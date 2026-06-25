Υποστήριξη Philips Πώς μπορώ να αφαλατώσω τη λύση συστήματος ατμού/όλα σε ένα της Philips;

Διαβάστε το παρακάτω άρθρο για να βρείτε το δικό σας μοντέλο της λύσης συστήματος ατμού/όλα σε ένα της Philips και ακολουθήστε τη σωστή διαδικασία αφαλάτωσης.

Εύρεση μοντέλου συστήματος ατμού χειρός ή ατμοσιδερωτή και διαδικασία αφαλάτωσης Σύστημα ατμού χειρός:

Για να βρείτε το δικό σας μοντέλο του συστήματος ατμού χειρός της Philips και να ακολουθήσετε τη σωστή διαδικασία αφαλάτωσης παρακάτω, μπορείτε να ανατρέξετε στο εγχειρίδιο χρήσης ή στον αριθμό μοντέλου κάτω από το δοχείο νερού, στο πίσω μέρος της λαβής ή κάτω από την κεφαλή του συστήματος ατμού (δείτε τις εικόνες A και B). Παραδείγματα αριθμών μοντέλων είναι τα εξής: STH7030/10, GC801/10.



Ατμοσιδερωτής

: Για να βρείτε το δικό σας μοντέλο ατμοσιδερωτή της Philips και να ακολουθήσετε τη σωστή διαδικασία αφαλάτωσης παρακάτω, μπορείτε να ανατρέξετε στο εγχειρίδιο χρήσης ή στον αριθμό μοντέλου που βρίσκεται κάτω από τη βάση του ατμοσιδερωτή (δείτε την εικόνα C). Παραδείγματα αριθμών μοντέλων είναι τα εξής: STE3170/80, GC482/27. Γιατί απαιτείται αφαλάτωση; Με την πάροδο του χρόνου, η συσκευή σας μπορεί να συσσωρεύσει άλατα. Όσο πιο σκληρό είναι το νερό στην περιοχή σας, τόσο πιο γρήγορα αναπτύσσονται και στερεοποιούνται οι ακαθαρσίες από τα άλατα. Η αφαλάτωση του συστήματος ατμού της Philips κάθε 1-2 μήνες μπορεί να αποτρέψει τους καφέ λεκέδες, το καφέ νερό και τις διαρροές. Ο τακτικός καθαρισμός διατηρεί την παροχή ατμού στο υψηλότερο επίπεδο και παρατείνει τη διάρκεια ζωής της συσκευής σας. Λειτουργία γρήγορης απομάκρυνσης αλάτων Οι παρακάτω πληροφορίες ισχύουν μόνο για τα εξής: StyleTouch Pure (GC440, GC442) 8000 Series (GC800, GC801, GC810).



Σημείωση: Θα πρέπει να αδειάζετε τα άλατα στο σύστημα ατμού σας περίπου μία φορά τον μήνα – και συχνότερα, αν το νερό στην περιοχή σας είναι πολύ σκληρό. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα και αφήστε τη να κρυώσει εντελώς (τουλάχιστον 1 ώρα). Αφαιρέστε το κάλυμμα με την ένδειξη "De-Calc". Κρατήστε τη συσκευή πάνω από τον νεροχύτη, αφαιρέστε το λαστιχένιο στοπ και ανακινήστε απαλά για να αδειάσετε το νερό και τα άλατα. Τοποθετήστε το στοπ και το κάλυμμα στη θέση τους. Επαναλάβετε αυτήν τη διαδικασία μία φορά τον μήνα ή περισσότερο, αν είναι απαραίτητο. Σημαντικό: Μην βάζετε νερό, ξύδι, ουσίες αφαλάτωσης ή άλλα χημικά μέσα στο σύστημα ατμού. Σημαντικό: Μην βάζετε νερό, ξύδι, ουσίες αφαλάτωσης ή άλλα χημικά μέσα στο σύστημα ατμού. Λειτουργία εύκολου ξεβγάλματος αλάτων Οι παρακάτω πληροφορίες ισχύουν μόνο για τα εξής: 7000 Series (STH7020, STH7030, STH7040, STH7050, STH7060).



Σημείωση: Με τακτική χρήση, θα πρέπει να αδειάζετε τα άλατα στο σύστημα ατμού σας περίπου μία φορά τον μήνα – και συχνότερα, αν το νερό στην περιοχή σας είναι πολύ σκληρό. Συνδέστε το σύστημα ατμού στην πρίζα, ενεργοποιήστε το και περιμένετε 30 δευτερόλεπτα μέχρι να θερμανθεί. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ρύθμισης ατμού και τη σκανδάλη ατμού ταυτόχρονα, μέχρι να αρχίσουν να αναβοσβήνουν 2 λυχνίες LED. Κρατήστε τη συσκευή πάνω από τον νεροχύτη και ανακινήστε ελαφρά για να αδειάσετε το καυτό νερό και τα άλατα. Μετά από 30 δευτερόλεπτα, η λειτουργία ECO θα αναβοσβήνει για να υποδείξει ότι το προϊόν θερμαίνεται ξανά. Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη συσκευή και να την αποσυνδέσετε από την πρίζα. Περιμένετε μέχρι το σύστημα ατμού να κρυώσει για 60 λεπτά και χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί για να καθαρίσετε την πλάκα του συστήματος ατμού. Σημαντικό: Μην βάζετε νερό, ξύδι, ουσίες αφαλάτωσης ή άλλα χημικά μέσα στο σύστημα ατμού. Σημαντικό: Μην βάζετε νερό, ξύδι, ουσίες αφαλάτωσης ή άλλα χημικά μέσα στο σύστημα ατμού. Δεν απαιτείται αφαλάτωση Οι παρακάτω πληροφορίες ισχύουν μόνο για τα εξής: All-in-One 8600 Series (AIS8540) | All-in-One 8000 Series (GC628, GC629) | ProTouch (GC610, GC612, GC625, GC626, GC627) | ProTouch 2-in-1 (GC617, GC618).





