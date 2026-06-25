Πώς μπορώ να αφαλατώσω τη λύση συστήματος ατμού/όλα σε ένα της Philips;

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Διαβάστε το παρακάτω άρθρο για να βρείτε το δικό σας μοντέλο της λύσης συστήματος ατμού/όλα σε ένα της Philips και ακολουθήστε τη σωστή διαδικασία αφαλάτωσης.
Σύστημα ατμού χειρός:
Για να βρείτε το δικό σας μοντέλο του συστήματος ατμού χειρός της Philips και να ακολουθήσετε τη σωστή διαδικασία αφαλάτωσης παρακάτω, μπορείτε να ανατρέξετε στο εγχειρίδιο χρήσης ή στον αριθμό μοντέλου κάτω από το δοχείο νερού, στο πίσω μέρος της λαβής ή κάτω από την κεφαλή του συστήματος ατμού (δείτε τις εικόνες A και B). Παραδείγματα αριθμών μοντέλων είναι τα εξής: STH7030/10, GC801/10.
Ατμοσιδερωτής
: Για να βρείτε το δικό σας μοντέλο ατμοσιδερωτή της Philips και να ακολουθήσετε τη σωστή διαδικασία αφαλάτωσης παρακάτω, μπορείτε να ανατρέξετε στο εγχειρίδιο χρήσης ή στον αριθμό μοντέλου που βρίσκεται κάτω από τη βάση του ατμοσιδερωτή (δείτε την εικόνα C). Παραδείγματα αριθμών μοντέλων είναι τα εξής: STE3170/80, GC482/27.
Με την πάροδο του χρόνου, η συσκευή σας μπορεί να συσσωρεύσει άλατα. Όσο πιο σκληρό είναι το νερό στην περιοχή σας, τόσο πιο γρήγορα αναπτύσσονται και στερεοποιούνται οι ακαθαρσίες από τα άλατα. Η αφαλάτωση του συστήματος ατμού της Philips κάθε 1-2 μήνες μπορεί να αποτρέψει τους καφέ λεκέδες, το καφέ νερό και τις διαρροές. Ο τακτικός καθαρισμός διατηρεί την παροχή ατμού στο υψηλότερο επίπεδο και παρατείνει τη διάρκεια ζωής της συσκευής σας.
Οι παρακάτω πληροφορίες ισχύουν μόνο για τα εξής: StyleTouch Pure (GC440, GC442) 8000 Series (GC800, GC801, GC810).
Σημείωση: Θα πρέπει να αδειάζετε τα άλατα στο σύστημα ατμού σας περίπου μία φορά τον μήνα – και συχνότερα, αν το νερό στην περιοχή σας είναι πολύ σκληρό.
Οι παρακάτω πληροφορίες ισχύουν μόνο για τα εξής: 7000 Series (STH7020, STH7030, STH7040, STH7050, STH7060).
Σημείωση: Με τακτική χρήση, θα πρέπει να αδειάζετε τα άλατα στο σύστημα ατμού σας περίπου μία φορά τον μήνα – και συχνότερα, αν το νερό στην περιοχή σας είναι πολύ σκληρό.
Οι παρακάτω πληροφορίες ισχύουν μόνο για τα εξής: All-in-One 8600 Series (AIS8540) | All-in-One 8000 Series (GC628, GC629) | ProTouch (GC610, GC612, GC625, GC626, GC627) | ProTouch 2-in-1 (GC617, GC618).
Χάρη στην κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας σχεδίαση συστήματος της Philips, δεν χρειάζεται να αφαλατώνετε τη συσκευή σας. Τα άλατα θα μετατρέπονται σε νιφάδες και θα πέφτουν αυτόματα. Κατόπιν, θα αποθηκεύονται εσωτερικά στη βάση της συσκευής σας. Έχουμε σχεδιάσει αυτόν το χώρο ειδικά για την αποθήκευση των αλάτων, ώστε να μην απαιτούνται περαιτέρω ενέργειες από εσάς.
Μπορείτε να κάνετε όσο ατμό θέλετε, χρησιμοποιώντας συνηθισμένο νερό βρύσης ή αποσταγμένο/απιονισμένο νερό αν ζείτε σε περιοχή με σκληρό νερό (μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε 50% απιονισμένο νερό αναμεμειγμένο με νερό βρύσης).
Οι παρακάτω πληροφορίες ισχύουν μόνο για τα εξής: DailyTouch (GC502, GC503, GC504, GC506).
Οι παρακάτω πληροφορίες ισχύουν μόνο για τα εξής: EasyTouch (GC48x, GC499, GC50x), EasyTouch Plus (GC51x & GC52x), ComfortTouch (GC55x), ComfortTouch Plus (GC558), ComfortTouch Advanced (GC57x), 3000 Series (STE31xx).
Οι παρακάτω πληροφορίες ισχύουν μόνο για τα εξής: CompactTouch (GC410, GC420, GC430).
Σημείωση: Με τακτική χρήση, το σύστημα ατμού σας θα πρέπει να αφαλατώνεται κάθε 2 εβδομάδες.
Οι πληροφορίες σε αυτήν τη σελίδα αφορούν τα εξής μοντέλα: STH7060/80 , AIS6020/70 , STE3170/80 . Κάντε κλικ εδώ για να δείτε περισσότερους αριθμούς προϊόντων ›
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