* Χρόνος απόκρισης ίσος με SmartResponse

* Περιοχή NTSC βάσει CIE1976

* Κάλυψη sRGB βάσει CIE1931

* Για μετάδοση βίντεο μέσω USB-C, το notebook/η συσκευή σας πρέπει να υποστηρίζει τη λειτουργία USB-C DP Alt

* Για τη λειτουργία τροφοδοσίας και φόρτισης USB-C, το notebook/η συσκευή πρέπει να υποστηρίζει τις προδιαγραφές του Power Delivery του προτύπου USB-C. Ελέγξτε το εγχειρίδιο χρήσης ή απευθυνθείτε στον κατασκευαστή του δικού σας notebook για περισσότερες λεπτομέρειες.

* Αυτή η οθόνη τροφοδοτείται μέσω της θύρας USB. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης.

* Για το στήριγμα VESA, ανατρέξτε στην παράγραφο "Στήριξη VESA" στο εγχειρίδιο χρήσης για περισσότερες πληροφορίες.

* Η διαβάθμιση EPEAT είναι έγκυρη μόνο για τις περιοχές όπου η Philips έχει κατοχυρώσει το προϊόν. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση https://www.epeat.net/ για να δείτε την κατοχύρωση στη χώρα σας.