. Οι ήχοι μεταδίδονται στη μονάδα γονέα και οι λυχνίες επιπέδου ήχου ανάβουν με πράσινο χρώμα. Όσο δεν ακούγεται ήχος, οι λυχνίες επιπέδου ήχου είναι σβηστές.
Σημείωση: Το ελάχιστο επίπεδο ήχου για την ενεργοποίηση του ήχου και της οθόνης καθορίζεται από τη ρύθμιση ευαισθησίας.
Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Eco, πατήστε το κουμπί λειτουργίας στο πλάι της μονάδας γονέα.
Αν η φωτεινότητα έχει ρυθμιστεί σε υψηλό επίπεδο, η μονάδα γονέα καταναλώνει περισσότερη ενέργεια. Για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα της οθόνης, πατήστε το αριστερό ή το δεξί τμήμα του κουμπιού ελέγχου.
Αν η ένταση του ήχου έχει ρυθμιστεί σε υψηλό επίπεδο, η μονάδα γονέα καταναλώνει περισσότερη ενέργεια.
Για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου στη μονάδα γονέα, πατήστε το πάνω ή το κάτω τμήμα του κουμπιού, ελέγχου για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου.
Σημείωση: Όταν η γραμμή έντασης ήχου είναι στην ελάχιστη τιμή της, η ένταση του ήχου είναι σε σίγαση. Η μονάδα γονέα εμφανίζει ένα εικονίδιο σίγασης στη γραμμή κατάστασης και λαμβάνετε μόνο ειδοποιήσεις και βίντεο από τη μονάδα γονέα.
Αν η ευαισθησία έχει ρυθμιστεί σε υψηλό επίπεδο, η μονάδα γονέα καταναλώνει περισσότερη ενέργεια. Το επίπεδο ευαισθησίας της μονάδας μωρού καθορίζει τι ακούτε μέσω της μονάδας γονέα. Όταν το επίπεδο έχει ρυθμιστεί σε υψηλό, θα ακούτε πολλούς ήχους, συμπεριλαμβανομένων των σιγανών ήχων στο παρασκήνιο. Όταν η ευαισθησία έχει ρυθμιστεί σε χαμηλό επίπεδο, ακούτε μόνο τους πιο δυνατούς ήχους.
Για να ρυθμίσετε την ευαισθησία, πατήστε το δεξί τμήμα του κουμπιού ελέγχου, για να αποκτήσετε πρόσβαση στα επίπεδα ευαισθησίας. Στη συνέχεια, πατήστε το πάνω ή το κάτω τμήμα του κουμπιού ελέγχου, για να επιλέξετε το επιθυμητό επίπεδο ευαισθησίας.
Χρησιμοποιήστε το γνήσιο τροφοδοτικό για να φορτίσετε την μπαταρία και να διατηρήσετε την καλή κατάσταση της μπαταρίας.
Η μπαταρία αποφορτίζεται σταδιακά και πολύ αργά, ακόμα και όταν η μονάδα γονέα είναι απενεργοποιημένη.
Για εξοικονόμηση μπαταρίας, απενεργοποιήστε τη μονάδα γονέα όταν δεν τη χρησιμοποιείτε.
Σας συνιστούμε να διατηρείτε τη μονάδα γονέα συνδεδεμένη στην πρίζα κατά τη διάρκεια της νύχτας. Αν η μπαταρία εξαντληθεί κατά τη διάρκεια της νύχτας, θα ακουστεί ένα ηχητικό σήμα από τη μονάδα γονέα, το οποίο μπορεί να σας ξυπνήσει.
Όπως κάθε άλλη επαναφορτιζόμενη ηλεκτρονική συσκευή, η χωρητικότητα της μπαταρίας μειώνεται μετά από μεγάλο χρονικό διάστημα χρήσης.
Οι πληροφορίες σε αυτήν τη σελίδα αφορούν τα εξής μοντέλα:SCD882/26 , SCD892/26 , SCD835/26 .