Χάρη στην κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας σχεδίαση συστήματος της Philips, δεν χρειάζεται να αφαλατώνετε τη συσκευή σας. Τα άλατα θα μετατρέπονται σε νιφάδες και θα πέφτουν αυτόματα. Κατόπιν, θα αποθηκεύονται εσωτερικά στη βάση της συσκευής σας. Έχουμε σχεδιάσει αυτόν το χώρο ειδικά για την αποθήκευση των αλάτων, ώστε να μην απαιτούνται περαιτέρω ενέργειες από εσάς.



Μπορείτε να κάνετε όσο ατμό θέλετε, χρησιμοποιώντας συνηθισμένο νερό βρύσης ή αποσταγμένο/απιονισμένο νερό αν ζείτε σε περιοχή με σκληρό νερό (μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε 50% απιονισμένο νερό αναμεμειγμένο με νερό βρύσης).

Λειτουργία βασικού ξεβγάλματος Οι παρακάτω πληροφορίες ισχύουν μόνο για τα εξής: DailyTouch (GC502, GC503, GC504, GC506). Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα και αφήστε τη να κρυώσει εντελώς (τουλάχιστον 1 ώρα). Όταν κρυώσει, αποσυναρμολογήστε το κοντάρι, αποσυνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα ατμού και αφαιρέστε το δοχείο νερού. Αδειάστε το νερό από τη μονάδα βάσης στον νεροχύτη και ανακινήστε απαλά. Γεμίστε το δοχείο νερού και τοποθετήστε το ξανά στη θέση του. Περιμένετε 10 δευτερόλεπτα. Ανακινήστε. Αδειάστε. Επαναλάβετε πολλές φορές. Επαναλάβετε αυτήν τη διαδικασία μία φορά τον μήνα ή περισσότερο, αν είναι απαραίτητο. Λειτουργία εύκολου ξεβγάλματος και αφαλάτωσης Οι παρακάτω πληροφορίες ισχύουν μόνο για τα εξής: EasyTouch (GC48x, GC499, GC50x), EasyTouch Plus (GC51x & GC52x), ComfortTouch (GC55x), ComfortTouch Plus (GC558), ComfortTouch Advanced (GC57x), 3000 Series (STE31xx).

Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα και αφήστε τη να κρυώσει εντελώς (τουλάχιστον 1 ώρα). Βεβαιωθείτε ότι η στάθμη του νερού βρίσκεται πάνω από την ένδειξη MIN. Κρατήστε το σύστημα ατμού πάνω από έναν κάδο ή αδειάστε το. Γυρίστε το πώμα DE-CALC αριστερόστροφα για να το αφαιρέσετε. Αφήστε το νερό και τα άλατα να αδειάσουν. Μετά το άδειασμα, τοποθετήστε το πώμα DE-CALC στη θέση του και γυρίστε το δεξιόστροφα για να ασφαλίσει. Επαναλάβετε αυτήν τη διαδικασία μία φορά τον μήνα ή περισσότερο, αν είναι απαραίτητο. Λειτουργία αυτόματου καθαρισμού Οι παρακάτω πληροφορίες ισχύουν μόνο για τα εξής: CompactTouch (GC410, GC420, GC430).



Σημείωση: Με τακτική χρήση, το σύστημα ατμού σας θα πρέπει να αφαλατώνεται κάθε 2 εβδομάδες. Γεμίστε το δοχείο νερού και συνδέστε το σύστημα ατμού σε μια πρίζα που βρίσκεται κοντά σε νεροχύτη. Στρέψτε την κεφαλή του συστήματος ατμού στον νεροχύτη. Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί AUTO CLEAN για 2 δευτερόλεπτα. Περιμένετε 2 λεπτά μέχρι να τερματιστεί η λειτουργία του συστήματος ατμού και να σβήσει η λυχνία ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ. Επαναλάβετε αυτήν τη διαδικασία μία φορά τον μήνα ή περισσότερο, αν είναι απαραίτητο.

Οι παραπάνω λύσεις βοηθούν στην επίλυση του προβλήματος; Αν όχι, επικοινωνήστε μαζί μας για περαιτέρω βοήθεια.

Οι παραπάνω λύσεις βοηθούν στην επίλυση του προβλήματος; Αν όχι, επικοινωνήστε μαζί μας για περαιτέρω βοήθεια.