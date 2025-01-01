Γιατί είναι σύντομος ο χρόνος λειτουργίας της μονάδας γονέα;

Όταν η οθόνη είναι συνεχώς ενεργοποιημένη, η μονάδα γονέα καταναλώνει πολλή ενέργεια. Για να αυξήσετε τον χρόνο λειτουργίας, ενεργοποιήστε τη λειτουργία Eco στη μονάδα γονέα.



Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Eco, η οθόνη και ο ήχος της μονάδας γονέα απενεργοποιούνται όταν δεν ανιχνεύεται ήχος για 20 δευτερόλεπτα. Η λυχνία Eco ανάβει με πράσινο χρώμα για να υποδείξει ότι η λειτουργία Eco είναι ενεργοποιημένη. Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας Eco, οι μεταδόσεις εικόνας και ήχου απενεργοποιούνται πλήρως για εξοικονόμηση χρόνου λειτουργίας της μπαταρίας. Μόλις ανιχνευτεί ήχος από τη μονάδα μωρού, η οθόνη και ο ήχος της μονάδας γονέα ενεργοποιούνται αμέσως. Οι ήχοι μεταδίδονται στη μονάδα γονέα και οι λυχνίες επιπέδου ήχου ανάβουν με πράσινο χρώμα. Όσο δεν ακούγεται ήχος, οι λυχνίες επιπέδου ήχου είναι σβηστές.



Σημείωση: Το ελάχιστο επίπεδο ήχου για την ενεργοποίηση του ήχου και της οθόνης καθορίζεται από τη ρύθμιση ευαισθησίας.



Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Eco, πατήστε το κουμπί λειτουργίας στο πλάι της μονάδας γονέα.