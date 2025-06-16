Υψηλές επιδόσεις, προσαρμοστικότητα, εργασία εν κινήσει
Ελαφριές αλλά ισχυρές, οι φορητές οθόνες Philips είναι ο ιδανικός σύντροφος για χρήστες σε έναν γρήγορο, απαιτητικό κόσμο που χρειάζεται ευελιξία. Με ευέλικτες επιλογές συνδεσιμότητας και βάση ρυθμιζόμενης κλίσης πολλών γωνιών, η οθόνη προσφέρει άνεση και προσαρμοστικότητα σε κάθε περίσταση.
Dual USB-C
Dual USB-C: Για απόλυτη συνδεσιμότητα
Αυτή η λειτουργία απευθύνεται σε όσους αναζητούν ένα προϊόν που διευκολύνει την παραγωγικότητα. Αυτή η οθόνη προβάλλει δύο θύρες στο πλάι της οθόνης, όπου κάθε καλώδιο USB-C μπορεί να συνδεθεί και στη συνέχεια να χρησιμοποιηθεί ταυτόχρονα για πολλούς σκοπούς, όπως, ενδεικτικά για φόρτιση, παρουσίαση και προσθήκη σε μια ρύθμιση διπλής οθόνης.
Βάση πολλαπλών γωνιών
Βάση συνεχούς κλίσης που καλύπτει τις ανάγκες προβολής σας
Η βάση συνεχούς κλίσης έχει κλίση από 0 έως 90 μοίρες και σας προσφέρει την ευελιξία που σας επιτρέπει να είστε άνετα όπου και αν βρίσκεστε, ώστε να μπορείτε να εργάζεστε απρόσκοπτα.
Απόδοση, προσαρμοστικότητα
Μικρό βάρος και αναδιπλούμενη σχεδίαση για φορητότητα
Απολαύστε έναν καθαρό, φορητό σταθμό εργασίας διπλής οθόνης. Το μαλακό, λείο και εύκαμπτο καλώδιο USB-C είναι σχεδιασμένο για εύκολη μεταφορά και τοποθέτηση σε κάθε τσάντα.
Προεπιλογές SmartImage για εύχρηστες, βελτιστοποιημένες ρυθμίσεις εικόνας
Το SmartImage είναι μια αποκλειστική τεχνολογία αιχμής της Philips που αναλύει τα περιεχόμενα που εμφανίζονται στην οθόνη σας και σας προσφέρει βελτιωμένη απόδοση προβολής. Το φιλικό προς το χρήστη περιβάλλον σάς επιτρέπει να επιλέγετε διάφορους τρόπους λειτουργίας, όπως Γραφείο, Φωτογραφία, Ταινία, Παιχνίδι, Οικονομία κ.λπ., ανάλογα με την εφαρμογή που χρησιμοποιείτε. Ανάλογα με την επιλογή σας, το SmartImage βελτιώνει δυναμικά την αντίθεση, τον κορεσμό και την ευκρίνεια εικόνων και βίντεο, για κορυφαία απόδοση προβολής. Η επιλογή της λειτουργίας Economy σάς προσφέρει σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας. Όλα σε πραγματικό χρόνο, με το πάτημα ενός μόνο κουμπιού!
Λειτουργία LowBlue και εικόνα χωρίς τρεμόπαιγμα, για ξεκούραστη παρακολούθηση
Η λειτουργία LowBlue και η τεχνολογία εικόνας χωρίς τρεμόπαιγμα έχουν αναπτυχθεί για να μειώνουν την καταπόνηση των ματιών και την κόπωση που προκαλείται συχνά από πολλές ώρες μπροστά στην οθόνη.
Λειτουργία EasyRead για εμπειρία ανάγνωσης σαν σε πραγματικό χαρτί
Ευέλικτη συνδεσιμότητα
Laptop, κινητό, οθόνη – οι φορητές οθόνες Philips προσφέρουν την πιο ευέλικτη σύνδεση για μια πραγματική εμπειρία plug-and-play. Ένα καλώδιο USB dual mesh με DisplayLink σάς επιτρέπει να συνδέετε οποιαδήποτε συσκευή και να είστε άμεσα έτοιμοι για παρουσίαση, εργασία ή χρήση διπλής οθόνης εν κινήσει.
Παραγωγικότητα σε διπλή οθόνη
Περισσότερος χώρος στην οθόνη σημαίνει περισσότερες δυνατότητες για πολυδιεργασία. Οι φορητές οθόνες Philips επιτρέπουν στους χρήστες να εργάζονται εύκολα σε πολλά παράθυρα χωρίς να αλλάζουν συνεχώς, διπλασιάζοντας την παραγωγικότητα και διευρύνοντας τη συνολική εικόνα.
Η βάση διαθέτει κλίση από 0 έως 90 μοίρες, προσφέροντας την ευελιξία που χρειάζεστε για να εργάζεστε άνετα και απρόσκοπτα όπου κι αν βρίσκεστε.
*Για μετάδοση βίντεο μέσω USB-C, το notebook/η συσκευή σας πρέπει να υποστηρίζει τη λειτουργία USB-C DP Alt
*Για τη λειτουργία τροφοδοσίας και φόρτισης USB-C, το notebook/η συσκευή πρέπει να υποστηρίζει τις προδιαγραφές του Power Delivery του προτύπου USB-C. Ελέγξτε το εγχειρίδιο χρήσης ή απευθυνθείτε στον κατασκευαστή του δικού σας notebook για περισσότερες λεπτομέρειες.
*Αυτή η οθόνη τροφοδοτείται μέσω της θύρας USB. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης.
*Για το στήριγμα VESA, ανατρέξτε στην παράγραφο "Στήριξη VESA" στο εγχειρίδιο χρήσης για περισσότερες πληροφορίες.
*Η διαβάθμιση EPEAT είναι έγκυρη μόνο για τις περιοχές όπου η Philips έχει κατοχυρώσει το προϊόν. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση https://www.epeat.net/ για να δείτε την κατοχύρωση στη χώρα σας.
*Η οθόνη μπορεί να διαφέρει από τις επιλεγμένες εικόνες.